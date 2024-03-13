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إسرائيل ترفع الرهان إزاء حزب الله في الشمال

3/13/2024 11:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: عاموس هرئيل 13/3/2024

إسرائيل وسعت جدا نطاق نشاطاتها الهجومية في لبنان وعادت إلى قصف أهداف حتى في البقاع اللبناني، على بعد مسافة أكثر من 70 كم عن حدودها. الأهداف التي تمت مهاجمتها هذا الاسبوع شملت مواقع عسكرية ذات أهمية كبيرة لحزب الله. المنظمة الشيعية ردا على ذلك زادت بشكل واضح عدد الصواريخ التي تطلقها، لكن حتى الآن لم تهاجم لمسافة أبعد، في عمق الأراضي الإسرائيلية. التصعيد الأخير الذي في أساسه هو مبادرة إسرائيلية يعود ويقرب الطرفين إلى منسوب الحرب الشاملة. هذه نتيجة حاول الطرفان تجنبها منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول (اكتوبر).
هذه العملية تعكس زيادة كبيرة للمقامرة الإسرائيلية، على أمل أن تتراجع قيادة حزب الله تحت زيادة الضغط العسكري. كل ذلك يحدث إزاء الجمود في الجبهة الجنوبية. الخطة الأصلية للإدارة الأميركية عولت على وقف إطلاق النار الذي سيتم التوصل اليه بين اسرائيل وحماس قبيل بداية شهر رمضان في يوم الأحد في هذا الأسبوع. في وقف إطلاق النار السابق في القطاع، حول صفقة المخطوفين الأولى في بداية تشرين الثاني (نوفمبر)، أوقف أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، النار من لبنان بصورة أحادية الجانب. كان مأمولا أن يحدث هذا ايضا في هذه المرة، ومبعوث الرئيس الأميركي عاموس هوكشتاين يمكنه استغلال الأسابيع الستة المخطط لها كهدنة في المعارك من اجل التوصل الى تسوية تبعد رجال حزب الله عن الحدود مع اسرائيل وتعيد الهدوء إلى الجبهة وسكان الشمال إلى بيوتهم (ايضا كان لحزب الله حاجة ملحة خاصة به – هناك أكثر من 100 ألف من اللبنانيين غادروا بيوتهم في الجنوب وانتقلوا شمالا إزاء عمليات القصف الإسرائيلية).
لكن الوسطاء من الولايات المتحدة، مصر وقطر، لم ينجحوا حتى الآن في تحقيق هدفهم في القطاع. الاتصالات بشأن صفقة تبادل أخرى لم تنضج حتى الآن. في الجانب الفلسطيني حماس راضية عن زيادة المساعدات الانسانية إلى القطاع في شهر رمضان (إزاء الانتقاد الغربي القاسي لسلوك اسرائيل)، وكما يبدو حماس تعتقد أن الجيش الاسرائيلي لن يسارع الى اقتحام رفح إزاء معارضة الولايات المتحدة لهذه العملية في التوقيت الحالي. أيضا في الجانب الإسرائيلي، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يبدو في عجلة من أمره لعقد صفقة ولم يوافق على اعطاء المفاوضين من قبله حرية مناورة أكبر.
النتيجة هي أن الحرب في غزة مستمرة، في هذه الأثناء بوتيرة منخفضة، مع تواجد قليل لقوات الجيش الإسرائيلي (5 – 6 طواقم لوائية فقط) وتقريبا بدون وجود وحدات في شمال القطاع. هنا نقطة الضغط الأساسية على الحكومة تتعلق بالوضع المتفاقم للمخطوفين، لكن الاحتجاج لا ينتج في أن يسحب وراءه مشاركة جماهيرية واسعة.
