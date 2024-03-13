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قائد كوماندوز في جيش الاحتلال: نخوض قتالا غير مسبوق في خان يونس

3/13/2024 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر قائد لواء "الكوماندوز" في جيش الاحتلال الإسرائيلي عومر كوهين، بأن قواته تخوض في خان يونس جنوبي غزة معارك غير مسبوقة لم تشهدها في أي مكان آخر بالقطاع.

وقال كوهين في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية: "نحن في مدينة حمد منذ أسبوع ويومين، لقد خضنا هنا قتالا لم نشهده في أي مكان آخر في القطاع حتى الآن".
وأضاف كوهين أن "حماس لديها قدرات أكبر لإدارة القوات هنا، وهذا واضح في القتال الذي دار خلال الأيام القليلة الماضية".

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