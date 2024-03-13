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بعد الفصل.. إنجاز المدينة الحرفية في بني عبيد إلى إشعار آخر

3/13/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - يواجه مشروع المدينة الحرفية، في لواء بني عبيد، والذي كلف حتى الآن قرابة مليون دينار انفقتها بلدية إربد قبل عملية الفصل، مصيرا مجهولا، بانتظار أن تتوصل البلديتان لصيغة تفاهم، تضمن الحفاظ على حقوق بلدية إربد التي تمتلك المشروع ويقع في مناطق بني عبيد.
وأنجزت بلدية إربد حتى الآن أربعة مبان تضم 42 مخزنا تبلغ مساحة كل منها 60 مترا مربعا مزودة بخدمات صحية وشوارع وأرصفة وساحات ومسجد على أن يتم التوسع بالمشروع مستقبلاً وحسب الحاجة.
ووصلت نسبة إنجاز المشروع 70 %، وتبقى أعمال البنية التحتية من إنشاء طرق فرعية وشبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، إلا أن كافة هذه الأعمال توقفت بعد استحداث بلدية بني عبيد.
وتقع المدينة الحرفية الجديدة على الطريق ما بين منطقتي الحصن وشطنا على قطعة أرض مملوكة لبلدية إربد مساحتها 15 دونما.
وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن العائق الذي يحول دون المباشرة باستكمال أعمال البنية التحتية في المنطقة الحرفية بأن قطعة الأرض ما زالت مسجلة باسم بلدية إربد الكبرى، وهناك ما يقارب 250 قطعة أرض ما زالت إجراءات نقلها لملكية بلدية بني عبيد تخضع لإجراءات بيروقراطية.
وأشار إلى أن البلدية عازمة بعد استكمال نقل الأراضي المباشرة باستكمال البنية التحتية للمشروع الذي يحتاج إلى ما يقارب 200 ألف دينار، من أجل تعبيد الساحات وفتح الطرق المؤدية إلى المدينة الحرفية لتسهيل وصول المواطنين إلى المنطقة.
بدوره، قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن هناك قطع أراض في مناطق مختلفة في محافظة إربد اشترتها البلدية قبل الدمج، ومن أموالها الخاصة، وأنه لا يمكن التنازل عنها لصالح بلدية بني عبيد دون أي مقابل، قائلا "إن البلدية لديها قطع أراض في لواء الرمثا فهل يعقل أن يتم التنازل عنها لصالح بلدية الرمثا بسبب عدم وجودها ضمن حدود بلدية إربد الكبرى".
وأكد الكوفحي أن البلدية قامت بتجهيز المنطقة الحرفية بمبلغ ما يقارب المليون دينار، بيد أن المشروع توقف الآن بسبب فصل البلدية، مؤكدا استعداد البلدية إيجاد صيغة توافقية مع بلدية بني عبيد لحل الإشكالية بحيث لا تخسر البلدية الأرض والمبالغ التي أنفقتها لإقامة المشروع.
في المقابل، يطالب أصحاب محال تجارية ومواطنون بإنجاز المشروع وإيصال خدمات البنية التحتية له حتى يتم تشغيله والاستفادة منه.
وأكدوا أن إنشاء مدينة حرفية وصناعية في اللواء بات ضرورة ملحة للتغلب على معاناة المواطنين وخاصة وأن اللواء يسكنه ما يزيد عن 200 ألف نسمة.
وقال فراس نصيرات إن انتشار محلات الميكانيك والكهرباء يؤثر سلبا على البيئة، ما يتطلب من الجهات المعنية سرعة إنجاز مدينة صناعية وحرفية في اللواء تكون متكاملة لتجميع كافة محال الحرف فيها وتنظيم عملها.
ولفت نصيرات إلى ارتفاع أجور إصلاح المركبات وقطع الغيار بشكل كبير في اللواء، ما يضطر العديد من المواطنين إلى التوجه نحو مدينة إربد لإصلاح مركباتهم أو صيانتها بسبب ندرة المحال واستغلال بعض المحال والفنيين لتفردهم بتوفير هذه الخدمة وعدم وجود منافسين بشكل أوسع ما يدفع العديد من المواطنين للقبول توفيرا لعناء الذهاب إلى مدينة إربد
ويقول الميكانيكي بلال إنه عند إصلاح بعض السيارات يحتاج إلى قطع غيار وفي الأغلب لا تتوفر هذه القطع، ما يضطره إلى احضارها من المدينة الصناعية في مدينة إربد، مؤكدا أنه كصاحب محل تصليح سيارات ليس لديه أي اشكالية في الانتقال إلى الموقع الجديد شريطة توفير جميع خدمات البنى التحتية.
وأشار إلى أن موقع المدينة قريب ومناسب، ويبقى أن تراعي البلدية ظروف المواطنين ويتم تأجير المخازن بأسعار مقبولة لتشجيع أصحاب المحال على استئجرها، مؤكدا أن المنطقة واعدة في حال الاهتمام بها وأن يكون في المنطقة خدمات متكاملة من قطع غيار للمركبات وإصلاح ومحال تجليس ودهان وغيرها حتى لا يضطر المواطن للذهاب إلى إربد.
وأشار المواطن محمد المصري إلى معاناة المواطنين في إصلاح مركباتهم في حال تعطلت، حيث يضطر للذهاب إلى المدينة الصناعية في إربد، نتيجة غياب مدينة حرفية في لواء بني عبيد، إضافة إلى قلة كراجات صيانة المركبات في اللواء.
ولفت إلى أن المنطقة الحرفية التي تتوسط لواء بني عبيد تعتبر مناسبة ويجب على الجهات المعنية سرعة إنجازها حتى يتمكن أصحاب المحال التجارية من استغلالها ومباشرة العمل فيها، مؤكدا أهمية أن تكون مزودة بجميع قطع الميكانيك حتى لا يضطر المواطن للذهاب إلى مدنية إربد، مبينا أن هناك محالّ لتصليح المركبات في اللواء، إلا أنها تنتشر بشكل عشوائي وعددها قليل لا يفي بالغرض.

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