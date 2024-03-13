Thursday, 14 March 2024 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تكرار تفوق 2017 يمسح أحزان النصر

3/13/2024 11:24:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يستهدف النصر تحقيق رقم غائب منذ 7 أعوام، عندما يلتقي الأهلي، غدا، في واحدة من مباريات القمة بالدوري السعودي للمحترفين، إذ يحل العالمي ضيفا على قلعة الكؤوس في موقعة سيكون مسرحها إستاد الجوهرة، وستكون القمة صراعا مباشرا على المركز الثاني، بعدما ابتعد الهلال بصدارة جدول الترتيب، واقترب من استعادة اللقب.
وبعيدا عن صراع الوصافة، يسعى النصر للفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين لأول مرة منذ موسم 2017، ويمني النصر نفسه بتكرار تفوقه في ذلك الموسم عندما تغلب على الأهلي 1/ صفر ذهابا، و2/ صفر إيابا.
ولم يستطع النصر تكرار هذا الرقم أمام الأهلي على مدار 5 مواسم متتالية، علما بأن الفريقين لم يلتقيا الموسم الماضي بسبب هبوط الراقي.
ملعب الأهلي
يتفوق النصر بشكل واضح على ملعب الأهلي في الدوري خلال السنوات الأخيرة، حيث يعود آخر انتصار حققه الراقي إلى الـ18 من أكتوبر 2018، وحقق وقتها الأهلي الفوز بنتيجة 4/ 2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري، ومنذ ذلك الحين، فاز النصر في 4 مباريات وتعادل مرتين على ملعب الأهلي في دوري المحترفين، وهو ما يرجح كفة ((العالمي)) خلال المواجهة المرتقبة.
ويعود آخر انتصار حققه النصر على الأهلي في ملعب الأخير إلى الـ26 من نوفمبر 2/ 1 خلال موسم 2022.
تميمة الجمعة
بالنظر إلى مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين خلال، الجمعة، في السنوات الأخيرة، نجد أن التفوق يصب في مصلحة النصر بشكل واضح، إذ إن آخر انتصار حققه قلعة الكؤوس أمام العالمي خلال مباريات الجمعة في الـ16 من سبتمبر 2011، ومنذ ذلك الوقت لم يتذوق طعم الانتصار ضد ((العالمي)) خلال نفس اليوم بالمسابقة، وسجل بعدها العالمي الفوز في 5 مباريات مقابل تعادل وحيد للأهلي، ويعود الانتصار الاخير للعالمي على الراقي خلال يوم الجمعة إلى مواجهة الدور الأول ضمن منافسات الجولة السابعة.
- النصر يبحث عن رقم غاب عنه منذ 7 مواسم
- 2017 آخر موسم كسب فيه العالمي نظيره الراقي ذهابا وإيابا
- 2018 شهد آخر انتصارات الأهلي على النصر في جدة
- 4 مباريات كسبها النصر وتعادل الفريقان مرتين
- مباريات الجمعة أمام الأهلي تبتسم للعالمي

MENAFN13032024000089011017ID1107974993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث