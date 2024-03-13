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رمضان شاهد على القهر

3/13/2024 11:30:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


يعيش أهل غزة رمضان منذ خمسة أشهر في ضيق وقهر، فهم ممتنعون جبرا عن الطعام والشراب في أغلب ساعات النهار والليل، هذا غير أن دولة الاحتلال كانت قد استهدفت كافة مظاهر الحياة في غزة، ودمرت البنى التحتية فيها فلا ماء للوضوء والطهارة ولا مكان آمنا لأداء الصلاة ولا مساجد ترفع الأذان، فقد سعى الاحتلال لتدمير أغلب ما في غزة بهدف جعلها مكانا غير صالح للحياة، في حرب عقاب جماعي وإبادة جماعية.
انهارت دول العالم الإسلامي أخلاقيا ودينيا، وتبين أن المسلمين ليسوا كالبنيان المرصوص وأن أكثرهم مسلمون بالهوية والشعار والاحتفالات فقط، فقد خذلوا المسلمات اللواتي انتهكت أعراضهن، ولم تحرك فيهم أشلاء الأطفال تحت الأنقاض حميّة المسلم ولا حتى حميّة الإنسان العادي، وأكاد أجزم لكم أنهم لن يتحركوا قيد أنملة لو هدم المسجد الأقصى غدا - لا سمح الله.
تلك الدول تستغل الدين طريقا لتحقيق مآرب سياسية للوصول للحكم والثروة والسلطة، باعونا التقوى، في حين كشفت غزة عوراتهم، وهي دول لا وزن لها عالميا وفي مأزق أخلاقي وإنساني عظيم.
دول العالم العربي على تباين مواقفها، دول مستعمرة بارتباطات مع الحلف الأنجلو-أميركي الاستعماري صاحب مشروع إقامة دولة الاحتلال وصاحب مشروع إدامة هذه الدولة على حساب الفلسطيني أرضا وشعبا، وهي دول لا حول لها ولا قوة، ينتهي أي دور حقيقي لها عند ارتباطات الحماية الاقتصادية والسياسية التي كبلت نفسها بها، حيث تفتت واستبدلت الوحدة والتكامل الاقتصادي بينها، بقروض وبرامج البنك الدولي او بمعاهدات الدفاع والحماية الأجنبية، خذلت هذه دول مشاريع الديمقراطية ومشاركة الشعب في الحكم للوصول إلى استقرار وطني وذلك عن طريق تحالفات خارجية لاستقرار أنظمتها، وأثبتت الواقع أن ذلك الاستقرار هو استقرار وهمي لأنه يدور وجودا وعدما مع مصالح الحلف الأنجلو أميركي؛ ومن ثم مع مصالح إسرائيل، وقد ثبت أن لا حصانة لأي نظام عربي إن تعارض وجوده في أي مرحلة مع هذا المشروع الصهيوني.
انهارت دول العالم الغربي أخلاقيا وسياسيا أيضا، وسقط عنها قناع التنوير وحقوق الإنسان، وثبت أنها -وخاصة دول اوروبا- مكبلة سياسيا بتبعية أميركا واصطفافات أميركا السياسة في المنطقة والعالم، وهي دول إما تعاني عقدة اضطهاد تاريخي لليهود وتسعى للتكفير عنها سياسيا على حساب الفلسطيني، أو هي تحت تأثير جماعات الضغط الصهيوني وتمشي في مشروعها القائم على تطهير عرقي للفلسطيني بطرده من أرضه وتشريده أو قتله.
وجدت هذه الدول نفسها مرتبطة بسيادة القانون والحقوق والحريات وخاصة حرية التعبير، وهي الآن تسير في هذا الصدد نحو أن تكون دول عالم (( ثالثا (( تختلق المبررات والأعذار من أجل الإطاحة بتلك الحقوق والحريات واضحت هذه الدول اليوم تحاصر أهم إنجازاتها وهي الجامعات، لتحولها إلى معتقلات تصادر الرأي والحريات الشخصية!
أغلب الشعوب في العالم ناصرة للحق والإنسانية وللقضية الفسطينية، أكثر من أي وقت مضى، وهي تتحرك وتدين جرائم الاحتلال في غزة، وتحاول صد هذا العدوان ما استطاعت لذلك سبيلا، إلا أن المحبط هو أن هذا العصر ليس عصر الشعوب، بل عصر الأنظمة، وتأثير الشعوب واضح للعيان !
غزة ستلاحقنا على موائدنا الرمضانية وستحاصر تقوانا وتعبدنا، وستحول صيامنا طقسا للقهر وقلة الحيلة وانهيار المعنى والقيمة، أعرف جنابك ماذا تهمس لنفسك الآن فتقول: اللهم إني صائم!

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