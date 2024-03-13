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1100 طبيب وممرض وصيدلي لإسعاف زوار المسجد النبوي

3/13/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك 1100 متطوع ومتطوعة، والذين يتم توزيعهم خلال الموسم للقيام بالأدوار الإنسانية لخدمة المعتمرين والزوار والمصلين وفقاً للاحتياج الميداني، فيما يمتد عملهم حتى عيد الفطر المبارك.
مباشرة ميدانية
تتوزع اختصاصات المنظمين للتطوع بالهيئة في مجالات عدة، منها تقديم خدمات الإسعافات الأولية، والخدمات الإدارية، والتوعية والتثقيف، والخدمات اللوجستية، وتتم آلية الاستقطاب من كافة التخصصات الصحية والتي من أهمها ((استشاري، طبيب عام، صيدلي، تمريض، طب الطوارئ، والتخصصات الأخرى الرديفة))، فيما يسبق المباشرة الميدانية للمتطوعين، دورات مكثفة على مختلف المهام التي يقومون بها خلال الموسم العمرة، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وتجويداً لمستوى أعمال التطوع، ويشرف على أعمال التدريب والتطوع نخبة من منسوبي الهلال الأحمر ممن اكتسبوا على مدى سنوات طويلة خبرة في مجال الإسعاف والتعامل مع كثافة الحشود.
جمع البيانات
يجري توزيع المتطوعين والمتطوعات على مختلف اللجان والأقسام حسب الاحتياج والخبرة، إما مباشرين لأعمال الإسعاف الأولية أو في لجان ذات علاقة بنشر الوعي والتثقيف، أو ذات العلاقة بتوفير المستلزمات والاحتياجات الطبية وغير الطبية اللازمة لأعمال التطوع، ولجنة تتولى جانب جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي، وتحليلها وتقديمها لصانعي القرار.
وتتولى إدارة التطوع بإدارة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة توزيع الفرق، منها ما هي فرق جوالة أو فرق متمركزة وفقاً لاحتياج المواقع في المسجد النبوي الشريف وساحاته إلى جانب مسجد قباء، بما يتواءم مع حجم الكثافة البشرية في تلك المواقع.
وتتجاوز أعمال الفرق التطوعية في كل عام الخدمات الإسعافية الصرفة إلى حد مجالات أخرى مثل قياس مستوى السكر والضغط ونبضات القلب والإرشاد الصحي للراغبين في ذلك، من خلال مجموعة من أبناء وبنات المدينة المنورة، خصوصاً الدارسين منهم في كليات الطب والتمريض والصيدلية والعلوم الطبية التطبيقية بشكل عام.

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