Thursday, 14 March 2024 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

3/13/2024 11:30:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة إيهود باراك* - (فورين أفيرز) 1/3/2024
ما يزال الإسرائيليون يقاتلون منذ أكثر من 140 يومًا الآن، وهي مدة أكثر طولًا من أي حرب خاضتها إسرائيل منذ العام 1948. ويمكن لـ"جيش الدفاع الإسرائيلي" أن ينسب إلى نفسه الفضل في تحقيق بعض الإنجازات المثيرة للإعجاب، لكن أهدافه الرئيسية -كما حددها مجلس وزراء الحرب- بعيدة عن التحقق. وقد يؤدي اتفاق مؤقت لتبادل الرهائن مقابل السجناء إلى إرجاء القتال لمدة تتراوح بين 45 و90 يومًا. لكن هذا التوقف ربما تعقبه معركة طويلة أخرى.
* * *
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر منذ بدء الحرب في غزة، ظهرت إسرائيل بصورتين مختلفتين بشكل صارخ، لكنهما دقيقتان بالمقدار نفسه. من ناحية، كانت الحرب عرضًا للبراعة التكتيكية التي يتمتع بها جيش الدفاع الإسرائيلي، وألهمت درجة عالية من الوحدة بين قواته، وعززت شعورًا بالتضامن بين المواطنين الإسرائيليين الذين ما يزالون يعانون بشكل جماعي من الصدمة التي تسببت بها الهجمات الإرهابية الوحشية التي شنتها "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر). ومن ناحية أخرى، كشفت الحرب عن عدم الكفاءة الاستراتيجية المذهلة التي تميز الحكومة الإسرائيلية، والفراغ المذهل للقيادة في القمة. وقد تلكأ أعضاء الائتلاف الحاكم في اتخاذ القرارات الحاسمة، وفشلوا في التعاون مع بعضهم بعضا في التعامل مع الحرب، وهاجموا أصحاب الرتب العليا في الجيش الإسرائيلي، وبدوا غير مبالين وغير مركزين بطريقة محرجة عندما يتعلق الأمر بإدارة العلاقات مع أهم حليف لإسرائيل على الإطلاق: الولايات المتحدة.‏
‏وليست هذه طريقة ملائمة للحكم خلال الفترة الأكثر خطورة على الإطلاق في تاريخ البلاد منذ حرب الاستقلال في العام 1948. إن ما تحتاجه إسرائيل الآن هو عملية صنع القرار الرصينة والحازمة وبعيدة النظر التي ميزت ديفيد بن غوريون. لكن ما لديها بدلاً من ذلك، هو هذا النهج النرجسي، الاستغلالي وقصير النظر الذي ينتهجه بنيامين نتنياهو.‏
لقد وصلت أزمة القيادة في البلاد إلى مرحلة بالغة الدقة. فقد قدمت إدارة بايدن لنتنياهو اقتراحًا لتشكيل نظام إقليمي جديد بعد الحرب، يكون من شأنه أن ينهي قدرة "حماس" على تهديد إسرائيل وحكم غزة، ويضع السيطرة على القطاع في أيدي السلطة الفلسطينية "معادة التنشيط" (بمساعدة حكومات عربية)، وتطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية، وإقامة تحالف دفاعي رسمي بين الولايات المتحدة والسعودية. وكل هذا سيكون مشروطًا بموافقة إسرائيل على عملية سياسية بالهدف طويل الأجل المتمثل في حل على أساس الدولتين، بدعم من الحكومات العربية الصديقة للولايات المتحدة والمعارِضة لإيران وشركائها ووكلائها. وتنطوي هذه الرؤية على عملية من شأنها أن تنتج في نهاية المطاف إسرائيل قوية وآمنة، تعيش جنبًا إلى جنب، خلف حدود متفق عليها وآمنة، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة ومنزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة.‏
