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أسرى غزة مقيدون ويتغذون بمصاصة

3/13/2024 11:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عميرة هاس 12/3/2024


لجنة طبية زارت في نهاية شهر شباط المنشأة الطبية المخصصة للمعتقلين من غزة، استجابة لطلب طاقم العلاج في المنشأة نفسها. اللجنة تم تشكيلها من ممثلي وزارة الصحة ومكتب أخلاق المهنة التابع للهستدروت الطبية في إسرائيل وإدارات المستشفيات. "كان هناك طلب من الطاقم الطبي لإجراء مراجعة أخلاقية لأن هناك أسئلة معقدة وصعبة جدا"، قال للصحيفة مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه. الزيارة الأولى تمت بعد عدة تأجيلات، بعد حوالي أربعة أشهر على إقامة المستشفى الميداني مثلما يُعرف، في قاعدة سديه تيمان في النقب. موضوع الزيارة لم يتم النشر عنه بشكل رسمي، وحسب معرفة "هآرتس" فان اللجنة حتى الآن لم تقم ببلورة استنتاجاتها وتوصياتها.
سواء أعضاء الطاقم الطبي في المنشأة أو الأشخاص المعالجين هم مجهولون، لا أحد يتم الكشف عن اسمه ولا يُعرف باسمه. وليس هناك أي اسم يظهر في الوثائق، سواء للمعالِجين أو المعالَجين. يتم إعطاء رقم تشخيص عسكري للمعالجين يتكون من خمسة أرقام، ويتم تقييد أيديهم وأقدامهم في الأسرة، على الأغلب في معظم ساعات اليوم، وأحيانا طوال النهار والليل. "كل الأطراف مكبلة"، وصف ذلك أحد الزوار. عيونهم معصوبة طوال الوقت حتى أثناء العلاج، لأنه لا يوجد طاقم تمريض والجنود الذين يوجدون في المنشأة يرفضون إطعامهم، كما قيل للصحيفة، فإنه تتم تغذيتهم بتركيبة سائلة يتناولونها بالمصاصة.
المصادر التي تحدثت مع هآرتس لا تعرف كيف وهل يصل المعالجون إلى المراحيض والحمامات. المعتقلون المصابون والمرضى يتم علاجهم في خيمة كبيرة، يوجد فيها 15 – 20 سريرا. ويوجد في المنشأة عدد من المباني غير الثابتة، في واحد منها ينام اعضاء الطاقم. "هذه ظروف تناسب مستشفى ميداني في العراق"، قال شخص زار المكان. المنشأة يمكن أن تمكن الطاقم من اجراء عمليات متوسطة التي لا تشمل الوصول الى اعضاء كثيرة في الجسم. هؤلاء أطباء عامون، قال للصحيفة طبيب مطلع على الوضع. وأشار إلى أنهم ليسوا من اطباء العناية المكثفة أو الجراحين، هكذا احيانا يتم استدعاء اطباء من الخارج للاستشارة أو لتقديم العلاج.
عندما تكون حاجة الى اجراء فحوصات بواسطة اجهزة غير موجودة هناك أو عملية معقدة أكثر أو في حالة تدهور الوضع الصحي (مثلا انتشار تلوث) فان المعالجين يتم نقلهم للعلاج في احد المستشفيات المدنية، حتى هناك فهم مقيدو الايدي والارجل ومعصوبو العيون، واضافة الى الرقم العسكري الذي اعطي لهم هم يعتبرون مجهولين. الجنود يتواجدون معهم طوال الوقت. وتتم اعادتهم الى سديه تيمان في وقت مبكر جدا، ليس حسب الاجراءات أو الحاجة الطبية، قال للصحيفة شخص كان شاهدا لعدد من الحالات. لقد تولد لديه الانطباع بأن السرعة مرتبطة ايضا في الرغبة بنقل المعالجين الى التحقيق. موشيه بار سمنطوف، مدير عام وزارة الصحة، قال في مقابلة مع "واي نت" في بداية كانون الثاني إنه "توجد لإسرائيل مصلحة عسكرية واستخبارية في أن يبقى هؤلاء الاشخاص على قيد الحياة، وعلاجهم يؤدي الى انقاذ حياة مدنيين وجنود".
عدم الكشف عن هوية المرضى والطاقم الطبي في المستشفى، والتكبيل وعصب العيون طوال ايام العلاج في المستشفى، كانت أمورا معروفة لأعضاء اللجنة التي زارت المنشأة، لأن الأمور تم الكشف عنها في الإحاطة التي نشرتها وزارة الصحة في كانون الاول 2023. في هذه الإحاطة كتب: "حسب توجيهات الجهات الأمنية المسؤولة عن المعتقلين في منشأة الاعتقال، فان المعتقلين يتم تكبيلهم طوال الوقت ويتم عصب عيونهم حتى أثناء تقديم العلاج. ورغم أن الشباك والجيش الإسرائيلي هم الذين يملون شروط العلاج، إلا أن مصدرا أمنيا قال للصحيفة بأن المسؤولية عن المنشأة الطبية هي لوزارة الصحة. وحسب التقرير الذي كتبه ونشره في شهر شباط طاقم جمعية "اطباء من اجل حقوق الانسان" عن وضع المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 تشرين الاول، فان المستشفى يدار بصورة مشتركة من قبل وزارة الصحة والجيش.
