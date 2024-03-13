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الميناء..!

3/13/2024 11:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

‏‏أثار الإعلان الأخير عن خطة الولايات المتحدة لبناء ميناء بحري في غزة موجة من التكهنات والشكوك. وفي الحقيقة، يحق للمحللين والمواطنين الشك في نوايا الولايات المتحدة بشأن الميناء، لأنها لم تفعل –ولا يبدو أنها يمكن أن تفعل الآن- أي شيء يمكن أن يخدم مصالح العرب –وخاصة الفلسطينيين. بل إنها تشارك الآن بنشاط، وفق معظم التقديرات، في حملة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون. فلماذا يمكن أن تريد إطعامهم أو إغاثتهم؟
‏ثمة التنافر الواضح نفسه بين ((قلق)) الولايات المتحدة المعلن بشأن محنة الفلسطينيين في غزة ودعمها المستمر للمساعي العسكرية للكيان. وعلى الرغم من التصريحات المتكررة من الرئيس بايدن ووزير خارجيته وبقية المسؤولين الذين يصفون الوضع الإنساني المزري في غزة، تصر الولايات المتحدة على تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة، وتستمر في تغطية جرائمها باستخدام حق النقض لعرقلة قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء الصراع في القطاع.
يعرف الجميع أن الولايات المتحدة تمتلك الوسائل اللازمة لإيصال المساعدات إلى غزة عبر الطرق البرية بالنظر إلى نفوذها الكبير على الكيان الصهيوني. ولا يشك أحد مطلقًا في أن قوات الكيان لن تهاجم تحت أي ظرف شاحنات ترفع العلم الأميركي أو تكون تحت حماية الأميركان. كما تستطيع الولايات المتحدة فرض عدم التعرض لشاحنات تأتي من معبر رفح أو أي مكان آخر، وكذلك منع التعرض لوكالات الإغاثة الأممية التي تعمل في القطاع. وإذا كان هذا التصور منطقيًا كما هو، فلماذا الحاجة إلى طريق بحري؟‏ وهل من المأمون وجود قوات أميركية في مياه القطاع؟
من الملفت أن مسؤولين من الكيان عبروا عن دعمهم للمشروع الأميركي. وتشكل هذه الموافقة في حد ذاتها سببًا وجيهًا للشك في الدوافع. لا يمكن أن يقبل الكيان بشيء ينفع أهل غزة أو يساعدهم على البقاء، خاصة في ضوء استهداف كل حي في غزة بالقتل من أي عمر وجنس. كما أن الأساس المنطقي وراء توقيت هذه المبادرة وإلحاحها يتقاطع مع مناورات الولايات المتحدة لتغطية إنجاز الأهداف التي يعمل لتحقيقها الكيان، ومنها التدمير الكامل للبنية التحتية اللازمة للحياة في القطاع، وقتل أكبر عدد ممكن من سكانه بكل وسيلة ممكنة. ويرى مراقبون أن الجدول الزمني المتوقع لبناء رصيف الميناء متأخر جدًا مع وجود آلاف الفلسطينيين على شفا المجاعة. وكانت الولايات المتحدة قد أشرفت منذ خمسة أشهر الآن على تسهيل تجويع الفلسطينيين حتى الموت، ولم تفعل أي شيء مما تستطيع فعله لتجنب هذه النتيجة.
نشرت صحيفة ((الجيروسالم بوس)) في 10 آذار (مارس) خبرا حصريًا كتبه توفاه لازاروف، بعنوان: ((مصدر دبلوماسي لـ'البوست': ميناء غزة البحري كان فكرة نتنياهو)) – (حصري). وحسب الصحيفة، فإنه ((وفقًا لمصدر سياسي لم تذكر اسمه، كان نتنياهو قد ناقش، في 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد أسبوعين من اندلاع الحرب، مع الرئيس بايدن مسألة ((إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة)).
وحسب الصحيفة، ((أوضح المسؤول السياسي أنه من خلال فتح خط السفن، تأمل إسرائيل في تحقيق عدة أهداف: الأول، هو استبدال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنظمة أخرى ستكون مسؤولة عن توزيع الغذاء)).
والهدف الثاني، حسب المصدر المذكور، هو حرمان حماس من رمزها الحكومي المتمثل في أنها تمتلك القوة والسلطة لإطعام سكان القطاع، وبناء وعي بأن أطرافا أخرى هي التي ستتولى العناية بالغذاء وتضمن تدفقه المستمر)). ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: ((كلما زاد إغراق غزة بالمزيد من الغذاء، سوف ترتخي قبضة حماس عليها)).
وقالت الصحيفة أن ثمة سببًا ثالثًا هو ((تخفيف الضغط الدولي على إسرائيل باعتبار أنها الطرف الذي يُفترض أنه يحجب الغذاء عن سكان غزة، بل وحتى المسؤول عن ((تجويعهم)). وثمة سبب رابع هو إظهار تعقيد تحويل مسؤولية إيصال الإمدادات إلى غزة للأميركيين المسؤولين عن المشروع)). أما السبب الأخير فهو ((رفع العبء عن كاهل إسرائيل باعتبارها الطرف المسؤول عن جلب المساعدات الإنسانية إلى غزة)).
وحسب الصحيفة، أكد المصدر السياسي أنه ((على الرغم من أن تقديم المساعدات لغزة يغضب الجمهور (الإسرائيلي)، فإنه ضروري لحفظ الرصيد الدولي الداعم للجهد العملياتي لجيش الكيان في غزة. وأضاف المصدر أن ((إسرائيل ستخصص للمشروع الحد الأدنى الضروري من القوات لتشغيله حتى لا تُلحق الضرر بجهد الحرب)).
في الوقت نفسه، ثمة من يرى أن إيصال أي قدر من الطعام لسكان غزة، مهما كانت الدوافع، يبقى أفضل من موت الغزيين جوعًا أمام آبائهم وأمهاتهم. وسواء كان بايدن يريد من رصيف الميناء أن يبيض صورته قليلًا من أجل الانتخابات، أو من تحسين صورة الولايات المتحدة الملطخة في العالم، فإن أي رغيف خبز يصل لجائع يستحق التسامح مع الأسباب. لكن هذا التصور يستدعي فكرة وضع السم في الدسم، ويثير جدالًا مستحقًا حول التسامح مع تناول طعام يحتمل كثيرًا أن يكون مسمومًا، بسبب الجوع.
أيًا يكن، سوف تبقى الدوافع الحقيقية وراء ((الميناء)) محجوبة وعائمة في محيط من عدم اليقين. والوقت وحده كفيل بإثبات ما إذا كانت هذه المبادرة يمكن أن تبدد الشك العميق، والمستحق، في دوافع أي عمل أميركي، من أي نوع، يخص الفلسطينيين.

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