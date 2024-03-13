Thursday, 14 March 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عن سؤال الوزير شحادة: من هو الرئيس القادم؟

3/13/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع تحفظي على ظاهرة متفشية وهي المسؤول السابق الذي يكرس نفسه وقت "الخروج من المواقع" كاتبا في الصحف والمواقع، إلا أنني توقفت "كقارئ" عند مقال الوزير الأسبق مهند شحادة الأخير المنشور في موقع عمون الإخباري.
مقال الوزير الأسبق طرح تساؤلات مهمة تحت عنوان (من هو الرئيس القادم؟). وفي مقاله لم يقصد الوزير شحادة إجابة السؤال بقدر ما قصد طرح التساؤلات عن السؤال نفسه.
في انتقاد بالغ التهذيب لما تعج به الصالونات "والمضافات" النخبوية في الأردن من أسماء يتم طرحها كتكهنات وتوقعات تشبه الضرب بالرمل، يرى السيد شحادة (.. أن تتحول هذه الأسئلة المشروعة، إلى جهد تثقيفي توعوي؛ لتغيير النمطية من أسئلة أقرب إلى اللغو أو المصالح الفردية الضيقة؛ لتصبح أسئلة عملية وجريئة وممكن أن تكون مستفزة أحياناً..)!
ثم يطرح وزير الاستثمار الأسبق أسئلة نوعية وضرورية حول مواصفات الرئيس القادم، تلك المواصفات التي يجب أن تتم صياغة الأسئلة حولها.
أهم الأسئلة – في اعتقادي- كان سؤاله: (.. هل الرئيس القادم سيكون قادرا على كسر حاجز "الكوتا" والتركيبة النمطية الرتيبة لفريق 21 ؟). وهو سؤال مهم وواسع ويحتمل الكثير في فضاءات الكوتا التي يتحدث عنها الوزير الأسبق مع إشارته الشجاعة لمفهوم "التركيبة النمطية الرتيبة" لفريق الوزارة.
الكوتا هنا أقرأها بالمطلق ولا تتوقف عند كوتا الجندرية مثلا، هناك كوتا جهوية وإقليمية ومحاصصة لها ترتيبها "المقدس" الذي يطغى أحيانا على الحاجة الحقيقية للحقيبة وحاملها.
يوجه الوزير الأسبق مقاله "وهي مساحته المشروعة طبعا في رأيه" نحو رئيس اقتصادي. فريق حكومة متناغم في المستوى الاقتصادي لحال البلاد.
وينوه "بذات إيقاعه الدبلوماسي المهذب" إلى مفهوم "شعبية الأشخاص" ولو على حساب الفهم العميق للواقع الاقتصادي والمجتمعي والتحديات الكبرى التي تواجه الأردن. لكنه لا يغفل بذكاء ذكر "الفرص المتاحة" وهي موجودة لكن المشكلة تكمن في زاوية الرؤية لها إن كانت فرصا متاحة أم مغامرات غير محسوبة، وتلك أساسا مشكلة "تعدد الأجندات" في الرؤية الأردنية.
(وربما في بال الوزير شحادة أسماء معينة يراها مناسبة لكنه لم يشأ طرحها في مقاله حتى لا يقع في كمين "المضافات" الذي حذر منه هو شخصيا، لكنه وبذكاء ربما روج لها حضورها القادم، رئيس متخصص بالاقتصاد لا حضور شعبي له ولا قواعد عشائرية تقليدية تحمله).
أتفق كثيرا مع التساؤلات المشروعة التي طرحها وزير الاستثمار الأسبق، وهي مفتاح لحوار مهم لا بد من إشغاله بكل إشكالياته ومواجهة الواقع السياسي الأردني بأسئلة صادمة أكثر للخروج من متاهة قديمة لم تعد تتناسب مع الدولة الأردنية في مئويتها الثانية ولا مع حضورها الإقليمي في محيط متسارع التغيرات، والأهم أنها لا تتواءم مع ملفات التحديث الثلاثية للدولة بأكملها، وهي ملفات تحديث جذرية تتطلب لا فريقا حكوميا نوعيا وحسب، بل مؤسسات دولة نوعية مختلفة عن كل ما سبق، وأمام استحقاق انتخابي قادم يكشف عن بدايات تغيير في الوعي السياسي "الانتخابي" فإن المطلوب إدارة عامة للدولة تمسك الملفات المطلوبة وتحدث ذلك التغيير وتكسر تلك "الرتابة".

MENAFN13032024000072011014ID1107975030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث