تكرار تفوق 2017 يمسح أحزان النصر

(MENAFN
- Al Watan) يستهدف النصر تحقيق رقم غائب منذ 7 أعوام، عندما يلتقي الأهلي، غدا، في واحدة من مباريات القمة بالدوري السعودي للمحترفين، إذ يحل العالمي ضيفا على قلعة الكؤوس في موقعة سيكون مسرحها إستاد الجوهرة، وستكون القمة صراعا مباشرا على المركز الثاني، بعدما ابتعد الهلال بصدارة جدول الترتيب، واقترب من استعادة اللقب.
وبعيدا عن صراع الوصافة، يسعى النصر للفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين لأول مرة منذ موسم 2017، ويمني النصر نفسه بتكرار تفوقه في ذلك الموسم عندما تغلب على الأهلي 1/ صفر ذهابا، و2/ صفر إيابا.
ولم يستطع النصر تكرار هذا الرقم أمام الأهلي على مدار 5 مواسم متتالية، علما بأن الفريقين لم يلتقيا الموسم الماضي بسبب هبوط الراقي.
ملعب الأهلي
يتفوق النصر بشكل واضح على ملعب الأهلي في الدوري خلال السنوات الأخيرة، حيث يعود آخر انتصار حققه الراقي إلى الـ18 من أكتوبر 2018، وحقق وقتها الأهلي الفوز بنتيجة 4/ 2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري، ومنذ ذلك الحين، فاز النصر في 4 مباريات وتعادل مرتين على ملعب الأهلي في دوري المحترفين، وهو ما يرجح كفة ((العالمي)) خلال المواجهة المرتقبة.
ويعود آخر انتصار حققه النصر على الأهلي في ملعب الأخير إلى الـ26 من نوفمبر 2/ 1 خلال موسم 2022.
تميمة الجمعة
بالنظر إلى مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين خلال، الجمعة، في السنوات الأخيرة، نجد أن التفوق يصب في مصلحة النصر بشكل واضح، إذ إن آخر انتصار حققه قلعة الكؤوس أمام العالمي خلال مباريات الجمعة في الـ16 من سبتمبر 2011، ومنذ ذلك الوقت لم يتذوق طعم الانتصار ضد ((العالمي)) خلال نفس اليوم بالمسابقة، وسجل بعدها العالمي الفوز في 5 مباريات مقابل تعادل وحيد للأهلي، ويعود الانتصار الاخير للعالمي على الراقي خلال يوم الجمعة إلى مواجهة الدور الأول ضمن منافسات الجولة السابعة.
- النصر يبحث عن رقم غاب عنه منذ 7 مواسم
- 2017 آخر موسم كسب فيه العالمي نظيره الراقي ذهابا وإيابا
- 2018 شهد آخر انتصارات الأهلي على النصر في جدة
- 4 مباريات كسبها النصر وتعادل الفريقان مرتين
- مباريات الجمعة أمام الأهلي تبتسم للعالمي
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