منذ العام 1996، قبل نتنياهو هذا الهدف، من حيث المبدأ، في أربع مناسبات، لكنه قصفه ونسفه دائمًا عندما جاء وقت العمل. والآن، قدم بايدن لنتنياهو خيارًا قاسيًا. يمكنه أن ينضمّ إلى الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة لـ"اليوم التالي" في غزة بينما يستمر في التعبير عن التحفظات الإسرائيلية. أو يمكنه الاستسلام لشركائه العنصريين واليمينيين المتطرفين في ائتلافه الحاكم، الذين يسعون إلى ضم الأراضي الفلسطينية، وبالتالي يرفضون أي اقتراح، مهما كان مشروطًا وطويل الأجل، ينطوي على إنشاء دولة فلسطينية.‏
إذا أذعن نتنياهو لواشنطن، فإنه يخاطر بفقدان دعم تلك الشخصيات اليمينية المتطرفة في ائتلافه، الأمر الذي سيأذن بنهاية حكومته. وإذا استمر في رفض نهج بايدن، فإنه يخاطر بجر إسرائيل أعمق في وحل غزة؛ وإشعال انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية؛ والدخول في حرب أخرى مع "حزب الله"، الميليشيا اللبنانية المدعومة من إيران؛ والإضرار الكبير بالعلاقات مع الولايات المتحدة التي تعتمد عليها إسرائيل للحصول على الذخائر والدعم المالي والدبلوماسي الحيوي؛ وتعريض ما تسمى "اتفاقيات إبراهيم" التي طبَّعت علاقات إسرائيل مع البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة للخطر (ومعها الآمال في انضمام المملكة العربية السعودية إلى النادي)؛ بل وإلقاء ظلال من الشك على اتفاقيات السلام القائمة منذ أمد طويل بين إسرائيل ومصر والأردن. وأي واحدة من هذه النتائج ستكون مروعة؛ وأي مزيج منها سيكون كارثة تاريخية.‏
‏الآن، ينتظر بايدن جوابًا. ويخشى بعض مستشاري الرئيس الأميركي، استنادًا إلى خبرتهم، من أن نتنياهو سيحاول خداع الجانبين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر). باللغة الإنجليزية، سوف يدّعي على الملأ أنه مستعد لمناقشة اقتراح بايدن وتعديل خطته التي تم الكشف عنها حديثًا، لكنه سيطلب سراً من البيت الأبيض تقدير صعوباته السياسية وعدم الاختلاف معه أو انتقاده علنًا. وفي هذه الأثناء، باللغة العبرية، سيهمس لحلفائه اليمينيين المتطرفين: "لا تغادروا. لقد خدعتُ أوباما، وخدعت ترامب، وسوف أخدع بايدن أيضًا، وسوف ننجو. ثقوا بي"! وسيكون ذلك كلاسيكيا لنتنياهو -وسيئا لبايدن، وفظيعًا لإسرائيل.‏
‏ثمة طريقة واحدة فقط لمنع نتنياهو من قيادة إسرائيل إلى حرب إقليمية طويلة، وربما خداع كل من الإدارة الأميركية والجمهور الإسرائيلي: الانتخابات العامة. يجب على يائير لابيد (السياسي الذي يقود حزب المعارضة الرئيسي) وبيني غانتس وغادي آيزنكوت (الجنرالَين المتقاعدَين اللذين أصبحا معارضين سياسيين لنتنياهو) قبل الموافقة على الخدمة في حكومة الحرب الطارئة بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في إسرائيل في موعد أقصاه حزيران (يونيو) 2024. ويجب أن تخوض المنافسةَ معارضَةٌ منسقة، على وعد بقبول عرض بايدن بشروط؛ أي الرد عليه بـ"نعم، ولكن". وعليهم أن يقولوا صراحة "لا" للمتعصبين العنصريين المسيانيين الذين علّق نتنياهو مصيره عليهم.‏
‏وهذه الـ"لكن" بالغة الأهمية. قبل الموافقة على خطة بايدن، سوف تحتاج إسرائيل إلى الإصرار على عدد من الشروط التي تتعلق بشكل أساسي بالأمن، والتي سيكون من الصعب على واشنطن قبول بعضها. ومع ذلك، فإن نهج بايدن هو السبيل الوحيد الممكن لإعادة إسرائيل إلى مسار عمل واقعي وعملي ومستدام، والسماح لها باستعادة الأرضية الأخلاقية العالية -وهي سمة أساسية فُقِدت خلال سنوات حكم نتنياهو.‏
أسوأ من جريمة: غلطة‏
