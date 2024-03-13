تترات المسلسلات تشعل الماراثون الفني

(MENAFN
- Al Watan) تشعل تترات الأعمال الدرامية سباق الماراثون الرمضاني الفني، الذي شهد مشاركات الفنانين والفنانات، وتفاعل معها المتابعون بشكل كبير، وحققت نسب مشاهدات مرتفعة، وجاءت من غناء مشاهير الفن، وشاركت في اكتمال الصورة الدرامية للأعمال المعروضة. وبحسب ((سوليوود))، شارك مطربون للمرة الأولى منهم: حمزة نمرة، ونوال الكويتية، ولينا شاماميان، وتقديم بعض الفنانين تترات مسلسلاتهم بأنفسهم، ومنهم أبطال مسلسل ((العتاولة))، ومسلسل ((بابا جه))، وتتمثل أبرز التترات الغنائية للمسلسلات في:
صيد العقارب:
شاركت المطربة نوال الكويتية للمرة الأولى في غناء تتر مسلسل رمضاني مصري، للفنانة غادة عبدالرازق، وبمشاركة عدد من الفنانين، منهم رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر.
زوجة واحدة لا تكفي:
تغني الفنانة روبي مقدمة المسلسل الخليجي المصري الذي يضم كوكبة من نجوم الفن العربي، منهم: هدى حسين، ونور الغندور، وليلى عبدالله، وسحر حسين، وحمد أشكناني، وأيتن عامر، وماجد المصري؛ والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وليد عطار؛ وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت.
على أمل:
تقدم المطربة اللبنانية إليسا، تتر المسلسل الذي يأتي من بطولة ماجي بوغصن، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان محمد يحيى. والمسلسل من بطولة: ماغي بوغصن، وبديع أبو شقرا، وعمار شلق، ومهيار خضور، وإلسا زغيب؛ ومن تأليف ندين جابر؛ وإخراج رامي حنا.
المعلم:
يقدم المطرب عبدالباسط حمودة، تتر المسلسل الشعبي، الذي يتناول قصة تاجر سمك، يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان. ويتعرض والده خلال أحداث المسلسل إلى خسارة أمواله في السوق ونصب من التجار، ليقوم ابنه بالانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده.
العتاولة:
يقدم تتر العمل أبطال المسلسل بأنفسهم بصوت جماعي لكل من: أحمد السقا وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وآخرين. والعمل تدور أحداثه في قالب درامي مشوق حول صراع دموي بين شقيقين بسبب الطمع والغيرة، ويملأ الانتقام قلبهما، مما يتسبب في دمار كل العائلة، والزج بأحدهما في السجن.
نعمة الأفوكاتو:
تقدم المطربة أصالة أغنية تتر المسلسل، التي تأتي بعنوان ((يا حظ)) من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين. والعمل من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وأروى جودة.
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