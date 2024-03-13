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برلمانيون أوروبيون: المجاعة في غزة ناجمة عن تصرفات إسرائيل

3/13/2024 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكر نواب في البرلمان الأوروبي أن المجاعة في غزة ناجمة عن تصرفات إسرائيل التي تشكل "إبادة جماعية".


وقال نواب أوروبيون إن الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة تصرفات إسرائيل وتقاعس العالم الصامت أمام صرخات سكان غزة.


كما أكدوا رفضهم لاستخدام الجوع كسلاح في الحرب، داعين إسرائيل لفتح جميع الممرات حتى تتمكن القوافل من الوصول إلى غزة.


وأشاروا إلى أن استهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية إستراتيجية متعمدة لمنع توزيع المساعدات وإنهاء إمكانية العيش في القطاع

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