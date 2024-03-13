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تقرير الاستخبارات الأميركية يكذب نتنياهو.. حماس قادرة على المواجهة لسنوات

3/13/2024 11:31:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يقول خبراء ومحللون إن التقرير الأخير الذي أصدره مجمع الاستخبارات الأميركية يعكس إدراك الولايات المتحدة ما ينطوي عليه الوضع في فلسطين من مخاطر، وإنه يعكس تغير النظرة الأميركية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وربما يؤثر على تعامل الولايات المتحدة مع هذه القضية مستقبلا.
وقال التقرير إن الحرب الصهيونية تمثل تحولا دراماتيكيا مهما في المنطقة، مؤكدا أن حركة حماس ستكون قادرة على مواجهة الاحتلال لسنوات، وأن القضاء عليها لن يكون بالأمر السهل.
ووفقا للخبير في الشأن الصهيوني مهند مصطفى، فإن التقرير يتعارض مع أحاديث رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي قال إن القضاء على حماس يتطلب أسابيع فقط.
وقال مصطفى خلال مشاركته في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟" إن التقرير يمثل أول موقف أميركي حاد ضد الاحتلال، وهو أمر يزعج نتنياهو الذي يعتقد أن لدى واشنطن سياسة ممنهجة لإبعاده عن الحكم.
كما أن التقرير أزعج نتنياهو لأنه يظهره بمظهر الكاذب، في حين يسوّق نفسه على أنه القائد الوحيد الذي يمكنه مخاطبة العالم نيابة عن الكيان المحتل كما يقول مصطفى، مؤكدا أن هذا التقرير "ينزع الشرعية عن حكومة نتنياهو المتطرفة".
الرأي نفسه تقريبا ذهب إليه المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية وليام لورانس بقوله إن مجتمع الاستخبارات يقدم الحقائق على عكس الساسة الذين يتخذون قراراتهم وفق أسس مختلفة، مؤكدا أن رجال الاستخبارات "يعرفون جيدا ما يقوم به نتنياهو من أمور سيئة تجاه الفلسطينيين".
وفي ما يتعلق بالضغوط الأميركية على نتنياهو، قال لورانس إن واشنطن غير سعيدة بنتنياهو، مؤكدا أنها "ترغب في استبداله دون التدخل مباشرة في السياسة الداخلية، لأن هذه ستكون أفضل طريقة لحل أزمة غزة".
أما المحلل السياسي محمد الأخرس فيرى أن التقرير الأخير يكتسب أهمية كبيرة داخل مجتمع السياسة الأميركية، لأنه يقرر المخاطر التي تحيط بمصالح الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها "المرة الأولى التي يتطرق فيها إلى فلسطين بهذا الشكل، بل ويتعرض لإسرائيل كبلد غير مستقر".
لذلك، فإن التقرير من حيث مضامينه وتعاطيه مع القضية الفلسطينية "يعكس تغير نظرة مجتمع الاستخبارات الأميركي لهذه القضية التي لم يتطرق إليها العام الماضي، ويؤكد فشل هذا المجتمع خلال السنوات الماضية في التنبؤ بما يمكن أن تصل إليه الأمور في قطاع غزة"، وفق الأخرس.
وفي ضوء ذلك يعتقد الأخرس أن التقرير "ستكون له انعكاسات على الموقف الأميركي من فلسطين خلال السنوات المقبلة".
ومع ذلك، يقول مصطفى إن التقرير توقع سقوط حكومة نتنياهو "وهذا أمر يغاير الواقع، لأن رئيس الوزراء الصهيوني تمكن من تثبيت حكومته، فضلا عن أن 74 % من الصهاينة لا يزالون يؤيدون الحرب على حماس".
وفي هذا الصدد، قال لورانس إن واشنطن لم تبذل الجهد المطلوب لوقف الحرب، وإنها لو زادت ضغوطها بنسبة 20 % فقط لتحقق وقف إطلاق النار.-(وكالات)

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