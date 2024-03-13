كلاسيكو سادس

(MENAFN
- Al Watan) ضربت قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موعدا جديدا بين الاتحاد والهلال، ووضعتهما وجها لوجه للمرة السادسة هذا الموسم، عندما يلتقيان في نصف نهائي البطولة السعودية الأغلى، في جدة، فيما يلتقي النصر والخليج في المباراة الثانية على ملعب الأول بارك.
وسيحدد لاحقا تاريخ المواجهتين اللتان ستحددان طرفي النهائي المرتقب.
وكان الاتحاد السعودي دشن الكأس الجديدة، خلال حفل مراسم القرعة التي سحبت في الرياض.
وجاء تدشين الكأس الجديدة بعد أن حقق فريق الهلال لقبه الرابع في الكأس الذي دُشّنت موسم 2011 ـ 2012 حيث تنص اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بأحقية الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في حال تحقيقه 3 مرات متتالية أو 4 مرات متفرقة.
ويأتي تصميم الكأس الغالية بشكلها الجديد مستوحى من تصميم النسخ الماضية بنفس الفكرة التصميمية والمستوحاة من العراقة التي تثبت أهمية الكأس وقيمتها التاريخية في المنطقة.
وجاء تصميم الكأس الذي يمنح الفائز به مبلغ 10 ملايين ريال سعودي، من خلال استخدام مادة الفضة الإسترليني عيار 925 المطلية بالذهب الخالص عيار 24 قيراط، ويبلغ وزن الكأس 9.32 كجم في إشارة إلى عام 1932م وهو العام الذي شهد توحيد المملكة.
ويعتلي الكأس كرة قدم مطلية بالذهب الخالص ومادة الملكيت، وتنحدر منها 4 مقابض مميزة، وفي المنتصف يوجد شعار السيفين والنخلة التي ترمز إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نقش اسم الكأس يدويًا بشكلٍ دائري.
ويبلغ ارتفاع الكأس 54 سم، وقطر القاعدة 17 سم، وعرض 18 سم، وفي الأسفل تتشكل قاعدة مصنوعة من الرخام مع مادة الملكيت.
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