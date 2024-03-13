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تنمية المحافظات.. من جديد

3/13/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منذ أن تولى الملك سلطاته الدستورية كانت تنمية المحافظات بندا مهما في تفكيره وبرامجه، وكانت هنالك مسارات لتحويل هذا الاهتمام إلى واقع، وكان هناك نجاح في تحقيق بعض الخطوات والمشاريع وخاصة ما يتعلق منها بالاستثمارات والتنمية المحلية والبنية التحتية، وكانت فكرة صندوق تنمية المحافظات التي كانت مهمة كفكرة لكنها للأسف انتقلت من حكومة إلى أخرى وتحولت في نهاية المطاف إلى صندوق في وزارة.
وحتى فكرة اللامركزية أو مجالس المحافظات التي تم طرحها أول مرة لكنها واجهت تشكيكا سياسيا في غير مكانه، ثم عادت عبر قانون مجالس المحافظات فإن المقصود كان وما زال أن يكون مجلس المحافظة الممثل لأهل المحافظة هم أصحاب القرار التنموي والخدماتي لمحافظتهم، لكن الفكرة عندما تحولت إلى واقع كانت شيئا مختلفا مثل أفكار أخرى مهمة ضاع جوهرها عند التطبيق وإنتاج التشريع.
وبعيدا عن تقييم ما كان من إدارة الحكومات لهذا الملف، وما تم إنجازه، وكيف كان موقع هذا الأمر في برنامج واهتمامات كل حكومة، فان ملف تنمية المحافظات ما زال من الملفات التي تستحق أن يتم إعادة إنتاجها بشكل يخدم المحافظات، ونتحدث هنا عن الخدمات والبنية التحتية والأهم التنمية الاقتصادية التي تخفف نسب الفقر والبطالة في المحافظات، وتخفف من كون معظم محافظاتنا اليوم طاردة لأبنائها لعدم توفر فرص العمل فيها.
تنمية المحافظات هي المقياس الأهم في رفع مستوى أداء الدولة اقتصاديا وخدماتيا، لأن هذه المحافظات هي الأهم في خريطة السياحة الأردنية، وهي الأهم في الخريطة الزراعية أي الإنتاج الزراعي وارتباطه بالأمن الغذائي الذي يحظى باهتمام الملك.
والمحافظات عنوان سياسي ووطني مهم، وقد أثبتت الأحداث والمراحل الصعبة والقلقة خلال أكثر من 15 عاما أن المحافظات فيها مخزون وطني وسياسي مهم، وأن التنمية في هذا الجزء من الدولة الأردنية مهم أيضا للأمن السياسي للدولة، ومهم أيضا لنجاح مسار التحديث السياسي الذي نشهد بداياته، فالمحافظات تاريخيا هو المنتج الأهم للقيادات والعمل الحزبي في الأحزاب الأردنية وحتى في بعض القوى السياسية والفصائل ذات الارتباطات الأخرى.
ولعل ما ساهم في إضعاف ملف تنمية المحافظات تراجع أشكال التواصل الحقيقي بين الحكومات والمحافظات، فهناك حكومات جاءت ورحلت ولم تقترب من المحافظات وأبنائها، وهنالك حكومات كان تركيزها في عمان، وحكومات اعتقدت أن تنمية المحافظات هي الحديث عن أهمية المحافظات دون أن تترجم الحديث إلى برنامج عمل.
مهم جدا ولكل مسارات عمل الدولة أن تعود تنمية المحافظات إلى رأس أولويات الدولة، وأن يكون لدى كل حكومة برنامج حقيقي في هذا المجال، بما في ذلك إعادة الروح لفكرة مجالس المحافظات التي لم تترك لمسة في تنمية المحافظات ليس بسبب المجالس بل بسبب التشريع والصلاحيات والتمويل.

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