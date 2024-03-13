Thursday, 14 March 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نساء الأرض وبشائر النور

3/13/2024 11:30:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يأتي يوم المرأة العالمي هذه المرة في ظروف استثنائية ليس أولها الظروف القاهرة التي تعيشها نساء قطاع غزة وما يقدمنه هناك من صمود إنساني يفوق التوصيف أو الوصف وليس آخرها تلك القصص غير المروية لنساء استطعن أن يخلقن فضاء رحبا لذاتهن عابرا للصور النمطية ولكل أشكال الإبعاد وسياسات التهميش.
قصص تلك النساء تمثل جسرًا جديدًا نحو مفاهيم جديدة، تتخطى المفاهيم السائدة التي شُكّلت وفقًا لإنتاج ثقافي اجتماعي وسياسي معاصر حول مفهوم القيادة النسائية. المعايير المستخدمة لقياس مؤشرات قيادة النساء تعتبر نوعًا ما متحيزة، حيث تركز بشكل أساسي على القيادة النسائية في مجالات محددة مثل البنوك والسياسة ووسائل الإعلام والاتصال والتعليم، وما إلى ذلك.
قصص نساء الأرض تصوّر منظورًا جديدًا يكشف عن أشكال مبتكرة من القيادة النسائية الناشئة من داخل المجتمع ومن قاعدته. هنا تنمو وتتطور هذه القيادات، تسعى نحو عالم أكثر عدالة ومساواة وتوازنًا، ويستند إلى قيم إنسانية. تُشكل قصصهن تفاعلًا يحمل روح التراحم والانسجام والتكافل المتبادل والوئام والرحمة.
كما أن تحت عناوين الحرب ومشاعر الخوف والقلق والخلاص الفردي تبرز (الدكتورة أميرة العسولي) في بلدة خان يونس المحاصرة، التي أظهرت -بمجمع ناصر الطبي- شجاعة لا مثيل لها وسط إطلاق النار المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في لحظة اُلتقطت على الفيديو، تخلت عن سلامتها وتوجهت بشجاعة لمساعدة شخص أُصيب برصاص الاحتلال خارج المستشفى، مع طلقات الرصاص التي تحلق فوقها، برز التزام أميرة الثابت بمريضها بوضوح، حيث كانت أفعالها عبارة عن شهادة على قوة الروح الإنسانية في مواجهة الصراع ضد الاستعمار. تعد تضحيتها الشجاعة في وسط الفوضى تذكيرًا مؤثرًا بالتفاني الثابت للعاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية وفي سياق الاحتلال، حتى في أخطر الظروف.
زهرة هي المرأة الريفية الأردنية التي استطاعت أن ترفع نسبة التعليم وجودته في قريتها عندما خطت مسيرة لها جعلت منها أيقونة للتعليم في سياق لا يدرك أهمية ما قامت وتقوم به إلا قلة من المطلعين. ربت أطفالها السبعة بعد وفاة زوجها شابا ليحصلوا على تعليمهم الجامعي ويتميزون في فرص العمل، عملت في صناعة الجميد والألبان حتى تؤمّن قوت يومها، عندما كان يفكر بعض أبناء/ بنات القرية بالانسحاب من التعليم المدرسي، كان الأهالي يرددون نفس العبارة: ((شوف اولاد وبنات زهرة كيف مبدعين بالمدارس وتعلموا منهم.)) هكذا رفعت زهرة مستوى التعليم في قريتها. عطاؤها ودورها المتفاني لم يكن تأثيره على أولادها وبناتها فقط ولكن على القرية كلها.
(نزهة) من عاملة في المزارع الى آذنة في المدرسة الى عضوة في بلدية معاذ بن جبل على مدى دورتين.
(ام محمد) انتقلت من العمل الزراعي الى تعلم استخدام أوراق الموز الجافة لصناعة الأطباق وسلات الضيافة لتصيح أول سيدة محترفة ومدربة في صناعة اعادة تدوير أوراق الموز والتدريب المجاني لمن يرغب تعلم هذه الحرفة.
