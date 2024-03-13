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تنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان

3/13/2024 11:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

رمضان شهر الصيام والعبادة، ولكنه في كثير من الأحيان يصبح أيضا شهر التسوق والإنفاق الزائد على الطعام والهدايا والملابس في سلوكيات مبالغة وزائدة عن الحاجة، لذلك يعد تنظيم السلوك الإنفاقي في هذا الشهر المبارك أمرا حيويا لضمان استمرارية الإنفاق وتفادي الإسراف والديون.
من الجانب الاقتصادي، صحيح أن شهر رمضان هو فرصة لتنشيط الاقتصاد المحلي بسبب الزيادة المحتملة في الاستهلاك، حيث يشهد القطاع التجاري والمطاعم والفنادق طلبا مرتفعا خلال هذا الشهر، مما يعزز النشاط الاقتصادي، لكن وخلال الشهر الفضيل، قد تواجه الأسر تحديات مالية خلال رمضان بسبب زيادة المصروفات الشهرية، فالإنفاق الزائد في رمضان قد يؤدي إلى زيادة الديون وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الشخصي للأفراد.
يمكن للأفراد تحقيق التوازن في الإنفاق من خلال وضع خطة مالية دقيقة واختيار الأولويات بعناية، كما يمكن تحفيز الادخار والاستثمار في هذا الشهر لضمان الاستقرار المالي في المستقبل. ولعل أبرز النقاط ذات العلاقة بتنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان بفعالية:
أولاً: وضع ميزانية قبل بداية شهر رمضان، فوضع ميزانية محددة للمصروفات الشهرية، بما في ذلك التسوق للطعام، والهدايا، والصدقات أيضاً، سيشكل خريطة تساعد في ضبط الإنفاق وتحديد الأولويات. ومن المهم أن نكون واقعيين في تحديد الأولويات والتكاليف المتوقعة.
ثانياً: التسوق العقلاني، فالسلوك العقلاني الراشد في الشراء إحدى أهم الخطوات في تنظيم السلوك الإنفاقي، وخاصة إذا ما استطاع المستهلك الاستفادة من العروض والتخفيضات في الأسواق، وتجنب الشراء الزائد الذي قد يؤدي إلى هدر المال، وتقليل المصاريف الزائدة من خلال تجنب الإنفاق والترفيه الباهظ الثمن. من المهم أيضاً، الابتعاد عن المقارنة الاجتماعية والمقارنات مع الآخرين في الإنفاق والهدايا.
باتباع هذه النصائح، من الممكن تنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان بفعالية، مما يساعد على الاستفادة القصوى من هذا الشهر المبارك.

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