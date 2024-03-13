حمدالله مهدد بعقوبات آسيوية

(MENAFN
- Al Watan) بات مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهددًا بعقوبات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تصرفه الذي تسبب في طرده نهاية مواجهة فريقه والهلال، بعدما أشهر الحكم الصيني ما نينج البطاقة الحمراء في وجه حمدالله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي كسبها الزعيم 2/صفر، بعد اعتدائه بالضرب على مدافع الهلال، علي البليهي، عقب كرة مشتركة بينهما، ثم اشتباكه مع السنغالي كاليدو كوليبالي.
وبينت مصادر أن واقعة طرد حمدالله ستُطرح على طاولة لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، للنظر في سلوك المهاجم المغربي، وأن اللجنة ستبحث إمكانية توقيع عقوبة أخرى بخلاف البطاقة الحمراء التي حصل عليها حمدالله، لا سيما وأن مراقب المباراة دوّن كل الوقائع التي صاحبت الواقعة، فيما كان الحكم المساعد بجانبه يشاهد كل تصرفات حمدالله عند اشتباكه مع البليهي وكوليبالي.
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