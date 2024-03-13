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تنافس شعبي لأسر جدة المنتجة

3/13/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تتنافس الأسر المنتجة بمحافظة جدة في تقديم أنواع الأطعمة والمشروبات الشعبية التي يتميز بها شهر رمضان؛ والتي اعتادت العوائل السعودية والمقيمون، أن تتزين بها مائدتا الإفطار والسحور؛ وذلك منذ بدء دخول الشهر الكريم.
وتسعى هذه الأسر لجذب محبذي منتجاتها؛ بتقديم ما يخدم المستهلك ويحوز على رضاه، الأمر الذي استوجب فتح منافذ تسويقية لبيع وتسويق إنتاج الأسر المنتجة والتي أثبتت نجاحها، إلى جانب تعاون المطاعم مع الأسر المنتجة بتسويق منتجاتهم؛ مما ينمي جوانب الابتكار لديها والرقي بها، وتأمين مصدر دخل ثابت لها؛ واستمرارية مشروعاتهم وتطوير قدراتهم التسويقية ومهاراتها الإنتاجية.
وتتفوق مثل هذه المأكولات وخاصة في شهر رمضان على غيرها من الوجبات السريعة أو الأكلات والأطباق العالمية؛ حيث تعيد هذه المأكولات المجتمع للماضي كموروث وتراث شعبي، كما أنها أوجه نشاط تجاري يحفز الشباب والشابات على إيجاد دخل مالي لهم.
وتتعايش المأكولات الشعبية في شهر رمضان مع روحانيات الشهر الكريم التي تجد إقبالًا من البعض من المواطنين والمقيمين في الشوارع والأحياء القديمة بجدة، إضافة إلى أن هذه المأكولات الشعبية تلقى رواجًا كبيرًا في شهر رمضان؛ في حين يراعى في تجهيز موائد الإفطار والسحور تنوع الأصناف والأشكال، حيث تواجه هذه الأطعمة قوة شرائية من مختلف شرائح المجتمع، ولها عوائد مالية كبيرة تعيل الكثير من الأسر.
وتحرص الأسر المنتجة على إبقاء المذاق الشعبي المعتاد لهذه الأطعمة؛ وتقديمها للزبائن طازجة وبشكل يومي؛ ومنها السمبوسة واللقيمات والقطايف والشوربة والمعجنات المختلفة كلقمة القاضي والمنتو والفرموزة والمشروبات كالتوت والسوبيا وعصير الشعير وغيره.

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