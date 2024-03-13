برلمانيون أوروبيون: المجاعة في غزة ناجمة عن تصرفات إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكر نواب في البرلمان الأوروبي أن المجاعة في غزة ناجمة عن تصرفات إسرائيل التي تشكل "إبادة جماعية".
وقال نواب أوروبيون إن الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة تصرفات إسرائيل وتقاعس العالم الصامت أمام صرخات سكان غزة.
كما أكدوا رفضهم لاستخدام الجوع كسلاح في الحرب، داعين إسرائيل لفتح جميع الممرات حتى تتمكن القوافل من الوصول إلى غزة.
وأشاروا إلى أن استهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية إستراتيجية متعمدة لمنع توزيع المساعدات وإنهاء إمكانية العيش في القطاع
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