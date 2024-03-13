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قطاعات غير ربحية تنمو لدعم 10 أولويات تنموية

3/13/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المنظمات غير الربحية نموًا كبيرًا بـ85.5%، لدعم 10 من الأولويات التنموية الممثلة في: الإسكان، والصحة، والتعليم، وحماية البيئة، والتوظيف، والرياضة، والترفيه، والثقافة، والحماية الاجتماعية، والحج والعمرة، في وقت ارتفع الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي 74% في العام الماضي، مقابل 41% في عام 2022.
173% نمو
كشف تقرير المنظمات غير الربحية في المملكة للعام الماضي، نمو المنظمات غير الربحية في المملكة، حيث بلغ إجمالي المنظمات 4232 بنسبة نمو بلغت 173%، وبلغ رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية 85%، ورضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 78%.
تبرعات مليونية
سجلت المنصة الوطنية للتبرعات 2.9 مليون تبرعا، و8.8 ملايين مستفيد، و338 مليون ريال من المساهمات بمنصة وقفي للتمويل الجماعي، وتسجيل 631 ألف مساهم، وبلغ إجمالي تبرعات المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان 4.8 مليارات ريال، وبلغ إجمالي المتطوعين في العام الماضي 834.300 ألف متطوع مقارنة بعام 2022 الذي بلغ 658.036 ألف متطوع، وبلغ إجمالي الساعات التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي 53 مليون ساعة تطوعية، و528.310 ألف فرصة تطوعية، و30 مجالات تطوعية مقدمة.
تبرعات وتطوع
%85.5 دعم الأولويات التنموية
10 أولويات تنموية تدعمها المنظمات
%74 الإنفاق التنموي
4232 منظمات غير ربحية
4.8 مليار تبرعات
338 مليون ريال مساهمات
2.9 مليون تبرعات
%173 نمو المنظمات غير الربحية
834.300 ألف متطوع
528 ألف فرصة تطوعية
%78 رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية

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