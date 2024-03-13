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عشائر غزة تنتصر لحماس وترد فتنة الاحتلال (تفاصيل)

3/13/2024 11:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت وسائل إعلام عبرية، الخميس، النقاب، عن اتصالات أجرتها إسرائيل مع عشائر غزة؛ من أجل تسليمها شؤون القطاع بدلًا من حركة حماس، لا سيما ملف المساعدات الإنسانية، إلا أن رد العشائر كان بالرفض.
وذكرت صحيفة "معاريف" أن الاتصالات بين إسرائيل والعشائر الفلسطينية كانت عبر الأمم المتحدة، وأن عشائر غزة اشترطت تولي أية مهمة تتعلق بإدارة غزة، ولا سيما ملف المساعدات، بضرورة التنسيق مع حركة حماس.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل عمدت إلى محاولة التغلب على سيطرة حماس على غزة، من خلال التوجه إلى العشائر الكبيرة في القطاع، عبر الأمم المتحدة، وقالت إنها في النهاية لم تبدِ استعدادًا للتعاون.
وأوضحت أن العائلات الفلسطينية كانت قد أجرت اجتماعات مع شخصيات رسمية تابعة للأمم المتحدة، وأعربت عن استعدادها للمشاركة في العمليات ذات الصلة بملف المساعدات الإنسانية، مشترطة بأن يكون دورها في ملف المساعدات بالتنسيق مع حماس.
وأضافت الصحيفة أن الخطة الإسرائيلية كانت تقضي بتسليم العشائر ملف إدارة القطاع "مدنياً"، على أن تبقى السيطرة العسكرية في يد إسرائيل، والتي كانت ستحتفظ بحرية العمل في قطاع غزة بشكل كامل.
واقترحت المؤسسة العسكرية، وفق الصحيفة، أن تتعاون العشائر الفلسطينية في إدارة القطاع مع "جهات دولية"، لم تحددها، في إطار قوة ستتشكل وتعمل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتعاون مع دول أخرى.
وأوضحت أن كل ذلك كان يأتي في إطار المخطط الإسرائيلي لليوم الذي سيعقب الحرب، بحيث تخرج حماس من المعادلة لتحل محلها قوى محلية أخرى، فيما ستتجنب إسرائيل، بموجب تلك الخطة، تحمل المسؤولية عن مئات الآلاف من المواطنين المدنيين، أو الاتصال بهم بشكل مباشر تجنبًا للصدام.

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