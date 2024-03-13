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30 فتاة في ضيافة الأطفال

3/13/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al Watan) فرغت جمعية درر لرعاية الطفولة في الأحساء، أمس من مرحلة التدريب، وتخريج 30 فتاة في مبادرة ((فلذاتنا))، وهو مشروع ممنوح من برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، هدف إلى تمكين مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال، التي استمرت 3 أسابيع.
أوضح المدير التنفيذي في الجمعية فهد الربيع لـ((الوطن)) أمس، أن البرنامج في أسبوعه الأول، اشتمل على تقديم برنامج متخصص في تصميم برامج وأنشطة الطفولة للمدربة شيماء المرهون، وأحتوى على أنشطة تفاعلية والتعرف على مفاهيم وخطط للتعامل مع الطفل، وفي الأسبوع الثاني تحت عنوان الصحة والسلامة المهنية طبقًا لمعايير الاوشا الأمريكية مع المدربة زهراء الحبرتي، تعرفوا من خلالها على كيفية المحافظة على صحة وسلامة الأطفال، وزيارة للتطبيق العملي للممرضة زهراء الحمودي، وفي الأسبوع الثالث لمهارات التعامل مع مرحلة الطفولة مع المدرب فهد الربيع، الذي بدوره شرح لهم خصائص النمو لمرحلة الطفولة ومصادر مشكلات الطفولة وكيفية التعامل معها.قال: الجمعية تتطلع إلى مواصلة التقدم والتفوق في المراحل القادمة من التطبيق العملي في مراكز ضيافة الأطفال، لتحقيق الأهداف المرجوة، ولتعزيز مسار التدريب والتأثير الإيجابي في مجال رعاية الطفولة، لافتً إلى أهمية البرنامج لهذه الفئة وتمكينها للمهارات اللازمة للتعامل مع مرحلة الطفولة.
مشكلات الطفولة

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