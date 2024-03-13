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الاحتلال يصعد بالضفة ومقترح أميركي مشروط لاجتياح رفح

3/13/2024 11:31:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - تراعي واشنطن بالمقام الأول في نسخة مبادرتها الأحدث لوقف إطلاق النار بغزة من أسبوع لأسبوعين، مسألة تأمين الأدوية والغذاء للمحتجزين الصهاينة، بدون الاكتراث كثيرا بمجاعة الفلسطينيين وقتامة معاناتهم، بالتزامن مع اشتراطها على الاحتلال وضع خطة عسكرية قبل تنفيذ الهجوم البريّ ضد مدينة رفح، بوصفها صيغة جاهزة للقتل المدروس.
وعلى وقّع استشهاد ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية بأربع وعشرين ساعة؛ فإن الطرح الأميركي يخلو من الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، وإنما يشكل فرصة لاستكمال جهود الوسطاء الدبلوماسية وعقد الاجتماعات المتواصلة للتفاوض وإنجاز "صفقة" نهائية للهدنة قد تؤسس لما هو مطروح على الطاولة الآن بوقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، قابل للتمديد.
وفي حين يتواصل عدوان الاحتلال ضد القطاع بارتكاب المزيد من الجرائم الوحشيّة والغارات الكثيفة؛ فإن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، "وليام بيرنز"، ما يزال يعتقد بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، بالرغم من وجود العديد من القضايا المعقدة.
غير أن حركة "حماس" تؤكد بأنها لن تقبل إلا باتفاق يستند إلى وقف دائم لإطلاق النار ينهي الحرب ويتضمن انسحاب قوات الاحتلال بالكامل من غزة، رافضة إقرار هدنة مؤقتة أخرى.
وأوضح القيادي في "حماس"، محمود مرداوي، بأن ما ورد عن عقد صفقة تبادل قريبة غير صحيح، حيث يضع الكيان الصهيوني عقبات في الصفقة والإدارة الأميركية تعيق كل المفاوضات، مؤكدا بأنه إذا لم يتم الالتزام بشروط المقاومة وفي مقدمتها وقف إطلاق النار فلن يتم الذهاب لمرحلة تبادل أسرى.
ويتزامن ذلك مع استعداد الاحتلال لتنفيذ اجتياح رفح، بدعم أميركي تبين بوضوح من خلال تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "جيك سوليفان"، الذي قال، مؤخرا، إن الرئيس الأميركي "جو بايدن" لن يدعم أي عملية عسكرية صهيونية في رفح لا تحمي المدنيين، وبدون وجود خطة لتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها.
وقال "سوليفان" إن "بايدن" يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة "لا يكمن في اجتياح رفح التي يوجد بها 1.3 مليون نسمة من دون وجود خطة يمكن الوثوق بها للتعامل مع السكان هناك"، وفق قوله.
وفي الأثناء، يواصل الاحتلال تصعيده الخطير بالضفة الغربية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى ستة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، اثنان منهم ارتقوا أمس بالقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت "الصحة الفلسطينية"، أن "جثمان الشهيد الشاب زيد وارد خلايفة (23 عاما)، وصل إلى مدينة رام الله، بعدما أصيب برصاص الاحتلال، قرب بلدة الجيب، فيما استشهد الفتى رامي حمدان الحلحولي (13 عاما)، برصاص قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.
وأسفر عدوان الاحتلال عن استشهاد الطفل عبد الله عساف (16 عاما)، من بلدة الجيب شمال غرب القدس، حيث تم تشييع جثمانه أمس، والشهيدان ربيع النورسي ومحمود أبو الهيجا، من مخيم جنين، الذي انسحت منه قوات الاحتلال بعد ساعات من الاقتحام الذي تخلله اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية، وسط تدمير وتجريف الاحتلال في البنية التحتية والشوارع.
في حين هاجم المستوطنون المتطرفون المنازل والممتلكات الفلسطينية في قرية بورين، شمالا، بينما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين.
جاء ذلك في إطار تصعيد اعتداءات المستوطنين وانتهاكات جيش الاحتلال بالضفة الغربية، مما أدى لارتقاء أكثر من 430 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، منذ بدء عدوان الاحتلال ضد غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية والتي خلفت حتى الآن 6 شهداء، بمن فيهم أطفال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقالت "الخارجية الفلسطينية"، إن "هذه الجرائم دليل واضح على أن الكيان الصهيوني يسعى لتفجير الأوضاع خلال شهر رمضان الفضيل، وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي".
وأضافت إن "ما يجري اليوم هو ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في الكيان المحتل الذي يسهل على الجنود والمستعمرين إطلاق النار على الفلسطينيين، وانعكاس مباشر لسياسة صهيونية رسمية وعقلية استعمارية عنصرية في التعامل مع الفلسطينيين".
وأكدت "الخارجية الفلسطينية "على أن هذه الإعدامات هي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، لافتة إلى أن إفلات الاحتلال المستمر من العقاب والمحاسبة يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.

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