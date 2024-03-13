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العيش وسط الخرافة

3/13/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al Watan) الجاهل عدو نفسه، لذا هو من صنع الخرافات بادئ ذي بدئ، وله عدة أهداف، منها محاولة الإجابة على أسئلة علمية لم يتمكن العلم وقتها بتفكيكها وتحليلها، أيضًا استخدام الخرافة للتحكم بمجموعة أفراد بناء على اعتقاد يزرع في عقولهم، أيضًا السيطرة على عقول بألا تفكر إلا في إطار أو شكل واحد، وبالتالي يمكن تحريكهم والتنبؤ بأفعالهم وعليه الاستفادة الاقتصادية القصوى منهم.
ورغم ارتفاع المستوى التعليمي والوعي الجمعي في الوقت الراهن؛ فإن بعض الخرافات ما زالت قائمة وموجودة، هناك مؤمنون بها كثر، وهناك مستفيدون منها ماليًا واقتصاديا أكثر وأكثر، مهما انكشفت هذه الخرافات وأساس مصداقيتها ومصدرها الذي لا يتعدى حبرًا على ورق رديء الصناعة؛ إلا أنه يوجد من يدافع عنها باستماته وتفان، وتستعجب من هذه المقاومة غير المبررة بالنسبة للعقل والمنطق، لكن لو نظرنا لأسبابهم؛ سنعذرهم جدًا.
المؤمنون بالخرافة لا يقبلون تشويهها أو إسقاطها لأنها ببساطة (جزء من هويتهم)! هو يتعامل معها لأنها القاعدة الأساسية لتشكيل هويته بمبادئها وصفاتها، لو لاحظت أمرًا.. لماذا تغيير فكر الصغار أسهل من تغيير فكر الكبار؟، رغم أن إدراك الصغار أقل بكثير من إدراك الكبار الذي يجب أن يسهل عملية التحليل والتفكير المنطقي!، ببساطة لأن البالغين قد شكلوا هوية بمنظومة معتقدات قد (دفعوا ثمن) اتباعها لسنوات طويلة، كشف هذه الخرافة بالنسبة لهم ليست إنقاذًا؛ وإنما ضربة قاسية بأن تقول لهم إن كل ما دفعتموه ثمنًا وعايشتموه بسبب خرافة كانت جزءًا من هويتك؛ هي (كذبة سخيفة لا يقبلها عقل)، وتم التلاعب بك روحيًا وفكريًا وجسديًا واقتصاديًا!، كارثة!، ولأنه لا أحد يفضل الشعور ((بالغبن))، وبالتالي من الأسهل التمسك بها للمحافظة على الشعور بالرضا.
التشكيك في معتقداتك وإعادة تقييمها صعب جدًا وشجاعة لا يقوى عليها ضعيف، لكن الأصعب هو بعد إدراكك أنها خرافات ومجبر أن تعيش وسط (المؤمنين بها بكل جوارحهم)!
أخيرًا
أي ((قصة)) أو ((رواية)) تتنافى مع قوانين الطبيعة والواقع الفيزيائي الملموس؛ هي ((خرافة)) بائنة.

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