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ضجة في إسرائيل عقب تلويح مسؤول استخباري رفيع بالاستقالة

3/13/2024 11:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت إسرائيل، مساء الأربعاء، ضجة إعلامية عقب تسريب إعلان أول مسؤول استخباري رفيع المستوى عزمه الاستقالة من منصبه، على خلفية الإخفاق الذي شهدته البلاد في الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وذكرت قناة "كان 11" أن قائد لواء البحوث التابع للاستخبارات العسكرية "أمان"، العميد عاميت ساعر، أصبح أول ضابط إسرائيلي رفيع يعلن ترك منصبه على خلفية هجوم حماس.
القناة أكدت أن إعلان قائد لواء البحوث صدر بحضور رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا، وقائد وحدة 8200، المختصة بالاستخبارات في الفضاء السيبراني، مشيرة إلى أنه ألمح لضرورة استقالة قادة آخرين في الاستخبارات العسكرية.
إعلان ساعر جاء خلال اجتماع مغلق، مساء أمس الثلاثاء، بحضور شخصيات استخبارية رفيعة، حيث أكدت القناة أن قائد لواء البحوث ذكر في مستهل كلمته أنه يدرك أنه "في اللحظة التي ستنتهي فيها تحقيقات الجيش، فإن من سيُعيد بناء كل شيء من جديد في شعبة الاستخبارات العسكرية هم قادة آخرون".
وأشارت إلى أن تحقيقات الجيش بشأن أحداث الـ 7 من أكتوبر بدأت قبل أسبوع، ومن المنتظر أن تنتهي بعد 3 أشهر، ومن ثم سيكون على العميد ساعر الاستقالة في الصيف المقبل، في حدود أيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو 2024.
وعللت أسباب تأجيل الاستقالة في الوقت الراهن باستمرار الحرب، وعدم ترشيح شخصية بديلة لتولي منصب قائد لواء البحوث.

وذهبت إلى أن ساعر وجّه حديثه للكثير من الضباط بسلاح الاستخبارات الذين كانوا في الاجتماع المغلق، وأن ذلك يؤشر على أنه "يتوقع منهم الاستقالة مع نهاية التحقيقات العسكرية، وعدم انتظار نهاية الحرب" حال طال أمدها أكثر من 3 أشهر أخرى.
وسلطت القناة أيضًا الضوء على الإعلان، في نشرتها المسائية، وحاورت عددًا من المحللين، واستهلت حديثها بأنه "بعد مرور 5 أشهر على واحد من أصعب الأيام التي شهدتها إسرائيل، يعلن أول ضابط كبير استقالته على خلفية الإخفاق".
وقالت إن العميد ساعر "أخبر الضباط، المشاركين في المنتدى الأهم لضباط الاستخبارات العسكرية، أنه على القادة الكبار إنهاء خدماتهم فور صدور نتائج التحقيقات.
وذكر محلل الشؤون العسكرية في القناة، روعي شارون، من داخل الأستوديو، أن رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي كان على رأس المشاركين في المنتدى، وزاد على ما ذكره موقع القناة أن العميد ساعر كان يقصد "أنه يتعين على القادة الكبار، أمثال قائد الوحدة 8200 وغيره، الاستقالة من مناصبهم، رغم أنه لم يقل ذلك صراحة، ولكن حديثه كان يعني ذلك بوضوح".
وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهاون حاليفا، قد خرج بإعلان مبكر، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعلن خلاله تحمل المسؤولية عن الإخفاقات.
وذكر في ذلك الحين، عبر خطاب استثنائي وجهه للجمهور الإسرائيلي، "أنه من يتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم القاتل الذي تسبب بالحرب".

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