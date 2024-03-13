جنوب أفريقيا تسبب قلق جديد للاحتلال

MENAFN - Alghad Newspaper) أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ "إسرائيل" باتت قلقة بعد تصريح وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، أن بلادها "ستعتقل مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في قوات الجيش الإسرائيلية عند عودتهم إلى جنوب أفريقيا".



ووفق الصحيفة، فإنّ القلق يتزايد لدى "الجيش" الإسرائيلي وفي حكومة الاحتلال من قيام الدول المناهضة لسلوك "إسرائيل" في غزة باعتقال الجنود، النظاميين أو الاحتياط، عند وصولهم في زيارة إلى تلك البلاد.



وأضافت أنّ "إسرائيل" تشعر بالقلق أيضاً من احتمال اعتقال مقاتلين سابقين يسافرون كسياح في بعض البلدان بسبب دورهم في الحرب على غزة.



وكشفت "هآرتس" أنّ "المدعي العام العسكري يعمل حالياً على رسم خريطة للدول التي هددت بالاعتقال، ومن المتوقع أن يتصل قريباً بالجنود الذين يحملون جنسية مزدوجة من هذه البلدان لإرشادهم حول كيفية التصرف إذا كانوا يرغبون في زيارتها".



وكانت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، أكدت أن بلادها "ستعتقل مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في قوات الجيش الإسرائيلية عند عودتهم إلى جنوب أفريقيا".



وأضافت باندور أنّها أصدرت بياناً تحذيرياً لمن هم من جنوب أفريقيا ويقاتلون جنباً إلى جنب مع "الجيش" الإسرائيلي، قائلةً: "نحن مستعدون عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم".



وحذرت حكومة جنوب أفريقيا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، من أن "مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة قد يواجهون المحاكمة في الداخل"، في حين أدان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا العدوان على غزة ووصفه بأنه "إبادة جماعية".



وأضافت أنّ "مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا".



تجدر الإشارة إلى أن "إسرائيل" مثلت، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بصفتها متّهمةً بدعوى مٌقدّمة من جنوب أفريقيا بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.