مثلما نشر في تشرين الاول (أكتوبر) في وسائل الاعلام عن اقامة منشأة طبية للمعتقلين من غزة، تقرر بعد أن رفضت عدة مستشفيات وطواقم طبية علنا علاجهم، لكن ايضا لأن اعضاء يمينيين قاموا باقتحام مستشفى شيبا عندما عرفوا أن هناك معتقلا من غزة يعالج في المستشفى، وهددوا بفعل ذلك مرة أخرى. عدم الكشف عن هوية الأطباء في المنشأة، المجندين بقوة الأمر 8 ويخضعون للجيش الإسرائيلي، يوجد لسببين. الاول هو الخوف من أن يشخصهم الفلسطينيون بعد ذلك، الذين قاموا بعلاجهم أو غيرهم، وأن يقدموا ضدهم دعاوى في جهات دولية بذريعة مشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب. السبب الثاني هو الخوف من أن يقوم يمينيون متطرفون في إسرائيل بمهاجمتهم. وقد قيل للصحيفة بأن الأطباء لا يكشفون عن مهمتهم حتى أمام أصدقائهم، وكما يبدو أيضا أمام عائلاتهم. عصب عيون المخطوفين استهدف أيضا حماية الأطباء (والجنود) من تشخيصهم، لكن هناك أطباء قالوا بأن غياب التواصل البصري مع المعالج يساعدهم على القيام بالمهمة بشكل مهني. مع ذلك مصادر تحدثت مع الصحيفة قالت إن الطاقم الطبي في سديه تيمان يحاول العلاج بشكل جيد بقدر الإمكان في ظل ظروف بعيدة عن أن تكون جيدة.
تكبيل الأيدي طوال اليوم استهدف حماية الطاقم الطبي من قبل المصابين بإصابات خطيرة. في إحاطة وزارة الصحة بخصوص المنشأة كتب أن المعالجين هم "مقاتلون غير قانونيين" (التعريف الذي يمكن إسرائيل من اعتقالهم في ظروف أصعب من اعتقال فلسطينيين آخرين، وأن يقيدوا أكثر حصولهم على الحد الأدنى من الحقوق، من بين ذلك الالتقاء مع محامي أو كتابة تقرير عن وضعهم ومكان وجودهم).
في الايام الاولى بعد هجوم حماس على بلدات غلاف غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كان من الواضح أن المعتقلين الفلسطينيين الذين يتم علاجهم كانوا مشاركين في الهجوم. لكن عند بداية العملية البرية اعتقل في داخل غزة أيضا مئات المدنيين. منهم من تم إحضارهم إلى المنشأة الطبية بسبب إصابتهم أو بسبب أنهم يعانون من امراض مزمنة وتدهورت حالتهم الصحية أثناء الاعتقال أو بسبب أنهم لم يحصلوا على الأدوية. وحيث أنهم مجهولون تماما فمن غير الواضح إلى أي مدى يدرك طاقم العلاج ذلك (ايضا في المستشفيات العادية).
في تقرير "أطباء من أجل حقوق الإنسان" كتب أن "مجرد الإشارة (في الإحاطة) إلى الوضع القانوني لهؤلاء المعتقلين في الوثيقة التي تهدف الى تنظيم علاجهم تبدو محيرة لأن قواعد اخلاقيات مهنة الطب والقانون في إسرائيل وفي العالم تقتضي حصول كل شخص على العلاج الذي يحافظ على صحته بغض النظر عن وضعه القانوني".
هذا التقرير حلل أيضا إحاطة وزارة الصحة، وكتب أنها يمكن أن تنظم طبيعة معالجة المعتقلين في سديه تيمان، لكن عمليا "الإحاطة تخفض المعايير المهنية والأخلاقية في كل ما يتعلق بالعلاج وبعلاقة المعالج مع المريض". في التقرير أيضا يعتبر التنكيل وعصب العيون معظم ساعات اليوم "شروطا تشكل تعذيبا".
"هآرتس" سألت وزارة الصحة والهستدروت الطبية: هل حسب رأيكم هذه الظروف تمكن من تقديم العلاج المناسب. وزارة الصحة قالت إن "العلاج الذي يتم تقديمه في سديه تيمان يلبي القواعد والمواثيق الدولية التي تلتزم إسرائيل بها". وجاء ايضا أن "الوزارة تستعين باستشارة طبية كلما احتاج الأمر وبمرافقة طاقم أخلاقيات المهنة. وكبار الموظفين في الوزارة يأتون إلى المنشأة بين حين وآخر".
من الهستدروت الطبية جاء: "هناك موقف حاسم وواضح في إسرائيل وفي لجنة أخلاقيات المهنة بخصوص تقديم العلاج لكل شخص محتاج بدون تمييز. وزارة الصحة أقامت المنشأة الطبية في سديه تيمان من أجل تقديم جواب طبي في المكان، وعندما لا تكون حاجة إلى علاج معقد أكثر. الهستدروت الطبية في إسرائيل والأطباء في إسرائيل يخضعون لقواعد أخلاقيات المهنة والمواثيق الدولية".
الشباك لم يرد على أسئلة "هآرتس". وجاء من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي الرد: "منشآت الاعتقال العسكرية تم تخصيصها للتحقيق مع المعتقلين وغربلتهم الى حين نقلهم الى مصلحة السجون أو إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى القطاع إذا وجد أنهم غير مشاركين في العمليات، طريقة التكبيل وإجراءات الأمان تم تحديدها حسب خطورة المعتقل من اجل حماية أمن قواتنا، بما في ذلك الطاقم الطبي في المنشأة. المعتقلون في المنشأة لا يتم منعهم من الاستحمام والخروج". المتحدث لم يجب على سؤال حول عدد المعتقلين الذين تم علاجهم منذ بداية الحرب. "هآرتس" لم تحصل أيضا على جواب على سؤال إذا كان الـ 27 معتقلا من غزة الذين ماتوا وهم تحت حماية الجيش الإسرائيلي تم نقلهم في أي مرحلة للعلاج في منشأة سديه تيمان أو أنهم ماتوا بسبب أنه لم يتم نقلهم إليها.

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