‏في الأيام الأولى للحرب، كان يمكن لتقييم استراتيجي جدّي أن يحدد أهداف إسرائيل، ويسمح بتخطيط وتنفيذ متماسكيَن ومتساوقين. ولكن، حتى يومنا هذا أهمل نتنياهو إجراء مثل هذا التقييم. وكما اشتكى مؤخرًا آيزنكوت، الذي شغل في السابق منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في رسالة إلى زملائه أعضاء مجلس وزراء الحرب، فإنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بشكل فعال خلال ثلاثة أشهر. وتدار الحرب وفقًا لأهداف تكتيكية، من دون تحركات ذات مغزى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية".‏
‏تبدو نتائج هذا الفشل واضحة في مجالين حاسمين: التفاوض لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)؛ والسيطرة على الحدود بين مصر وغزة، سواء عند نقطة العبور في رفح أو في قطاع الأرض الذي يمتد على طول الحدود، والذي يشير إليه الإسرائيليون باسم "طريق فيلادلفيا". في كلتا المسألتين، كان ينبغي أن يحدد مجلس وزراء الحرب مسارًا خلال الأسبوع الأول من الصراع. وقد طالب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وبعض أعضاء مجلس وزراء الحرب مرة تلو المرة بإجراء مداولات واتخاذ قرارات وإصدار توجيهات. لكن نتنياهو رفض -ليس لأي اعتبارات تتعلق بالأمن القومي بقدر ما تتعلق بحاجته إلى الحفاظ على ائتلافه الحاكم الهش مع اليمين المتطرف المتعصب، الذي يعطي الأولوية للغزو الكامل لغزة قبل صفقات الرهائن، ويسعى إلى ترحيل سكان غزة إلى الخارج -حتى أنه يريد استعادة المستوطنات لليهود الإسرائيليين هناك.‏
اليوم، تعتقد إسرائيل أن حوالي نصف الرهائن الـ136 الذين لم يطلق سراحهم ما يزالون على قيد الحياة. ولا شك في أن تحريرهم واجب أخلاقي. إنه ليس أكثر أهمية من القضاء على تهديد "حماس"، لكنه أكثر إلحاحًا. وسيكون الفشل في استعادتهم وصمة عار جماعية للقيادة الإسرائيلية، ووصمة عار على جبين المجتمع الإسرائيلي لأجيال قادمة.‏
‏ما يزال التوصل إلى اتفاق ممكنًا، على الرغم من أن مطالب "حماس" لم تكن معقولة حتى الآن، وليس هناك أي هدف على الإطلاق يمكن أن يستحق تحقيقه بأي ثمن. إن إسرائيل هي دولة ذات سيادة ولها الحق في رفض عرض يكون من شأنه أن يضر أكثر مما ينفع -خاصة عرضًا يأتي من منظمة إرهابية متعطشة للدماء مثل "حماس". ولكن في الوقت نفسه، ليس من المنطقي الإعلان باستمرار عن نية قتل هؤلاء القادة من "حماس"، كما يفعل المسؤولون الإسرائيليون على أساس يومي، بينما يحاولون أيضًا عقد صفقة، مع العلم بأن بعض الرهائن يُستخدَمون كدروع بشرية. من المشروع تمامًا أن تسعى إسرائيل جاهدة إلى قتل كبار مسؤولي "حماس". ولكن، كما تقول شخصية إيلي والاش في الفيلم الغربي ‏‏الكلاسيكي "الطيب، والشرير، والقبيح"‏‏: "عندما تضطر إلى إطلاق النار، أطلق النار -لا تتكلم"!‏
‏لا أشك في أن نتنياهو يريد إطلاق سراح الرهائن. لكن حاجته القهرية إلى الظهور كزعيم قوي محاط بجنرالات ووزراء ضعفاء تشجع تفاخره الذي يأتي بنتائج عكسية. وبالنظر إلى سجله، فإن حديثه القاسي يبدو أجوف. وقد رفض ست مرات في السنوات الـ12 الماضية الخطط التي اقترحها رؤساء وكالة الأمن السرية الإسرائيلية، المعروفة باسم "الشاباك"، للقضاء على قيادة "حماس". وبينما يقف الآن ليستعرض ويضلِّل، يتزايد الخطر الذي يواجهه الرهائن المتبقون وتتقلص احتمالات إتمام صفقة.
