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الرياض تتصدر وجازان تتراجع في التفتيش البيئي

3/13/2024 11:24:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدّرت منطقة الرياض الجولات التفتيشية للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لشهري في يناير وفبراير بمجموع 2258 جولة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ1576 جولة، ثم المنطقة الشرقية بـ1488 جولة، فيما تمت زيارة 1419 منشأة في المنطقة الجنوبية، و939 في المنطقة المدينة المنورة، وحظيت المنشآت في المنطقة الشمالية بـ844 زيارة، بينما انخفضت الجولات الرقابية في جازان إلى 345 جولة رقابية.
57% امتثال
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ارتفاع وتيرة التفتيش البيئي في أول ستين يوماً من العام الحالي، والتي تجاوزت أكثر من 8800 مؤسسة ذات أثر بيئي، وهو ما يعادل 18% من عدد الجولات التي قام بها مفتشو المركز خلال عام 2023 الذي اختتم بأكثر من 50 ألف جولة على كافة المنشآت في مختلف مناطق المملكة، وفي السياق ذاته فقد امتثلت نحو 57% من المنشآت لمعايير ولوائح نظام البيئة ضمن الجولات الرقابة المنفذة.
22 ألف تصريح
تأتي الزيادة في عدد الجولات التفتيشية نتيجة لارتفاع عدد التصاريح البيئية التي تجاوزت 22 ألف تصريح منذ إنشاء المركز، وكشف المركز في تقريره الشهري عن خططه للجولات التفتيشية الشهرية والتي تمت دراستها وإعدادها بعناية من قبل الفريق المختص، لتواكب النمو المطرد في أعداد المنشآت، الذي ترتب عليه ارتفاع في توظيف المفتشين والمفتشات السعوديين بزيادة بلغت 16% مقارنة بالعام الماضي.
ويهدف المركز من خلال الجولات التفتيشية إلى تعزيز الالتزام البيئي، وضمان تطبيق القوانين واللوائح البيئية والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
جولات تفتيشية بالمناطق
الرياض
2258
مكة المكرمة
1576
الشرقية
1488
المدينة المنورة
939
الشمالية
844
جازان
345

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