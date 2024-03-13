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العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

3/13/2024 11:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صادق خان* - (إندبندنت عربية) 26 شباط (فبراير) 2024 البريطانيون مدينون لستيفن لورانس وعائلته بأن يحرصوا على اجتثاث جميع صور التمييز، سواء كان ظاهراً أم مؤسسياً، من قلب مجتمعنا. وعلى المؤمنين بالمساواة وحقوق الإنسان الآن أكثر من أي وقت مضى تجديد التزامهم بالقضاء على هذه الظاهرة المقلقة.
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شكل نشر تقرير ماكفرسون في شباط (فبراير) 1999 -والذي جاء تكليلاً لجهود دؤوبة بذلتها عائلة ستيفن لورانس، ولا سيما والدته الملهمة، البارونة دورين لورانس- لحظة فاصلة في تاريخ العلاقات بين الأعراق في بريطانيا.
بالإضافة إلى عرضه التفصيلي لما ارتكبته شرطة العاصمة البريطانية من إخفاقات شائنة في إجراء تحقيق وافٍ عن مقتل ستيفن لدواع عنصرية، قدَّم التقرير للمرة الأولى اعترافاً رسمياً بحقيقة كثيراً ما علم بها سكان لندن من السود: أن العنصرية المؤسسية تنخر شرطة العاصمة.
لم يكن تقرير ماكفرسون حافزاً لإدخال تعديلات على القانون فحسب، بل أدى إلى صحوة المجتمع في شأن وجود عنصرية مؤسسية -وبتأثيرها الضار. وفتح أعين الرأي العام على الكلفة البشرية لهذا الوباء، كما سلط الضوء على أن العنصرية المؤسسية لا تقتصر على الأرجح على شرطة العاصمة وقوات الشرطة، بل لها وجود في مؤسسات ومنظمات أخرى كذلك.
وفيما سجلت السنوات الأخيرة إحراز بعض التقدم في مجال التصدي للعنصرية المؤسسية داخل الشرطة وغيرها، علينا أن نقر صراحة، بعد مرور ربع قرن على إعلان تقرير ماكفرسون، بأننا لم نبلغ المرحلة التي أملناها.
ظهر في المراجعة التي قامت بها البارونة كيسي العام الماضي أن شرطة العاصمة ما تزال تعاني من العنصرية المؤسسية. ونحن نعرف عن ارتفاع أعداد الوفيات بصورة متفاوتة في أوساط السكان السود خلال جائحة "كوفيد"، ونعي مدى غياب المساواة في صلب نظام العدالة الجنائية فيما يبلغ احتمال وفاة النساء السود أثناء الحمل أو عملية الولادة أربعة أضعاف احتمال وفاة نظيراتهن البيضاوات في المملكة المتحدة. ومن الواضح جداً أن العنصرية المؤسسية ليست مشكلة ملحة فحسب، بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للسود من سكان لندن ومن البريطانيين في يومنا هذا.
وهذا واقع لا يسعنا تجاهله أو المجادلة بشأنه. ومع ذلك، يسود عند بعض الجهات اتجاه سياسي مقلق جداً يتسم بالاستخفاف بأهمية العنصرية المؤسسية أو نفي وجودها جملة وتفصيلاً. وبصفتي رئيس بلدية، فإنني أجزم بأن العنصرية المؤسسية ليست "زيفاً" أو "مسألة يثيرها تيار يقظة يفرط في الاهتمام بالعدالة الاجتماعية والقضايا التقدمية والليبرالية" -إنها حقيقة واقعة ومقلقة. ولهذا السبب، عملت مع مفوض الشرطة في سبيل وضع شرطة العاصمة على طريق إصلاح ثقافي ممنهج بعيد المدى. ولهذا السبب أيضاً لن أتوانى عن مساءلة الشرطة، بينما تجرى التغييرات المطلوبة بصورة ملحة. وأنا أتعهد بذلك لسكان لندن، ولن أرتاح قبل أن يصبح لديهم جهاز الشرطة الذي يستحقونه -جهاز موثوق يمثلهم وعلى مستوى المهمة المنوطة به حقا.
الآن، وأكثر من أي وقت مضى، على المؤمنين بالمساواة وحقوق الإنسان تجديد التزامهم بالقضاء على العنصرية بجميع صورها، سواء داخل جهاز شرطة العاصمة أو في أي قطاع أو مجال في مجتمعنا. بعد مرور 25 عاماً على التحقيق في مقتل ستيفن لورانس ونشر تقرير ماكفرسون، نحن مدينون لستيفن وعائلته، ولسكان لندن اليوم، بمتابعة حمل شعلة هذا النضال. إن من واجبنا جميعاً أن نحرص حقًا على أن تصبح العنصرية -سواء الظاهرة أو المؤسسية المضمرة- شيئاً من الماضي وليس وصمة عار تلاحقنا في زمننا الحالي، ولا آفة يبتلى بها أبناؤنا في المستقبل.

*صادق خان Sadiq Khan: سياسي بريطاني ورئيس بلدية لندن.

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