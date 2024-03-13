Thursday, 14 March 2024 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تترات المسلسلات تشعل الماراثون الفني

3/13/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تشعل تترات الأعمال الدرامية سباق الماراثون الرمضاني الفني، الذي شهد مشاركات الفنانين والفنانات، وتفاعل معها المتابعون بشكل كبير، وحققت نسب مشاهدات مرتفعة، وجاءت من غناء مشاهير الفن، وشاركت في اكتمال الصورة الدرامية للأعمال المعروضة. وبحسب ((سوليوود))، شارك مطربون للمرة الأولى منهم: حمزة نمرة، ونوال الكويتية، ولينا شاماميان، وتقديم بعض الفنانين تترات مسلسلاتهم بأنفسهم، ومنهم أبطال مسلسل ((العتاولة))، ومسلسل ((بابا جه))، وتتمثل أبرز التترات الغنائية للمسلسلات في:
صيد العقارب:
شاركت المطربة نوال الكويتية للمرة الأولى في غناء تتر مسلسل رمضاني مصري، للفنانة غادة عبدالرازق، وبمشاركة عدد من الفنانين، منهم رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر.
زوجة واحدة لا تكفي:
تغني الفنانة روبي مقدمة المسلسل الخليجي المصري الذي يضم كوكبة من نجوم الفن العربي، منهم: هدى حسين، ونور الغندور، وليلى عبدالله، وسحر حسين، وحمد أشكناني، وأيتن عامر، وماجد المصري؛ والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وليد عطار؛ وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت.
على أمل:
تقدم المطربة اللبنانية إليسا، تتر المسلسل الذي يأتي من بطولة ماجي بوغصن، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان محمد يحيى. والمسلسل من بطولة: ماغي بوغصن، وبديع أبو شقرا، وعمار شلق، ومهيار خضور، وإلسا زغيب؛ ومن تأليف ندين جابر؛ وإخراج رامي حنا.
المعلم:
يقدم المطرب عبدالباسط حمودة، تتر المسلسل الشعبي، الذي يتناول قصة تاجر سمك، يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان. ويتعرض والده خلال أحداث المسلسل إلى خسارة أمواله في السوق ونصب من التجار، ليقوم ابنه بالانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده.
العتاولة:
يقدم تتر العمل أبطال المسلسل بأنفسهم بصوت جماعي لكل من: أحمد السقا وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وآخرين. والعمل تدور أحداثه في قالب درامي مشوق حول صراع دموي بين شقيقين بسبب الطمع والغيرة، ويملأ الانتقام قلبهما، مما يتسبب في دمار كل العائلة، والزج بأحدهما في السجن.
نعمة الأفوكاتو:
تقدم المطربة أصالة أغنية تتر المسلسل، التي تأتي بعنوان ((يا حظ)) من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين. والعمل من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وأروى جودة.

MENAFN13032024000089011017ID1107975005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث