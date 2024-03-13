محافظ ضرية يشارك البلدية بيوم العلم
التاريخ
3/13/2024 11:24:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) بحضور محافظ ضرية نادر بن فهاد آل نادر ورئيس بلدية المحافظة صالح بن فهاد بن نحيت وبمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة وعدد من الطلاب، تم رفع العلم السعودي على سارية ميدان الوطن على طريق الملك فهد بمحافظة ضرية احتفاءً بيوم العلم، وتابع رئيس البلدية الاستعدادات لهذه المناسبة، كما رفع أكثر من 300 علم على الأعمدة و المباني و الأسوار منها 53 سارية وتركيب إنارة (ليد) باللون الأخضر على 125 عمود إضاءة للمباني بما يتجاوز 2000 متر طولي بإنارة الليد.
MENAFN13032024000089011017ID1107975009
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.