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قلق مشروع

3/13/2024 11:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في الأردن، يبرز قلق مشروع من الوضع الاقتصادي الراهن، حيث ينعكس هذا القلق في توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في ختام مناقشة الموازنة العامة لعام 2024، مظهرًا حكمة وخبرة رئيس وأعضاء اللجنة المستقاة من سنوات طويلة في المناصب القيادية والخبرات العميقة.
وتأتي هذه التوصيات لتلقي الضوء على أهم التحديات التي تواجه البلاد، من استمرار العجز في الموازنة إلى ارتفاع الدين العام وتكلفة خدمته، بالإضافة إلى مديونية البلديات والمؤسسات التعليمية والقطاع الصحي.
الوضع الراهن يتطلب تحليلًا عميقًا للأسباب والتداعيات، والأهم من ذلك، طرح حلول عملية للتخفيف من حدة هذه التحديات، حيث تتبنى اللجنة هذا النهج من خلال توصياتها المتعددة التي تهدف إلى معالجة هذه الاختلالات.
أولاً، تشير اللجنة إلى ضرورة إجراء دراسة حول أثر العبء الضريبي في الأردن مقارنةً بدول أخرى منافسة، مما يسلط الضوء على تأثير الضرائب على الاستثمار، اذ إن الفهم الدقيق لهذا الأثر قد يؤدي إلى إعادة تقييم وتعديل السياسات الضريبية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويشجع على الاستثمار.
ثانيًا، تؤكد اللجنة على أهمية رصد المخصصات للمشاريع القائمة على دراسات اقتصادية وفنية وهندسية مسبقة، إذ يعد الإنفاق الرأسمالي محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، فهذا النهج يضمن أن الإنفاق الحكومي يتم بشكل يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية ولا يقتصر على تغطية التكاليف الجارية فحسب.
ثالثًا، تشدد اللجنة على ضرورة مراجعة أوجه الإنفاق وأساليب إدارة المال العام للحد من الهدر، خصوصًا في مجالات شراء الأدوية والأوامر التغييرية للمشاريع، فالهدر في الموارد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة ويزيد من الديون.
رابعًا، توصي اللجنة بمراجعة دقيقة لأساليب دعم المياه والكهرباء لضمان وصول الدعم لمن يستحق فقط، وهو ما يمكن أن يسهم في ترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد.
خامسًا، تأكيد اللجنة على ضرورة مراجعة دقيقة لمديونية الجامعات والبلديات التي في تزايد مستمر يسلط الضوء على أهمية إدارة الديون بشكل فعال واستدامتها.
وأخيرًا، تطرقت اللجنة إلى الحاجة الماسة لإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة إلى دائرة الخزينة وإدارة المال العام لتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي ووقف الهدر في المال العام، فهذا التغيير الهيكلي يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية. تعكس توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان وعيًا بأهمية معالجة القضايا المالية والاقتصادية بجدية وعمق، فالأردن، كأي دولة أخرى، يواجه تحديات مالية واقتصادية معقدة تتطلب حلولًا مدروسة ومستدامة، ومن خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن تحقيق توازن أفضل في المالية العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبناء أساس متين لمستقبل ينشده الجميع.

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