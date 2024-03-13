جود القصيم تحقق 40 مليون مشاهدة

(MENAFN
- Al Watan) حققت أمانة القصيم أعلى نسبة مشاهدات بين المناطق بأكثر من 40 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة في هاشتاق أكثر من نخيل القصيم وكذلك جود القصيم. وذكره مدير حملة جود المناطق فهد العنزي أن حملة جود القصيم تستهدف 1171 وحدة سكنية في شهر رمضان وبجهود أمانة القصيم وصلت المشاهدات في الحملة الإعلامية أكثر من 40 مليون مشاهدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف بن عبد ربه النفيعي أن الجهود المبذولة في حملة جود القصيم تأتي بمتابعة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي الذي وضع إستراتيجية تسويقية متنوعة ومحتوى مثيرا للاهتمام بالحملة.
وقدم النفيعي شكره للجهات الحكومية المشاركة في الحملة الإعلامية وكذلك الجمعيات ولجان الأهالي والأندية الرياضية والإعلاميين الذي لهم الدور الأهم في إبراز هذه الحملة والتي أسهمت في تحقيق هذا العمل الإعلامي المميز بالمنطقة.
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