إلى أين؟‏
‏منذ أسابيع عدة، كان اقتراح بايدن لـ"اليوم التالي" موضوعًا أمام حكومة نتنياهو. ويفترض معظم المراقبين أنه بالنظر إلى حقائق الجدول الزمني للانتخابات الأميركية، فإن العرض قد ينتهي في غضون شهرين. وليس هناك ما يضمن أن بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة ستقبل الاقتراح. بل إنه ليس من الواضح ما إذا كان بايدن يمكنه أن يكسب له الدعم في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي سيتعين عليه الموافقة على معاهدة مع المملكة العربية السعودية. ومن الممكن أيضًا، تمامًا كما كان الهدف من هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) إحباط اتفاق ثلاثي ناشئ بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، أن تحفز مبادرة بايدن الجديدة إيران في نهاية المطاف على النظر في حث وكلائها، بمن فيهم "حزب الله"، على تصعيد هجماتهم على إسرائيل أو بدء حرب واسعة النطاق في محاولة لعرقلة أي تقدم في هذا الاتجاه وإخراجه عن مساره.‏
‏ربما كانت صفقة مثل تلك التي اقترحها بايدن ستتبناها بسعادة حكومة إسرائيلية بقيادة لابيد أو الزعيم المحافظ نفتالي بينيت، لكنها ستكون صعبة الآن بالنسبة للجمهور الإسرائيلي الذي ما يزال يشعر بألم حاد، وغضب هائل، وإذلال، ورغبة في الانتقام، وشعور بأن "جميع الفلسطينيين هم 'حماس'". وهذه ردود فعل بشرية مفهومة. ولكن في الوقت المناسب، يجب على الإسرائيليين تجاوزها. تذكروا أننا فكرنا ذات مرة بهذه الطريقة تجاه الدول العربية التي عقدنا سلامًا معها. وقد خاض جيل كامل من الإسرائيليين (وأنا عضو فيه) حروبًا مريرة ضد هذه البلدان. لكن السلام الفعال (وإن كان باردًا) معها استمر الآن لما يقرب من 45 عامًا ونحو 30 عامًا على التوالي. تخيلوا كم سيكون وضع إسرائيل اليوم أسوأ لو لم تكن هذه الاتفاقات موجودة، وفكروا في مدى أهمية عدم تقويضها كجزء من رد غير مدروس على أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏
‏ولكن، بدلاً من حث الإسرائيليين على التغلب على مخاوفهم، يقوم نتنياهو باستغلال هذه المخاوف وتجييرها لمصلحة حلفائه اليمينيين المتطرفين، مثل إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية). وإذا حصل هؤلاء على ما يريدون، فستكون النتيجة كارثة. ويعرف نتنياهو ذلك، لكنه يعتقد أنه قادر على استرضائهم والتفوق عليهم في المناورة، وتجنب السيناريو الأسوأ من خلال تجنب اتخاذ قرار جملة وتفصيلًا.‏
حان الوقت‏
‏في الأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو عن خطته الخاصة لـ"اليوم التالي" في غزة. ومن بين أمور أخرى، تدعو الخطة إلى "إدارة مدنية تتولاها جماعات محلية لا تتماهى مع المنظمات الإرهابية". وسوف يعني ذلك، عمليا، تمكين عدد من العائلات المؤثرة في غزة، وبعضها متورط في الجريمة المنظمة، لتصبح مقدمي الخدمات والنظام المدني للمواطنين -وهي مقاربة لحكم القطاع حاولتها إسرائيل مرات عدة قبل عقود وفشلت بشكل متكرر. ويتصور نتنياهو أيضًا "نزع التطرف من سكان غزة"، وهو هدف جيد، لكنَّ تحقيقه سيستغرق عقودًا. وتدعو خطته أيضًا إلى استبدال (الأونروا)، وكالة الأمم المتحدة التي تتحكم في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وهذه فكرة جيدة أيضًا، لأن (الأونروا) تعرضت للاستغلال من إرهابيي "حماس" الذين اخترقوا قوتها العاملة. ومع ذلك، لا يحدد نتنياهو ما الذي سيحل محلها.‏
المشكلة في كل مقترحات نتنياهو هي أن خطته لا تشرح على الإطلاق من الذي يمكنه حكم غزة بشكل شرعي. وسواء أحببنا ذلك أم لا، يجب على الإسرائيليين أن يقبلوا ثلاث حقائق أساسية: لا يمكن السماح لـ"حماس" بتهديد إسرائيل أو بحكم غزة؛ ولا ينبغي لإسرائيل البقاء في غزة على المدى الطويل؛ وسكان غزة موجودون هناك ليبقوا -إنهم لن يذهبوا إلى أي مكان. وبذلك، يتعين على إسرائيل أن تقرر ما يمكن أن يكون كيانا شرعيا يمكنها تسليم السيطرة على غزة إليه. ولدى إسرائيل مطالب أمنية مشروعة يجب أن تعترف بها الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب. لكن الكيان الذي يحكم غزة لا يمكن أن يتكون من قوات أجنبية: لا يمكن للنرويجيين أو الجنوب أفريقيين أن يحكموا غزة. يجب أن يكون الكيان فلسطينيا. والهيئة الشرعية الوحيدة هي "السلطة الفلسطينية" التي تكون قد أعيد تنشيطها والتي ستتولى تدريجيا مسؤولية الإدارة المدنية لغزة، مع ضغط الولايات المتحدة وحلفائها العرب عليها لتبني معايير أعلى للحكم والشفافية والتعليم وأنشطة مكافحة الإرهاب. وبطبيعة الحال، ستحتفظ إسرائيل بحقها في التصرف كلما نشأ تهديد لأمنها.‏
