قطاعات غير ربحية تنمو لدعم 10 أولويات تنموية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت المنظمات غير الربحية نموًا كبيرًا بـ85.5%، لدعم 10 من الأولويات التنموية الممثلة في: الإسكان، والصحة، والتعليم، وحماية البيئة، والتوظيف، والرياضة، والترفيه، والثقافة، والحماية الاجتماعية، والحج والعمرة، في وقت ارتفع الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي 74% في العام الماضي، مقابل 41% في عام 2022.
173% نمو
كشف تقرير المنظمات غير الربحية في المملكة للعام الماضي، نمو المنظمات غير الربحية في المملكة، حيث بلغ إجمالي المنظمات 4232 بنسبة نمو بلغت 173%، وبلغ رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية 85%، ورضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 78%.
تبرعات مليونية
سجلت المنصة الوطنية للتبرعات 2.9 مليون تبرعا، و8.8 ملايين مستفيد، و338 مليون ريال من المساهمات بمنصة وقفي للتمويل الجماعي، وتسجيل 631 ألف مساهم، وبلغ إجمالي تبرعات المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان 4.8 مليارات ريال، وبلغ إجمالي المتطوعين في العام الماضي 834.300 ألف متطوع مقارنة بعام 2022 الذي بلغ 658.036 ألف متطوع، وبلغ إجمالي الساعات التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي 53 مليون ساعة تطوعية، و528.310 ألف فرصة تطوعية، و30 مجالات تطوعية مقدمة.
تبرعات وتطوع
%85.5 دعم الأولويات التنموية
10 أولويات تنموية تدعمها المنظمات
%74 الإنفاق التنموي
4232 منظمات غير ربحية
4.8 مليار تبرعات
338 مليون ريال مساهمات
2.9 مليون تبرعات
%173 نمو المنظمات غير الربحية
834.300 ألف متطوع
528 ألف فرصة تطوعية
%78 رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية
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