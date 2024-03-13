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كلاسيكو سادس

3/13/2024 11:24:39 PM
(MENAFN- Al Watan) ضربت قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موعدا جديدا بين الاتحاد والهلال، ووضعتهما وجها لوجه للمرة السادسة هذا الموسم، عندما يلتقيان في نصف نهائي البطولة السعودية الأغلى، في جدة، فيما يلتقي النصر والخليج في المباراة الثانية على ملعب الأول بارك.
وسيحدد لاحقا تاريخ المواجهتين اللتان ستحددان طرفي النهائي المرتقب.
وكان الاتحاد السعودي دشن الكأس الجديدة، خلال حفل مراسم القرعة التي سحبت في الرياض.
وجاء تدشين الكأس الجديدة بعد أن حقق فريق الهلال لقبه الرابع في الكأس الذي دُشّنت موسم 2011 ـ 2012 حيث تنص اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بأحقية الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في حال تحقيقه 3 مرات متتالية أو 4 مرات متفرقة.
ويأتي تصميم الكأس الغالية بشكلها الجديد مستوحى من تصميم النسخ الماضية بنفس الفكرة التصميمية والمستوحاة من العراقة التي تثبت أهمية الكأس وقيمتها التاريخية في المنطقة.
وجاء تصميم الكأس الذي يمنح الفائز به مبلغ 10 ملايين ريال سعودي، من خلال استخدام مادة الفضة الإسترليني عيار 925 المطلية بالذهب الخالص عيار 24 قيراط، ويبلغ وزن الكأس 9.32 كجم في إشارة إلى عام 1932م وهو العام الذي شهد توحيد المملكة.
ويعتلي الكأس كرة قدم مطلية بالذهب الخالص ومادة الملكيت، وتنحدر منها 4 مقابض مميزة، وفي المنتصف يوجد شعار السيفين والنخلة التي ترمز إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نقش اسم الكأس يدويًا بشكلٍ دائري.
ويبلغ ارتفاع الكأس 54 سم، وقطر القاعدة 17 سم، وعرض 18 سم، وفي الأسفل تتشكل قاعدة مصنوعة من الرخام مع مادة الملكيت.

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