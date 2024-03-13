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دراما السخافة

3/13/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ الشهر الفضيل، وبدأ معه سباق الركض الدرامي استغلالا لفترة مشاهدة الناس للتلفاز الوحيدة؛ لأن بعد ذلك يدرك العاملون في التلفاز أن ما ينطلي من هجره على ورق الصحافة ينطلي كذلك على شاشات التلفزة.
هذا الاستغلال طيلة السنوات الماضية كان يمارس التخبط والعشوائية رغم ملايين الريالات التي تدفع في الإنتاج، وذكرتها في مقال سابق بعنوان في الدراما المال يخون المحتوى، وناقشتها مع زملاء في حلقات متعدد من اللقاءات عن سخف الطرح وإعادة تدوير ما يحدث من سذاجة في شبكات التواصل الاجتماعي. وأن ما يحدث في الدراما العربية والخليجية، وتحديدًا السعودية هو مجرد الوجود بعمل في هذا الشهر بغض النظر عن المحتوى وجودة النص والفكرة المقدمة، فالأولويات هنا أن نكون موجودين في رمضان بعمل ثم المصارعة والعراك على أن نكون في وقت ذروة ثم الاستحواذ على أبرز الممثلين الموجودين، حتى لو لم يكن لهم دور حقيقي ليكتمل منظر الشلة التي اعتدنا على العمل معها، ثم الفكرة، ثم النص والسيناريو.
وفي كل ما مضى كانت شبكات التواصل الاجتماعي هي الذراع الأساسية التي يغذي المحتوى من حيث الأفكار، أما النص والسيناريو فيكتفي العاملون على العمل من خلال حديث هامشي في أقرب مقهى أن يرسموا الخط الأساسي للبرنامج أو المسلسل، والباقي يكون ارتجاليًا أمام الكاميرا دون أدنى احترام للمتلقي.
11 شهرًا من الهجوم على المؤثرين ونعتهم بمشاهير الفلس وإقصائهم من كل شيء، واستكثار عليهم كل نجاح تختزل بقدرة قادر في شهر واحد، حيث يصبحون هم المصدر للمحتوى وهم الملهمون، بل والمشاركون في بطولة المسلسلات.
هذه الفترة لمسنا حالة مختلفة في صناعة الدراما الأولى، تتمثل في مسلسل ((ثانوية النسيم))، الذي لم يحشر نفسه بالغصب في رمضان، والثانية عندما استوعب النجم والغائب الأكبر عن الشاشة هذه السنة الفنان القدير، ناصر القصبي، وانسحب برقي لأسباب شخصيًا أجهلها، لكن ظاهريًا إما أن تكون استراحة محارب أو أنه لا يوجد عمل يستحق المشاركة به، لكن المبدأ هو أنه توقف وعدم الوجود بالغصب في رمضان.
المفارقة هنا أن الناس افتقدوه هذه السنة رغم أن وجوده طيلة السنوات الماضية كان مزعجًا لهم وانتقادًا كان أشبه بالفريضة اليومية، لست متأكدًا ما إذا كان الناس فعلا افتقدوا ناصر أم افتقدوا غريزة الانتقاد التي ذهبت مع ناصر.
تنجح الدراما السعودية عندما تتحرر من فكرة الـ30 حلقة، ومن فكرة الحضور في وقت وشهر محدد، ومن فكرة الاعتماد على محتوى شبكات التواصل وعكسه على شاشة التلفاز، ومن فكرة الاعتماد على الشلة، وعندما نتحلى بشجاعة ناصر القصبي.

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