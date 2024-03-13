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العدوان على غزة يلقي بظلاله على المقدسيين في شهر رمضان

3/13/2024 11:31:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - كان اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مدينة القدس المحتلة لهذا العام شبيها باليوم الذي سبقه، خلافا لما جرت عليه العادة في استقبال الشهر الفضيل خلال الأعوام الماضية، بسبب العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.
ألقى العدوان المستمر والذي راح ضحيته أكثر من 31 ألف شهيد إضافة لعشرات آلاف المصابين وتدمير مئات آلاف المنازل، بظلاله على مدينة القدس، التي غابت عنها كل مظاهر الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك.
والمتجولون القليلون الذين سمح الاحتلال لهم بالوصول إلى أحياء وأسواق القدس القديمة يشيرون إلى أنه لا يوجد أي مظاهر لرمضان جراء إجراءات الاحتلال المتصاعدة في المدينة التي تشهد حصارا مشددا وغير مسبوق منذ بدء الاحتلال عام 1967.
ويشير مقدسيون إلى إجراءات غير مسبوقة تمثلت في نشر آلاف أفراد شرطة الاحتلال في أحياء المدينة المقدسة ومحيطها الذي لا يتجاوز كيلو متر مربع واحد يقطن فيه قرابة 40 ألف مقدسي.
ويقول ناصر قوس أحد وجهاء البلدة القديمة في مدينة القدس، إن الأهالي قرروا عدم وضع أي مظاهر زينة واحتفالات برمضان تضامنا مع أبناء شعبنا المكلومين في قطاع غزة، وأن إحياء الشهر الفضيل مقتصر على الفعاليات الدينية التي يضيقها الاحتلال.
ويضيف، أن الاحتلال يمنع الشبان من أبناء القدس من الوصول إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة، كذلك قام بوضع أسلاك شائكة قرب باب الأسباط أحد أبواب القدس والمسجد الأقصى لمنع الشبان من تسلق الأسوار للوصول إلى داخل المسجد.
كما يشير قوس إلى أن قوات الاحتلال نصبت خياما للشرطة في حي المصرارة قرب باب العامود من أجل تسهيل اعتداء الشرطة على المقدسيين.
وتبدو ساحة باب العامود وهي المتنفس الوحيد لأهالي البلدة القديمة فارغة من الفلسطينيين في حين كان المئات من السكان يجلسون لساعات طويلة بعد الإفطار في هذه الساحة وهي الساحة الأكبر في محيط البلدة القديمة.
وأعلنت شرطة الاحتلال على لسان المتحدثة باسمها ميريت بن مايور، إنها ستنشر عدة آلاف من عناصرها في البلدة القديمة بالقدس وما حولها في أول جمعة من رمضان، حيث يُتوقع وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى المسجد الأقصى.
ورغم غياب مظاهر الزينة والأضواء عن حارات مدينة القدس العتيقة، يصر المقدسيون على الصلاة داخل المسجد الأقصى، إلا أن الاحتلال منعهم في اليوم الأول من رمضان من الدخول وسمح فقط للمقدسيين وفلسطيني 48 بالدخول إلى المسجد ممن تتجاوز أعمارهم الأربعين عاما، واعتدى على عدد كبير من الشبان حاولوا الدخول عبر بابي الأسباط والقطانين.
وأصدرت قوات الاحتلال أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق عشرات المقدسيين، حيث تحدث المبعد عن المسجد الأقصى محمد أبو الحمص، إن الاحتلال أبعده وعشرات المقدسيين قبيل حلول شهر رمضان المبارك عن المسجد الأقصى من أجل تقليل عدد المصلين الداخلين إليه.
وأضاف، أن الاحتلال أبعد نشطاء وصحفيين عن المسجد الأقصى ونشر 30 حاجزا حول القدس المحتلة وبوابات المسجد الأقصى لفرض القيود وتشديها على أبناء الشعب الفلسطيني ومنعهم من الوصول إلى الأقصى.
ويقول المصور الصحفي إبراهيم السنجلاوي، "إن الاحتلال اقتحم بيتي في القدس قبل يوم واحد من بدء شهر رمضان المبارك، ولحظة الاعتقال أخبرتهم انني صحفي وأظهرت لهم بطاقة الصحافة، وسألتهم عن سبب الاعتقال او التوقيف، رفضوا الإجابة وبعد اقتيادي لمركز شرطة الاحتلال "القشلة" في القدس المحتلة وانتظار لقرابة ساعة ونصف أخبروني عن نيتهم إبعادي عن الـمـسـجد الأقـصى المـبارك لمدة اسبوع، وان القرار قابل للتجديد لقرابة نصف سنة".
وتابع، أوضحت لهم أن ذلك يؤثر على عملي الصحفي وهذا تصرف غير قانوني من الاحتلال وبلا سبب منطقي، وان ذلك يؤثر على والدي المسن والذي ارافقه الى المسجد الأقصى، وانا اسكن على بعد أمتار من الأقـصى وأشعر بحزن كبير على عدم قدرتي الوصول إليه وعدم قدرتي على تصوير أجواء رمضان في باحاته وصلوات التراويح وأجواء الافطار والكثير.
وأضاف: الاحتلال يمنعني ايضاً من الاقتراب من أبواب الـمـسـجد الأقـصى المـبارك وليس فقط من الدخول اليه، فلا أستطيع التقاط الصور هناك.
ويشتكي تجار القدس من حركة تجارية منخفضة جدا منذ ستة أشهر في مدينة القدس بسبب الحصار المفروض عليها من قبل الاحتلال بالتزامن مع العدوان على غزة.
ويصف رئيس لجنة التجار المقدسيين حجازي الرشق الأوضاع الاقتصادية في شهر رمضان الحالي بأنها الأسوأ بالنسبة للتجار المقدسيين منذ عشرات السنوات.
ويضيف أن التجار المقدسيين ينتظرون شهر رمضان بفارغ الصبر من أجل بيع منتجاتهم خلال زيارة مئات الآلاف للمسجد الأقصى وتسوقهم من البلدة القديمة.
ويضيف الرشق أن البلدة القديمة تضم نحو 1372 محلاً تجارياً، أغلقت جميعها خلال الـ 45 يوماً الأولى من الحرب، حيث لم يسمح لأي شخص بدخول البلدة القديمة سوى سكانها، مما أصاب الحركة التجارية بشلل تام.
وقد تأثرت بشكر كبير جراء إجراءات الاحتلال المتواصلة بحق المدينة المقدسة منذ ستة أشهر، وأن عددا من أصحاب المحال اضطروا لإغلاقها بالكامل جراء عدم وجود متسوقين في البلدة القديمة.
ويتحدث الرشق عن تضرر الأسواق المحيطة بالبلدة القديمة أيضا في شوارع صلاح الدين والزهراء ولكن ليس بحجم الضرر الذي أصاب المحال التجارية في القدس العتيقة.
وقال، إن منع سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس هذا العام والسماح فقط لعشرة آلاف مسن بالدخول لأداء صلاة الجمعة فقط يشكل ضربة كبيرة للاقتصاد المقدسي.
وتتعرض مدينة القدس المحتلة لحرب شرسة من قبل الاحتلال ولكنها تحمل أشكالا مختلفة عن الحرب الإجرامية المستمرة على قطاع غزة، ما يعني أن مخطط حكومة إسرائيل المتطرفة يقوم على تصعيد الأوضاع الميدانية واستمرار التوترات للحفاظ على بقائها.-(وكالات)

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