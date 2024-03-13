30 فتاة في ضيافة الأطفال

(MENAFN
- Al Watan) فرغت جمعية درر لرعاية الطفولة في الأحساء، أمس من مرحلة التدريب، وتخريج 30 فتاة في مبادرة ((فلذاتنا))، وهو مشروع ممنوح من برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، هدف إلى تمكين مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال، التي استمرت 3 أسابيع.
أوضح المدير التنفيذي في الجمعية فهد الربيع لـ((الوطن)) أمس، أن البرنامج في أسبوعه الأول، اشتمل على تقديم برنامج متخصص في تصميم برامج وأنشطة الطفولة للمدربة شيماء المرهون، وأحتوى على أنشطة تفاعلية والتعرف على مفاهيم وخطط للتعامل مع الطفل، وفي الأسبوع الثاني تحت عنوان الصحة والسلامة المهنية طبقًا لمعايير الاوشا الأمريكية مع المدربة زهراء الحبرتي، تعرفوا من خلالها على كيفية المحافظة على صحة وسلامة الأطفال، وزيارة للتطبيق العملي للممرضة زهراء الحمودي، وفي الأسبوع الثالث لمهارات التعامل مع مرحلة الطفولة مع المدرب فهد الربيع، الذي بدوره شرح لهم خصائص النمو لمرحلة الطفولة ومصادر مشكلات الطفولة وكيفية التعامل معها.قال: الجمعية تتطلع إلى مواصلة التقدم والتفوق في المراحل القادمة من التطبيق العملي في مراكز ضيافة الأطفال، لتحقيق الأهداف المرجوة، ولتعزيز مسار التدريب والتأثير الإيجابي في مجال رعاية الطفولة، لافتً إلى أهمية البرنامج لهذه الفئة وتمكينها للمهارات اللازمة للتعامل مع مرحلة الطفولة.
مشكلات الطفولة
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