إسرائيل: سنحاول إغراق غزة بالمساعدات من عدة منافذ‎

MENAFN - Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الأربعاء، إن إسرائيل ستحاول "إغراق" غزة بالمساعدات الإنسانية من عدة نقاط دخول.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، أن 6 شاحنات محملة بإمدادات من برنامج الأغذية العالمي، دخلت الجزء الشمالي من قطاع غزة، حيث أزمة الجوع حادة على وجه الخصوص، من معبر في السياج الأمني يعرف باسم "المعبر 96".



وأضاف هاغاري أن "قوافل مثل هذه ستدخل لاحقاً، بالإضافة إلى شحنات من نقاط دخول أخرى وعبر الإنزال الجوي وعن طريق البحر، نتعلم ونتحسن وندخل تغييرات مختلفة حتى لا نخلق نمطاً بل تنوعاً في الطرق التي يمكننا إدخال المساعدات عبرها".

لكنّ هاغاري أقر بأن "إدخال الإمدادات إلى القطاع ليس سوى جزء واحد من المشكلة وأنه يتعين بذل المزيد لحل مشكلة كيفية توزيعها بشكل عادل وفعال على من هم في أمس الحاجة إليها، المشكلة داخل غزة هي مشكلة التوزيع".



يأتي الموقف الإسرائيلي بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية لمواجهة مشكلة الجوع المتزايدة في القطاع المحاصر، بحسب "رويترز".



وبعد أكثر من 5 أشهر منذ اندلاع الحرب في غزة، تحذر وكالات الإغاثة من أن سكان المنطقة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون خطراً متزايداً بالمجاعة ما لم تزد كثيراً الإمدادات الغذائية، واتهمت إسرائيل بعدم بذل ما يكفي من الجهود لضمان وصول المساعدات الكافية.



وتقول إسرائيل إنها لا تفرض قيوداً على حجم المساعدات التي تسمح بدخولها إلى غزة، وتلقي بمسؤولية التأخير على وكالات الإغاثة لكنها تواجه مطالبات متزايدة حتى من أقرب حلفائها لبذل المزيد.