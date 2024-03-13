زعيم الجنوب يتحدى الفرسان والليث في مهة الحزم

(MENAFN
- Al Watan) لن تكون الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي تنطلق اليوم عادية، بل ستكون حافلة بالإثارة والتحدي، وسيكون لنتائج مواجهاتها تأثير كبير على صعيد سلم الترتيب، وستمتد منافسات الجولة إلى السبت المقبل، إذ ستقام مبارياتها الـ9 على مدى 3 أيام ببواقع 3 مواجهات في اليوم الواحد، وسيتخللها ديربي ساخن، وكلاسيكو مثير، ومواجهات صعبة، ومحطات معقدة، وتنطلق الجولة اليوم بـ 3 مباريات، مهمة للغاية، تنشد من خلالها الفرق المتقابلة النقاط الثلاث لأهميتها القصوى في مسيرتها في
موقف صعب
على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يتقابل أبها والوحدة، وكلاهما يطمحان لتسجيل الانتصار المهم، فزعيم الجنوب الذي يحل في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة، عاد إلى طريق الخسائر مجددا في الجولة السابقة، ويمني النفس بأن ينتفض ويخطو خطوة جديدة نحو رحلة الهروب من مراكز الهبوط، ولا مجال أمامه إلا الظفر بالنقاط الثلاث، ليبقي على حظوظه في البقاء بشكل كبير، أمام ما سوى ذلك فإنه سيصعب من موقفه وسيجعله أكثر تعقيدا خلال الجولات المتبقية من الدوري.
في المقابل، تعثر الوحدة صاحب المركز العاشر برصيد 27 نقطة في الجولة السابقة أيضا، بخسارته أمام ضمك، ويأمل في أن ينجح في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ 5 جولات إذ خسر 3 مباريات وتعادل في مواجهتين، ويريد أن يتقدم خطوة جيدة في سلم الترتيب، فالوقوع في فخ التراجع إلى مراكز متأخرة، وعدم تدارك الوضع ربما سيرمي به خلال الجولات المقبلة في صراع الهروب من شبح الهبوط.
استعادة التوازن
يطمح الحزم الأخير برصيد 15 نقطة إلى تدراك وضعه تدريجيا، والاستفادة من غيابات ضيفه الشباب الـ12 برصيد 25 نقطة والساعي إلى استعادة توازنه، عندما يتواجهان على ملعب نادي الحزم بالرس.
ويعاني حزم الصمود منذ بداية الدوري من تواجده في مناطق الخطر، إذ لم يسجل سوى انتصارين على حساب الرائد في الجولة العاشرة 4 /3، والأخير كان على حساب الفتح في الجولة الـ16 بنتيجة 2 /صفر، وذلك في الـ7 من ديسمبر الماضي، ومن حينها غاب عن الانتصارات، ويتطلع إلى انتصار ينعش آماله في البقاء ويقربه من الأندية التي تسبقه في سلم الترتيب.
بدوره، عاد الليث إلى معاناته السابقة، فبعد انتصارين مهمين غاب خلال 3 جولات متتالية عن الانتصارات، إذ خسر أمام النصر ثم تعادل مع الخليج سلبيا قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام الفيحاء في الجولة الماضية، ويعاني الفريق من غيابات بالجملة في صفوفه للإصابة والإيقاف، لكنه يأمل في أن يسجل انتصارا يمنحه فرصة التقدم خطوة للأمام، كون الخسارة ربما ترمي به إلى الاقتراب من المجهول والوقوع في خطر الهبوط.
مواصلة وعودة
سيكون إستاد الأمير محمد بن فهد مسرحا لمواجهة قوية وصعبة للغاية، عندما يتواجه الخليج الـ11 برصيد 27 نقطة، والأخدود الـ14 برصيد 23 نقطة، ويتطلع الفريقان إلى الظفر بالنتيجة، والتقدم نحو مراكز أفضل في سلم الترتيب.
ويريد الدانة الذي سجل انتصارا مهما في الجولة السابقة على حساب الفتح أن يواصل تقدمه نحو مراكز الأمان وأن يزيد الغلة، وألا يعود إلى سلسلة الخسائرة المحبطة التي ربما تفقده مركزه الحالي بنهاية الجولة.
في الجهة المقبلة، منذ انتصاره على الأهلي في الجولة الـ20 غاب السماوي عن الانتصارات وتعرض لـ3 خسائر متتالية أمام التعاون والرياض والاتحاد، وأضحى مهددا بالعودة إلى مراكز المعاناة، ما لم يتدارك وضعه ويسجل انتصارات متتالية تبدأ بمواجهة اليوم، والأهم على موقعه الحالي على أقل تقدير.
- زعيم الجنوب يأمل في انتفاضة تنقذه
-فرسان مكة للعودة للانتصارات الغائبة
-الحزم يحتاج نقاط الشباب لبدء رحلة الهروب
-الليث يعاني الغيابات والعودة للخسائر
-الدانة لاستكمال رحلة التقدم والانتصارات
-الأخدود كسب الأهلي ثم غاب 3 جولات الجولة: 24
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