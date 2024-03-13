ارتفاع عدد شهداء الاستهداف الإسرائيلي لمنتظري المساعدات بغزة

ارتفاع عدد شهداء الاستهداف الإسرائيلي لمنتظري المساعدات بغزة
التاريخ
3/13/2024 11:30:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منتظري المساعدات عند دوار الكويت جنوبي قطاع غزة إلى 6 شهداء و83 مصابا
وتم نقل الشهداء والإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي.
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