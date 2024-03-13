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أحلام تبددت ومرضى بلا مستشفيات.. العدوان يطيل فصول الوجع بغزة

3/13/2024 11:31:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - لطالما كانت الحياة في قطاع غزة صعبةً في ظل الحصار الصهيوني الخانق الذي ألقى بظلاله على مناحي الحياة كافة وزادها صعوبة؛ لكن يواجه الأهالي في هذه الأيام فصول معاناة لم يتخيلوها من قبل بفعل حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر السادس على التوالي، إذ حرموا أبسط حقوقهم من مأكل ومشرب وعلاج وحتى مكان آمن يلجأون إليه.
"لا يوجد كلمات تصف كم كانت حياتنا في غزة- تلك المنطقة التي مزقتها الحرب- صعبة جدًا في بناء المستقبل وتحقيق الأحلام؛ بسبب الظروف التي فرضها الاحتلال الصهيونية والحروب المتكررة"، بهذه الكلمات عبّر الشاب يوسف أبو سعيد عن حاله وحال الكثير من الشباب بغزة.
رغم ذلك لم ييأس أبو سعيد (27 عامًا)، بل بذل قصارى جهده في تطوير نفسه حتى عمل بمجال تصوير الفيديو والمنتجات الدعائية، إلى أن أصبح على بعد خطوة من إكمال بناء حلمه ومستقبله، لكن جاءت حرب الإبادة وحرقت كل شيء.
"بدأت معاناتي النفسية منذ الساعات الأولى للعدوان، إذ كان كل تفكيري يدور حول المدة الزمنية التي يمكن أن تمكثها الحرب، وهل من الممكن أن تتوقف المشافي عن تقديم العلاج ولا أستطيع إكمال علاجي"، يقول أبو سعيد.
لكن سرعان ما كان الجواب سريعًا على تساؤلات يوسف، باستهداف المستشفى التركي، الوحيد الذي يقدم الخدمات لمرضى السرطان في غزة، وهنا بدأت معاناته الحقيقية، فأصبح مريضًا بلا مشفى يعالجه.
ويضيف، "تأثير الحرب كان كبيراً جداً، حيث أمضيت 146 يوماً دون علاج ومسكنات ورعاية صحية، حتى دون غذاء صحي وماء للشرب".
بجانب المرض وفقدان العلاج، تجددت فصول معاناة العشريني إلى أن أصبح نازحاً من مكان إلى آخر دون منزل يؤويه وعائلته، بعدما استهدفت طائرات الاحتلال منزلهم ودمرت كل ما يملكون.
"تعرّضت لنكسات مرضية متكررة بسبب التكدس السكاني والنزوح مرة تلو الأخرى، لكنني لم أستطع أن أظهر مرضي وتعبي؛ لأحافظ على رباطة جأشي وعزيمة والدتي التي لم تكن تستطيع تحمل ذلك"، بكل حزن يعبّر أبو السعيد.
حاول يوسف العديد من المرات السفر عن طريق كشوفات المرضى، لكن لم يساعده أحد للخروج واستكمال العلاج، رغم ذلك ظل محافظًا على قوته ومعنويته العالية بمساندة عائلته وأصدقائه، حتى استطاع السفر أخيراً ليبدأ مراحل علاجه من جديد.
وفي ظل الظروف الراهنة الصعبة للغاية في غزة، يتساءل العشريني بعد تدمير الاحتلال منزله وحلمه: "كم مرة يجب علينا أن نبدأ حياتنا من الصفر!".
وتمنى أبو سعيد أن تقف الحرب على غزة بأسرع وقت، وأن يبذل العالم العربي والإسلامي والغربي جهوداً حقيقية لوقف هذه الإبادة.
ويضيف "لا يوجد حلم أعظم وأجمل من عودتي إلى غزة بين أهلي وأصدقائي وهي بكل خير وأفضل من ذي قبل".
ومنذ اندلاع الحرب على القطاع في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، استشهد أكثر من 31 ألف فلسطيني، وأصيب نحو 73 ألفًا، 72 % منهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة، عدا عن تدمير نحو ثلثي المباني السكنية، والبنية التحتية والخدمية، والمنشآت الاقتصادية.-(وكالات)

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