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محافظ ضرية يشارك البلدية بيوم العلم

3/13/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Al Watan) بحضور محافظ ضرية نادر بن فهاد آل نادر ورئيس بلدية المحافظة صالح بن فهاد بن نحيت وبمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة وعدد من الطلاب، تم رفع العلم السعودي على سارية ميدان الوطن على طريق الملك فهد بمحافظة ضرية احتفاءً بيوم العلم، وتابع رئيس البلدية الاستعدادات لهذه المناسبة، كما رفع أكثر من 300 علم على الأعمدة و المباني و الأسوار منها 53 سارية وتركيب إنارة (ليد) باللون الأخضر على 125 عمود إضاءة للمباني بما يتجاوز 2000 متر طولي بإنارة الليد.

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