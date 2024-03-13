ديربي الوزن.. تناول الخضار يكسب الفواكه

(MENAFN
- Al Watan) فاق تناول الخضار تناول الفواكه للبالغين من 15 سنة فأكثر في العام الماضي، حيث بلغ تناول الخضار مرة أو أكثر يوميًا 36.5% مقابل تناول الفواكه 25%، في وقت يبلغ عدم تناول أكل الخضار إطلاقًا 3.2% مقابل عدم أكل الفواكه 6%، وسيطرت السمنة على الذكور البالغين من 15 سنة فأكثر بـ24%، وحافظت الإناث على الوزن المثالي بـ40%.
%18 معاناة
كشف تقرير المحددات الصحية للعام الماضي معاناة 18% من أطفال المملكة من الوزن الزائد والسمنة، حيث بلغ انتشار السمنة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 7%، وتبلغ نسبة الأطفال الذين هم أقل من الوزن الطبيعي 41%.
وسجلت الإناث نحافة أقل من الوزن الطبيعي 42%، مقابل 41% للذكور من الأطفال، وبلغ إجمالي الوزن المثالي 41%، وإجمالي وزن الذكور المثالي 40.9% مقابل 41.6% للإناث، وإجمالي الوزن الزائد 10.5%، وفاق وزن الذكور الزائد وزن الإناث، حيث بلغ 11% مقابل 9.9% للإناث من الأطفال.
%40.5 وزن
تصدر الوزن الزائد لدى البالغين من 15 سنة فأكثر بـ40.5%، وحل الوزن المثالي ثانيًا بـ33%، والسمنة ثالثًا بـ23.7% والنحافة رابعًا بـ2.8%، وبلغ إجمالي الوزن الزائد للإناث 35% مقابل 43% للذكور، وإجمالي الوزن المثالي للإناث 39.6% مقابل 29.5% للذكور، ونحافة الإناث 2% مقابل 3% للذكور، وسمنة الإناث 23.5% مقابل 23.9%.
أوزان الأطفال
- %41 نحافة الأطفال.
- %41 وزن مثالي.
- %10.5 وزن زائد.
- %7 سمنة.
أوزان البالغين
- %3 نحافة.
- %33 وزن مثالي.
- %40.5 وزن زائد.
- %24 سمنة.
MENAFN13032024000089011017ID1107975006
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.