‏وترفض خطة نتنياهو أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية وجميع الإملاءات الدولية فيما يتعلق بشروط إبرام اتفاق إسرائيلي فلسطيني دائم. وما لا يريده نتنياهو واضح. لكن الذي ما يزال بعيدًا عن الوضوح هو ما يريده نتنياهو. وللشعب الإسرائيلي الحق في أن يعرف، وله الحق في أن يكون له قول.‏
‏كان 7 تشرين الأول (أكتوبر) أسوأ حدث في تاريخ البلاد منذ الاستقلال. وما يزال الإسرائيليون يقاتلون منذ أكثر من 140 يومًا الآن، وهي مدة أكثر طولًا من أي حرب خاضتها إسرائيل منذ العام 1948. ويمكن لـ"جيش الدفاع الإسرائيلي" أن ينسب إلى نفسه الفضل في بعض الإنجازات المثيرة للإعجاب، لكن أهدافه الرئيسية -كما حددها مجلس وزراء الحرب- بعيدة عن التحقق. وقد يؤدي اتفاق مؤقت لتبادل الرهائن مقابل السجناء إلى إرجاء القتال لمدة تتراوح بين 45 و90 يومًا. لكن ذلك التوقف ربما تعقبه معركة طويلة أخرى. وفي الأثناء، فقد نتنياهو مسبقًا ثقة معظم الناخبين. ووفقًا لاستطلاعات الرأي الوطنية الأخيرة، يرى حوالي أربعة من كل خمسة إسرائيليين أنه الشخص الأكثر مسؤولية عن الأخطاء الفادحة التي سمحت بوقوع هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر). ويريد حوالي ثلاثة من كل أربعة منه الاستقالة.‏
ينبغي على ‏أولئك الذين يعترضون على تغيير القيادة خلال الحرب أن يدرسوا التاريخ الإسرائيلي. في العام 1973، كان الجيش الإسرائيلي ما يزال يقاتل القوات السورية في مرتفعات الجولان عندما استقالت رئيسة الوزراء آنذاك، غولدا مائير، في مواجهة مظاهرات حاشدة ووسط اتهامات بأنها فشلت في توقع الهجوم المفاجئ الذي كانت الدول العربية قد شنته قبل ستة أشهر، في تشرين الأول (أكتوبر) 1973 -على الرغم من أن حزبها كان قد فاز بإعادة انتخابه بعد الهجوم والتحقيق الرسمي الذي أجري في الإخفاقات الأمنية، والذي ألقى باللوم على القادة العسكريين وبرأ مئير نفسها من المسؤولية في الغالب.‏
‏الاستياء العام، وغضب عائلات ومجتمعات ضحايا هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والإحباط السائد بين العديد من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، كلها في تزايد. وفي المقابل، يركز نتنياهو على بقائه السياسي الشخصي، ولن يتنحى أبدًا عن طيب خاطر. لقد حان الوقت لكي يقف شعب إسرائيل ويحدث تغييرًا في المسار. ويجب على آيزنكوت وغانتس ولابيد قيادة هذا الجهد والمطالبة بإجراء انتخابات عامة حتى يتمكن الشعب الإسرائيلي من تقرير إلى أين نتجه ومن سيقودنا إلى هناك. هذه لحظة حاسمة. وهي تدعو إلى القيادة والعمل، قبل أن يكون الأوان قد فات.‏
ٍ
‏*‏‏إيهود باراك ‏‏Ehud Barak: (12 شباط/ فبراير 1942): سياسي إسرائيلي كان عاشر رئيس وزراء لإسرائيل ووزير دفاعها من العام 1999 إلى 2001. وتولى مرة أخرى وزارة الدفاع من 2007 حتى 2013. وترأس "حزب العمل" الإسرائيلي من 2009 وحتى 2013.
عمل كوزير للداخلية في العام 1995 ووزيراً للخارجية بين العامين 1995 و1996. وفي العام 1996، حصل على مقعد في الكنيست الإسرائيلي حيث شارك في اللجان الخارجية والدفاعية. وفي العام نفسه، تمكن من رئاسة "حزب العمل" الإسرائيلي. وفي 17 أيار (مايو) 1999، تمكن من الفوز برئاسة الوزارة الإسرائيلية، وأتمّ فترة رئاسته حتى 7 آذار (مارس) 2001 عندما خسر في الانتخابات الاستثنائية لصالح غريمه آرئيل شارون.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel Must Decide Where It's Going-and Who Should Lead It There

MENAFN13032024000072011014ID1107975039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث