بين نزعة الثأر وبين الواقع

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: يديديا يعاري 13/3/2024





في صيف 2005 بعد بضعة أيام من إغلاق الجيش الإسرائيلي البوابات في نهاية فك الارتباط روى لي أحد الأشخاص الفهيمين والمتوازنين في الصهيونية الدينية عن تدنيس وحرق الكنيس في إحدى المستوطنات بعد دقائق من إخلائها. ووصف بعصف تام صورة الجموع وهم يفسدون الكنيس، يرفعون أعلام حماس ويهتفون "الموت لليهود". على مسافة بضعة مئات الأمتار من هناك كانت تقف دبابة للجيش الاسرائيلي في خط النظر، محوطة بقوات الإخلاء وبالمخلين الذين يصرخون لقائد الدبابة، وهو طفل تقريبا، لأن يطلق النار عليهم. "عندي أمر بوقف النار"، أجاب باعتذار، ولم يطلق النار. أما اليوم، بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) فلم أعد واثقا من أن مثل هذا السيناريو كان سينتهي على نحو مشابه. لا الأمر العسكري ولا رد فعله.

ذاك الحديث البعيد، بعد فك الارتباط، عني بحدود الطاعة وليس بدوافع الثأر. من كان شريكي في الحديث بحث عن موقف المبدأ مقابل المبدأ، الطاعة لحقنا في بلاد إسرائيل مقابل الطاعة لاضطرارات الواقع التي تنطوي على تنفيذه. اما اليوم، مع المخطوفات والمخطوفين، فاننا كلنا في تجربة مختلفة.

بهذا المفهوم، توجد علاقة ملتوية لكن جذرية بين اقوال وزير المالية سموتريتش في موضوع المخطوفين واستئناف الاستيطان في غزة، وبين رئيس الوزراء نتنياهو و "نصره المطلق"، ووزير الرياضة زوهر الذي شرح بانه ينبغي الخروج الى معركة ضد حزب الله في لبنان ومهاجمة ايران – بعد تصفية حماس في غزة – "كي نستعيد الكرامة الوطنية"، على حد قوله. ليس أقل.

لقد كانت حرب الأيام الستة انتصارا مطلقا. وكان احتلال برلين انتصارا مطلقا. لكن النازية لم تختف من العالم، ومن انتصار 1967 نشأت (مقاومة) فلسطينية عنيدة تمثل في العقدين الأخيرين، في خلاصته الدينية. نتنياهو يعرف جيدا بانه لا يوجد "نصر مطلق". وهو ببساطة يتلوى. يحاول تلطيف خطورة أخطائه. فلا يمكن لأي انتصار لنا أن يشطب لدى الفلسطينيين الـ 1948، ولا يمكن لأي نصر لنا أن يشطب 7 تشرين الأول (أكتوبر) لا عندنا، نحن الإسرائيليين، ولا عندهم. اما سموتريتش بالمقابل، ففي "خطة الحسم" خاصته فلا يتلوى. هو يتحدث عن فرض سيادة إسرائيل على 3 ملايين فلسطيني في الضفة والآن على 2 مليون فأكثر آخرين في غزة – ويؤمن أنهم سيتنازلون عن تطلعاتهم الوطنية، "مثلما تنازل عرب إسرائيل" على حد نهجه. وهذا، كما يجمل، ليس "بيانا دينيا – قوميا بل خطة واقعية، جغرافية سياسية وإستراتيجية... لقاء بين الإيمان والواقعية، بين الرؤيا والواقع".

إن حقائق "الواقعية الجغرافية السياسية والإستراتيجية" هي أن ليس لإسرائيل ما يكفي من قوات للسيطرة على 5 ملايين فلسطيني، والدفاع على مدى الزمن عن المستوطنين، في غزة وفي الضفة الغربية – فما بالك عندما تكون حاجة بالتوازي لفتح معركة ضد حزب الله، وإذا كان حسب وزير الرياضة – ضد إيران أيضا. كل هذا حين يكون نحو نصف ملزمي التجنيد للجيش يهتمون بأمور أخرى، وحين يكون الاقتصاد منذ اليوم، يهدد بالانهيار من عبء الاحتياط وكلفة الحرب. هذه أضغاث أحلام. وهم ينشأ عن خليط بائس من هذيان القوة، التلاعب السياسي والدافع للمحاسبة. "كل جندي نجا هو بفضل صفحة جمرا تعلمتها"، كما نقل مؤخرا عن تلميذ مدرسة دينية في وسائل الإعلام. يمكن إدخال الفيل الحريدي كله عقب ثقب إبرة هذا القول. بالمقابل، سمع حاخام آخر يقول، ليس بالاقتباس الدقيق أن الجمهور المؤمن المقاتل لا يوافق على أننا "نحن نُقتل وانتم تشخصون جثثنا". هذا هو اللقاء الحقيقي بين الرؤيا والواقع.

في داخلنا جميعا يشتعل الدافع لمحاسبة المسؤولين عن 7 تشرين الأول (أكتوبر). لكن الواقع هو أنه سيتعين علينا أن نخرج من غزة بعد تحرير المخطوفين وإنهاء ما يمكن تحقيقه عسكريا، وفي العقود التالية سيهتم هناك كل العالم لإعادة بناء الأنقاض. هذا لن يقتلع حماس من غزة – لكنه سيضعفها هكذا بحيث تتمكن من العودة لنكون أكثر تحصينا إلى الغلاف.

في الشمال، سيضطر حزب الله والإيرانيون في نهاية المطاف لأن يركزوا على إنقاذ لبنان من الانهيار وسيحاولون الامتناع عن مواجهة شاملة حتى لو اضطر الجيش الإسرائيلي لحملة قوية محدودة – تجبي دمارا وضحايا آخرين عندنا أيضا – لكنه سيسمح بالعودة الى البلدات هناك أيضا والبدء بالإعمار. يمكن الافتراض بأن التآكل يعمل على العدو على الأقل مثلما يعمل علينا.

لا يوجد يقين في أن يكون هذا السيناريو واقعيا أكثر. لكن الواضح هو أنه كلما كانت الأحداث في الميدان سائلة أكثر هكذا تستقر الجبهة الدولية ضدنا. بالضبط مثلما حصل في الاتفاق النووي مع إيران فإن إستراتيجية نتنياهو بخصوص حماس حققت بالضبط النتيجة التي حاولت منعها. إلى عزلة لم نشهد مثيلا لها، وإلى ضغط لفك ارتباط ما بعد الصدمة. دولتان للشعبين – بشكل مفروض. المعركة الحرجة ستنتقل الى الداخل. وفي هذه المعركة سنحتاج إلى حكومة حكيمة أكثر بكثير من الجوقة الحالية. وبسرعة.