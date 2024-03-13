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زعيم الجنوب يتحدى الفرسان والليث في مهة الحزم

3/13/2024 11:24:39 PM
(MENAFN- Al Watan) لن تكون الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي تنطلق اليوم عادية، بل ستكون حافلة بالإثارة والتحدي، وسيكون لنتائج مواجهاتها تأثير كبير على صعيد سلم الترتيب، وستمتد منافسات الجولة إلى السبت المقبل، إذ ستقام مبارياتها الـ9 على مدى 3 أيام ببواقع 3 مواجهات في اليوم الواحد، وسيتخللها ديربي ساخن، وكلاسيكو مثير، ومواجهات صعبة، ومحطات معقدة، وتنطلق الجولة اليوم بـ 3 مباريات، مهمة للغاية، تنشد من خلالها الفرق المتقابلة النقاط الثلاث لأهميتها القصوى في مسيرتها في

موقف صعب
على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يتقابل أبها والوحدة، وكلاهما يطمحان لتسجيل الانتصار المهم، فزعيم الجنوب الذي يحل في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة، عاد إلى طريق الخسائر مجددا في الجولة السابقة، ويمني النفس بأن ينتفض ويخطو خطوة جديدة نحو رحلة الهروب من مراكز الهبوط، ولا مجال أمامه إلا الظفر بالنقاط الثلاث، ليبقي على حظوظه في البقاء بشكل كبير، أمام ما سوى ذلك فإنه سيصعب من موقفه وسيجعله أكثر تعقيدا خلال الجولات المتبقية من الدوري.
في المقابل، تعثر الوحدة صاحب المركز العاشر برصيد 27 نقطة في الجولة السابقة أيضا، بخسارته أمام ضمك، ويأمل في أن ينجح في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ 5 جولات إذ خسر 3 مباريات وتعادل في مواجهتين، ويريد أن يتقدم خطوة جيدة في سلم الترتيب، فالوقوع في فخ التراجع إلى مراكز متأخرة، وعدم تدارك الوضع ربما سيرمي به خلال الجولات المقبلة في صراع الهروب من شبح الهبوط.
استعادة التوازن
يطمح الحزم الأخير برصيد 15 نقطة إلى تدراك وضعه تدريجيا، والاستفادة من غيابات ضيفه الشباب الـ12 برصيد 25 نقطة والساعي إلى استعادة توازنه، عندما يتواجهان على ملعب نادي الحزم بالرس.
ويعاني حزم الصمود منذ بداية الدوري من تواجده في مناطق الخطر، إذ لم يسجل سوى انتصارين على حساب الرائد في الجولة العاشرة 4 /3، والأخير كان على حساب الفتح في الجولة الـ16 بنتيجة 2 /صفر، وذلك في الـ7 من ديسمبر الماضي، ومن حينها غاب عن الانتصارات، ويتطلع إلى انتصار ينعش آماله في البقاء ويقربه من الأندية التي تسبقه في سلم الترتيب.
بدوره، عاد الليث إلى معاناته السابقة، فبعد انتصارين مهمين غاب خلال 3 جولات متتالية عن الانتصارات، إذ خسر أمام النصر ثم تعادل مع الخليج سلبيا قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام الفيحاء في الجولة الماضية، ويعاني الفريق من غيابات بالجملة في صفوفه للإصابة والإيقاف، لكنه يأمل في أن يسجل انتصارا يمنحه فرصة التقدم خطوة للأمام، كون الخسارة ربما ترمي به إلى الاقتراب من المجهول والوقوع في خطر الهبوط.
مواصلة وعودة
سيكون إستاد الأمير محمد بن فهد مسرحا لمواجهة قوية وصعبة للغاية، عندما يتواجه الخليج الـ11 برصيد 27 نقطة، والأخدود الـ14 برصيد 23 نقطة، ويتطلع الفريقان إلى الظفر بالنتيجة، والتقدم نحو مراكز أفضل في سلم الترتيب.
ويريد الدانة الذي سجل انتصارا مهما في الجولة السابقة على حساب الفتح أن يواصل تقدمه نحو مراكز الأمان وأن يزيد الغلة، وألا يعود إلى سلسلة الخسائرة المحبطة التي ربما تفقده مركزه الحالي بنهاية الجولة.
في الجهة المقبلة، منذ انتصاره على الأهلي في الجولة الـ20 غاب السماوي عن الانتصارات وتعرض لـ3 خسائر متتالية أمام التعاون والرياض والاتحاد، وأضحى مهددا بالعودة إلى مراكز المعاناة، ما لم يتدارك وضعه ويسجل انتصارات متتالية تبدأ بمواجهة اليوم، والأهم على موقعه الحالي على أقل تقدير.
- زعيم الجنوب يأمل في انتفاضة تنقذه
-فرسان مكة للعودة للانتصارات الغائبة
-الحزم يحتاج نقاط الشباب لبدء رحلة الهروب
-الليث يعاني الغيابات والعودة للخسائر
-الدانة لاستكمال رحلة التقدم والانتصارات
-الأخدود كسب الأهلي ثم غاب 3 جولات الجولة: 24

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