Thursday, 14 March 2024 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جود القصيم تحقق 40 مليون مشاهدة

3/13/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت أمانة القصيم أعلى نسبة مشاهدات بين المناطق بأكثر من 40 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة في هاشتاق أكثر من نخيل القصيم وكذلك جود القصيم. وذكره مدير حملة جود المناطق فهد العنزي أن حملة جود القصيم تستهدف 1171 وحدة سكنية في شهر رمضان وبجهود أمانة القصيم وصلت المشاهدات في الحملة الإعلامية أكثر من 40 مليون مشاهدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف بن عبد ربه النفيعي أن الجهود المبذولة في حملة جود القصيم تأتي بمتابعة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي الذي وضع إستراتيجية تسويقية متنوعة ومحتوى مثيرا للاهتمام بالحملة.
وقدم النفيعي شكره للجهات الحكومية المشاركة في الحملة الإعلامية وكذلك الجمعيات ولجان الأهالي والأندية الرياضية والإعلاميين الذي لهم الدور الأهم في إبراز هذه الحملة والتي أسهمت في تحقيق هذا العمل الإعلامي المميز بالمنطقة.

MENAFN13032024000089011017ID1107975010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث