قائد كوماندوز في جيش الاحتلال: نخوض قتالا غير مسبوق في خان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقر قائد لواء "الكوماندوز" في جيش الاحتلال الإسرائيلي عومر كوهين، بأن قواته تخوض في خان يونس جنوبي غزة معارك غير مسبوقة لم تشهدها في أي مكان آخر بالقطاع.
وقال كوهين في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية: "نحن في مدينة حمد منذ أسبوع ويومين، لقد خضنا هنا قتالا لم نشهده في أي مكان آخر في القطاع حتى الآن".
وأضاف كوهين أن "حماس لديها قدرات أكبر لإدارة القوات هنا، وهذا واضح في القتال الذي دار خلال الأيام القليلة الماضية".
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