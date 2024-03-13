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ديربي الوزن.. تناول الخضار يكسب الفواكه

3/13/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al Watan) فاق تناول الخضار تناول الفواكه للبالغين من 15 سنة فأكثر في العام الماضي، حيث بلغ تناول الخضار مرة أو أكثر يوميًا 36.5% مقابل تناول الفواكه 25%، في وقت يبلغ عدم تناول أكل الخضار إطلاقًا 3.2% مقابل عدم أكل الفواكه 6%، وسيطرت السمنة على الذكور البالغين من 15 سنة فأكثر بـ24%، وحافظت الإناث على الوزن المثالي بـ40%.
%18 معاناة
كشف تقرير المحددات الصحية للعام الماضي معاناة 18% من أطفال المملكة من الوزن الزائد والسمنة، حيث بلغ انتشار السمنة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 7%، وتبلغ نسبة الأطفال الذين هم أقل من الوزن الطبيعي 41%.
وسجلت الإناث نحافة أقل من الوزن الطبيعي 42%، مقابل 41% للذكور من الأطفال، وبلغ إجمالي الوزن المثالي 41%، وإجمالي وزن الذكور المثالي 40.9% مقابل 41.6% للإناث، وإجمالي الوزن الزائد 10.5%، وفاق وزن الذكور الزائد وزن الإناث، حيث بلغ 11% مقابل 9.9% للإناث من الأطفال.
%40.5 وزن
تصدر الوزن الزائد لدى البالغين من 15 سنة فأكثر بـ40.5%، وحل الوزن المثالي ثانيًا بـ33%، والسمنة ثالثًا بـ23.7% والنحافة رابعًا بـ2.8%، وبلغ إجمالي الوزن الزائد للإناث 35% مقابل 43% للذكور، وإجمالي الوزن المثالي للإناث 39.6% مقابل 29.5% للذكور، ونحافة الإناث 2% مقابل 3% للذكور، وسمنة الإناث 23.5% مقابل 23.9%.
أوزان الأطفال
- %41 نحافة الأطفال.
- %41 وزن مثالي.
- %10.5 وزن زائد.
- %7 سمنة.
أوزان البالغين
- %3 نحافة.
- %33 وزن مثالي.
- %40.5 وزن زائد.
- %24 سمنة.

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