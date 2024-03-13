الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر القديم.
واكدت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، خرجت من حاجز عورتا، واقتحمت الجهة الشرقية من المدينة، وتوجهت إلى الجبل الشمالي ومن ثم إلى مخيم العين بالمدينة، كما اقتحمت حي الحيطان بالبلدة القديمة، حيث اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.
واكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة، في وقت دفعت قوات الاحتلال فيه بتعزيزات عسكرية أخرى من جهة جاحز دير شرب غرب المدينة.
وأشارت إلى أن قوة أخرى ترافقها جرافة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق المدينة، وإلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والصوتي.
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