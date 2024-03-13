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الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر

3/13/2024 11:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر القديم.


واكدت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، خرجت من حاجز عورتا، واقتحمت الجهة الشرقية من المدينة، وتوجهت إلى الجبل الشمالي ومن ثم إلى مخيم العين بالمدينة، كما اقتحمت حي الحيطان بالبلدة القديمة، حيث اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.


واكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة، في وقت دفعت قوات الاحتلال فيه بتعزيزات عسكرية أخرى من جهة جاحز دير شرب غرب المدينة.


وأشارت إلى أن قوة أخرى ترافقها جرافة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق المدينة، وإلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والصوتي.

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