(أم أحمد ) وهي راعية الأغنام ورفيقة لزوجها الذي ساندته في السراء والضراء ليتمكن من شراء الحلال والانتقال من وضعهم المالي الإشكالي وعجز مواردهم وتحديات العيش الى فرص حقيقية أتاحت لهم شراء بعض بساتين الرمان وإنشاء مشروع لمنتجات الرمان.
(أم غيث) هي أول سيدة عملت مشتلا في ساحة بيتها ويشمل الزراعات الاستوائية المختلفة والمتنوعة لإعانة أهل بيتها.
(أم مازن) عاملة نظافة في مدرسة إناث وتعمل ليلا ونهاراً لتأمين قوت أولادها ورسوم تعليمهم. وبرغم ضيق العيش وصعوبة وقساوة الحياة، نشرت قيم الحب والرحمة في المدرسة التي تعمل فيها وزرعت سعادة في قلب كل طفلة وطالبة في هذه المدرسة.
(“بطة))) كما تحب ان تُسمى، تعمل بشكل دؤوب في مزارع الأغوار ومصانع تعليب الحمضيات، تمكنت من توفير حياة كريمة لعائلتها وبإشراك زوجها معها كشريك في مشروعها. ابنتها الجميلة الآن في منتخب الاطفال لكرة القدم في منطقة الأغوار.
(لمياء) مهندسة زراعية تشتبك مع الأرض في اتصال متين وتحرث الفرص حرثا لتوفر واقعا أكثر أمانا للمزارعات في الأغوار، وواقع اكثر رعاية لهن.
وهناك ام يعقوب وام عدنان وام أيمن ووخلود وغيرهن الكثير الجميل.
تؤكد هذه القصص على أن النساء لسن مجرد صورنمطية بحد ذاتها؛ بل تمثل قصصهن كسرًا للخيالات النمطية التي فرضتها علينا وسائل الإعلام النمطية وآليات التصنيف العالمية حول شكل القيادات النسائية، وفرضتها بعض الدراسات المنحازة لفهم محدد للقيادة. في عالم يفيض بتلك الصور النمطية، تقوم هؤلاء النساء بنحت فضاءات غير تقليدية للمشاركة والانخراط البناء داخل مجتمعاتهن.
تحتاج المجتمعات إلى تكريم وتقدير لهذه القيادات وفي جميع الفضاءات، فلا نقتصرها على القطاعات التقليدية، بل نسلط الضوء أيضًا على النساء اللواتي يمارسن قيادتهن في مجالات غير تقليدية. حيث تخرج هذه القيادات من الأرض والميدان كطاقات هائلة محفزة للتغيير والتنمية والتطوير.
إن تمكين هذه القيادات والتعريف بإنجازاتهن الحيوية يسهم في بناء وتعزيز وإثراء هذه المجتمعات، لنتذكر أن لكل صوت أثرًا، ولكل ضجيج صدى يتردد. دعونا نتجاوز الضجيج ونتوجه نحو استكشاف أصوات دفينة من قصص تنبض أثرًا يتجاوز الزمان والمكان والضجيج.
تقف هؤلاء النساء كأيقونات للصمود، يتحدين الصور النمطية ووهن الحياة ويعدن كتابتها لنجد بريق الأمل في مستقبل ينبض بالإشراق والعدل. المحافل والمنصات والحكومات والبرلمانات والمؤتمرات والندوات والمجالس والمنظمات كلها مساحات مهمة ومؤثرة تُظهر النساء فيها أدوارهن في القيادة والعطاء والتميز. ولكن ليس من العدل والإنصاف أن نتوقف هنا عند الحديث عن القيادات النسائية. فهناك أيضًا الأرض والميدان والحقل والصحراء والمراعي والمصنع والمُخيم وساحات الحروب التي شكلت قيادات نسائية تجاوزن القهر فحرثن مواردهن وفرصهن من النقص والفقد.
من تمتلك التجربة الصادقة في الميدان والشغف الرفيع في الإصلاح وحس اليقين على الأرض ستسطر تاريخًا بهيًا عن العزيمة والصمود وستُمسك برايات التغيير وبشائر النور.

MENAFN13032024000072011014ID1107975031

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث