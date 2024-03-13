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محيط التلفريك.. فرص واعدة تنتظر الاستثمار

3/13/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- يرى ناشطون ومتابعون لمشاريع الاستثمار في عجلون، أن الاستثمار الذي كان متوقعا في محيط مشروع التلفريك ما يزال دون المطلوب، ويستدعي تقديم الجهات المعنية لكل التسهيلات التي تمكن مؤسسات أهلية ومستثمرين من الاستفادة من أعداد الزوار المتواجدة بمحيط محطتي الانطلاق والوصول.
ويؤكد هؤلاء أن إقامة المشاريع المختلفة من شأنه خدمة أبناء المحافظة عبر توفير فرص عمل، وتشكيل قيمة مضافة للمجتمع المحيط والحد من الفقر.
ويقول رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، إن المقترحات والخطط الهادفة إلى تعزيز التنمية الشمولية في محافظة عجلون تتعدد، لا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المحافظة السياحية والزراعية، وهو ما يعزز من اقتراح إنشاء المشاريع بمحيط التلفريك، وزيادة المسارات السياحية البيئية، وإعادة إحياء تجمعات ومساكن تراثية، وإنشاء حدائق بيئية ومتنزهات، وفنادق درجة أولى.
ولفت الزغول إلى أن وزارة الاستثمار، كانت أعلنت أواخر العام الماضي عن 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية كمرحلة ثالثة من إطلاق الفرص الاستثمارية التي اطلقتها الوزارة سابقاً، مؤكدا أن تحقيق المشاريع التنموية في عجلون سيبقى مرهونا بوجود جهة مستثمرة، وهو ما قد يبقي جميع المقترحات والفرص المطروحة مجرد حبر على ورق.
وزاد الزغول أن تحقيق هذه الفرص الاستثمارية وتنفيذ المشاريع الواردة فيها، وأي مشاريع تنموية كبرى، يبقى مرهونا بعدة أمور أهمها توفر رؤوس الأموال ورجال الأعمال، لا سيما في ظل التسهيلات التي تقدمها الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار للراغبين بالاستثمار.
ويقول الناشط نبيل الصمادي، إن تلفريك عجلون يعد المشروع التنموي الأول من نوعه في المملكة، ما يستوجب البحث عن إقامة مشاريع تنموية إضافية ومرافقه له، لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشيرا إلى أهمية استغلال الميزات السياحية والزراعية التي تتميز بها عجلون.
وأكد أن إيجاد فرص استثمارية جديدة وكبيرة بمحيط التلفريك سيكون له أثر إيجابي على أبناء المحافظة، بحيث ستوفر فرص عمل للشباب والفتيات، ويتيح للأسر بتسويق منتجاتها المنزلية، ما يساهم بالتالي بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
يذكر أن بلدية عجلون الكبرى، كانت أعلنت في وقت سابق عن توجه لدى البلدية لإقامة فندق سياحي مصنف بأربعة نجوم أو أكثر، وذلك بالتعاون مع أحد المستثمرين، مؤكدة أنه سيلبي رغبات الزوار، وهو أمر انتظرته المحافظة وبات مطلبا ضروريا مع ما تشهده من حركة سياحية نشطة، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق بعد.
وقال رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي، إن الغرفة تشجع على الاستثمارات الكبرى وإيجاد فرص عمل جديدة لشباب وشابات المحافظة، مشيرا إلى أن غرفة التجارة تتابع أولا بأول كافة القضايا المتعلقة بتشجيع الاستثمار، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا البنية التحتية في المحافظة، وخاصة في مجال تحسين مداخل المحافظة، وإعادة إحياء الوعود الحكومية السابقة بعمل الطريق الدائري، وحل مشكلة الازدحامات المرورية وسط مدينة عجلون والعديد من القضايا الأخرى في المحافظة.
وأكد أن تحقيق تلك المشاريع سيساهم في توفير فرص العمل، وإيجاد عوامل جذب للسياح والزوار من شأنها إطالة إقامتهم، وتؤدي إلى تشجيع أبناء المجتمعات المحلية على إقامة مشاريع تنموية برؤوس أموال بسيطة توفر لهم مصادر دخل معقولة.
ومؤخرا، بحث رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، في القرية الحضرية مع وفد من برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية USAID بحضور مساعده لشؤون المناطق محمد القضاة و عدد من المستثمرين بالقطاع الخاص، التصاميم المناسبة لإقامة أكشاك بجانب مركز انطلاق التلفريك.
وأكد الزغول أهمية التشبيك مع الجهات المانحة و البحث عن إقامة مشاريع استثمارية لتعزيز إيرادات البلدية وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستواهم المعيشي وتمكينهم اقتصاديا، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار المهن لكل كشك بما يتناسب واحتياجات زوار المنطقة بحيث يكون هناك تنوع لطبيعة عمل الأكشاك.
وقال الزغول إن المشروع يتمثل بإقامة 7 أكشاك بمساحات مختلفة، على قطعة أرض تعود ملكيتها للبلدية بجانب مركز انطلاق التلفريك، لافتا إلى أن التصميم المقترح راعى الحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تمتاز بها عجلون والإبقاء على الأشجار الموجودة على قطعة الأرض، وزراعة أشجار ونباتات أخرى تتناسب مع المنطقة المحيطة.
وعرض المستثمرون من القطاع الخاص اقتراحاتهم حول المشروع وخاصة فيما يتعلق بإيجاد حلول مناسبة لمياه الأمطار التي تهطل بغزرة في تلك المنطقة.
ولفت الزغول إلى أبرز ما قامت به البلدية لإنجاح مشروع التلفريك مثل إعداد الخطة المرورية والتنسيق مع المحافظة وإدارة السير لتطبيقها على الواقع لوضعها حيز التنفيذ بهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية التي يعاني منها وسط المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تعبيد وتوسعة أجزاء من طريق القلعة بغية استيعاب أكبر عدد ممكن من المركبات والحافلات المتجهة نحو القلعة ومحطة انطلاق التلفريك.
ويؤكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن المجلس يبذل قصارى جهده لتعزيز التعاون مع غرفة التجارة وكافة القطاعات في المحافظة وخارجها في سبيل تشجيع المزيد من الاستثمارات الكبرى لتوفير فرص العمل.
وأكد المومني أن تحقيق تلك المشاريع سيساهم في توفير فرص العمل، وإيجاد عوامل جذب للسياح والزوار من شأنها إطالة إقامتهم، وتؤدي إلى تشجيع أبناء المجتمعات المحلية على إقامة مشاريع تنموية برؤوس أموال بسيطة توفر لهم مصادر دخل معقولة.
يشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي أطلقتها وزارة الاستثمار على منصتها العام الماضي، تأتي بهدف التشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي والصناعات الغذائية، حيث تم تحديد ثلاث فرص استثمارية في القطاع السياحي شملت مشروع إقامة القرية السياحية بحجم استثمار متوقع 20 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي في محافظة عجلون بحجم استثمار متوقع 4 ملايين دولار، ومشروع إقامة منتزه عجلون الوطني بحجم استثمار متوقع 5 ملايين دولار، مبينة أن الفرص الاستثمارية الثلاث الأخرى كانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية بحجم استثمار متوقع 430 ألف دولار، ومشروع أكاديمية طهي بحجم استثمار متوقع 7 ملايين دولار، ومشروع سلسلة التخزين المبرد بحجم استثمار متوقع 25 مليون دولار.
وأكدت أن المنصة تأتي لمواكبة السّياسة الاستثمارية العامة وكأداة من أدوات إستراتيجية الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

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