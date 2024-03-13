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حمدالله مهدد بعقوبات آسيوية

3/13/2024 11:24:39 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهددًا بعقوبات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تصرفه الذي تسبب في طرده نهاية مواجهة فريقه والهلال، بعدما أشهر الحكم الصيني ما نينج البطاقة الحمراء في وجه حمدالله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي كسبها الزعيم 2/صفر، بعد اعتدائه بالضرب على مدافع الهلال، علي البليهي، عقب كرة مشتركة بينهما، ثم اشتباكه مع السنغالي كاليدو كوليبالي.
وبينت مصادر أن واقعة طرد حمدالله ستُطرح على طاولة لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، للنظر في سلوك المهاجم المغربي، وأن اللجنة ستبحث إمكانية توقيع عقوبة أخرى بخلاف البطاقة الحمراء التي حصل عليها حمدالله، لا سيما وأن مراقب المباراة دوّن كل الوقائع التي صاحبت الواقعة، فيما كان الحكم المساعد بجانبه يشاهد كل تصرفات حمدالله عند اشتباكه مع البليهي وكوليبالي.

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