في المقابل، في الوقت الذي يعود فيه إلى عدد من بلدات الغلاف جزء من سكانها إزاء انخفاض أخطار الصواريخ، فإنه في المنطقة الشمالية بقي عشرات آلاف المخليين بعيدين عن بيوتهم. الحكومة تتعرض للضغط من الجمهور من أجل العمل على ازالة هذا التهديد. بالصورة التي يكون فيها ذلك ممكنا كما يبدو فقط في حكومة الجنون الحالية، وزير الأمن القومي غرد أمس وطلب طلبا استفزازيا من وزير الدفاع وهو شن حرب شاملة ضد حزب الله فورا. هذه الأقوال كتبت وكأنه لا توجد للوزراء مسؤولية جماعية عن سياسة الحكومة وكأن القرار النهائي يوجد في يد وزير الدفاع وليس في يد رئيس الحكومة.
تحت ضغط تحقيق نتائج المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي نشر أول من أمس أقوال قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردن، الذي قال إن اكثر من 300 من رجال حزب الله قتلوا وحوالي 750 أصيبوا منذ بداية القتال على الحدود مع لبنان. (غوردن شمل في هذا العدد حوالي 60 من النشطاء المسلحين في منظمات لبنانية وفلسطينية أخرى ولم يحسب عشرات المدنيين الذين قتلوا في الهجمات). من بين القتل هناك خمسة قادة كبار بمستوى قائد لواء وأعلى في حزب الله. نسبة الخسائر في الطرفين هي 15: 1 لصالح إسرائيل.
رئيس حزب الله، حسن نصر الله، الذي هو غير راض عن هذه المعطيات، يبدو أنه غير قليلا في الفترة الأخيرة طبيعة العمل وأمر بزيادة نطاق إطلاق الصواريخ، في هذه الأثناء ليس لمناطق بعيدة عن الحدود الشمالية. ربما أن حزب الله يعد طرق عمل مختلفة من أجل جباية ثمن أعلى من إسرائيل.
لكن مثلما في الجنوب، فإنه في هذه الإنجازات العملية لا يوجد ما يكفي لتهدئة الجمهور الإسرائيلي. الحقيقة الأبرز هي منطقة الحدود التي تم إخلاؤها من السكان بتعليمات من الجيش والحكومة، منذ الأسبوع الأول للحرب. إسرائيل تأمل إصلاح الانطباع، ربما بواسطة تصعيد لعدة "أيام قتال" عنيف، التي فيها سيتم زيادة الهجمات وزيادة نطاق الأهداف التي يتم قصفها. لكن لا يوجد أي تأكيد على أن هذه العملية ستحقق الهدف منها وستجعل حزب الله يتراجع. في نفس الوقت تزداد احتمالية أن هذه الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة، إلى درجة الوصول إلى مواجهة شاملة.
مثلما بخصوص العملية في رفح فإن هذا سيناريو تتحفظ الإدارة الأميركية منه جدا. الرئيس بايدن ورجاله يهتمون بأن يطلقوا لوسائل الإعلام، تقريبا بشكل يومي، تحذيرات من عمليات إسرائيلية وتشخيصات غير متعاطفة مع سلوك نتنياهو. التقييم الاستخباري السنوي الأميركي الذي نشر قبل بضعة أيام، متشائم جدا فيما يتعلق بوضع إسرائيل الإستراتيجي.
إذا ازداد الانتقاد في البيت الأبيض حول تحركات إسرائيل – التهديد بالدخول إلى رفح، زيادة مدى الهجمات في لبنان – فإن إسرائيل من شأنها أن تدفع الثمن بوقف فرض الفيتو الأميركي على قرارات ضدها في مجلس الأمن، وربما حتى بقيود على نقل سلاح وذخائر من الولايات المتحدة. بصورة مخيبة للآمال بدرجة معينة بالنسبة لإسرائيل فإن الإدارة الأميركية تتبع مقاربة احتواء تجاه عدوان إيران وامتداداتها. الخطوات الأخيرة لنتنياهو لا تتساوق مع مقاربة بايدن، وبالتأكيد عندما كل الوقت تأتي تقارير عن خطورة الأزمة الإنسانية في القطاع.

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