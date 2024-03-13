MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: ران ادليست 13/3/2024





في هذه المرحلة يقاتل الجيش الإسرائيلي في سبع جبهات: الضفة، القطاع، لبنان، حزب الله، اليمن، إيران وحكومة دولة إسرائيل. ليس لأنه من حيث المبدأ يبحث عن الحروب، بل لأن الحكومة تضع أمامه مطالب متعذرة والبطانية العسكرية أقصر من أن تغطيها جميعها. المحفز لكل الحروب هي الحرب على الضفة الغربية والنتيجة هي معارك مع كل العالم الإسلامي. ولما كان لا يمكن إنهاء المعارك بدون حل وسط على المستوطنات (شرط الولايات المتحدة بتأييد العالم كله، بما في ذلك نصف مواطني إسرائيل)، تمتنع الحكومة عن الوصول الى تسوية مع السلطة حتى وإن كانت النتيجة هي انهيار الشمال وحرب عديمة الجدوى ضد إيران – الجبهتين التي تدير فيهما الحكومة معارك غير ضرورية على الإطلاق.

متى سيتعلم شعب إسرائيل الدرس؟ أتذكرون كل أنواع الألاعيب في إيران؟ تصفيات وتفجيرات وتعطيلات غريبة أثارت حماسة جماهير هذا الشعب التي لم تفهم أنه تبنى أمامهم منظومة ثأر ارتكبت مذبحة الغلاف؟ الحكومة إياها تتخذ اليوم السياسة ذاتها تحت أسماء سرية مثل "إسقاط" و "تصفية" و "نصر مطلق"، غباء مطلق.

ان السبيل الصحيح للخروج من المتاهة في غزة يمر بوقف نار، الكل مقابل الكل، مفاوضات مع الفلسطينيين في الضفة وبعدها عاموس هوكشتاين رجل بايدن، يمكنه أن يصل الى لبنان ويتفق على وقف نار رسمي مع حزب الله يؤثر على العلاقات مع ايران. هل ستواصل حماس اطلاق النار حتى بعد التسوية وإعادة المخطوفين؟ ربما. هذه المرة، مثل كل دولة محبة للقانون والنظام توجد لنا رخصة للرد، هذه المرة مصيرنا في أيدينا.

لهذه الخطوة لا توجد ذرة أمل. في أقصى الأحوال صرخات نجدة (هذا استسلام! فقدنا الردع!) او نخرة استخفاف. الحقيقة هي اننا مللنا. مللنا من الحرب. مللنا من نتنياهو وشركائه، مللنا حتى من أنفسنا ونحن ننجر وراء جملة مجانين متهكمين مسيحانيين ويتخفون في زي أناس عاديين. في هذه الأثناء يبذل هنا جهد متعدد المراحل: إعادة المخطوفين، إدارة المساعدات الإنسانية المخصصة لإنقاذ غزة وإسرائيل على حد سواء، لا تصدقوا الهراء وكأننا اذا ما صفينا السنوار فإننا نكون صفينا حماس. يوجد في غزة مليونا إنسان ولا حاجة لأن يكون المرء محللا في وحدة غزة في قيادة المنطقة الجنوبية كي يفهم بأنه إذا لم يعالج مليوني غزي وفقا لمعيار إنساني فسيقوم سنوار آخر وبدلا من حماس ستقوم منظمة أخرى تحت مسمى آخر غير حماس وستعمل بالضبط مثل سابقتها.