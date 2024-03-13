Thursday, 14 March 2024 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرقام خيالية وموسوعة عالمية

3/13/2024 11:24:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مع إدارة نادي الهلال، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الزعيم، بالفوز على الاتحاد، بدوري أبطال آسيا، وانفراده برقم تاريخي عالمي بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات بكل البطولات، عقب انتصاره على الاتحاد 2/ صفر، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وبينت مصادر أن جينيس فتحت باب التواصل مع الهلال من أجل تحديد موعد لتسلم شهادة أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.
وأشارت المصادر إلى أن جينيس راجعت الرقم القياسي قبل إعلان فوز الهلال بالإنجاز التاريخي بوصفه صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية، فيما تعود آخر خسارة تعرض لها هلال جيسوس إلى ما قبل 7 أشهر وتحديدا إلى الـ12 من أغسطس الماضي.
موعد للشهادة

أكدت الموسوعة أن الهلال حاليا صاحب الرقم القياسي العالمي الموثق لديها، ونشرت ذلك عبر موقعها بعد أن كسر الرقم القياسي في الـ12 من مارس أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا.
وأوضحت أنه لا يتوفر موعد رسمي حتى الآن لتسليم الشهادة للهلال، وأنها تتواصل مع النادي لإجراء مراسم تسلم الشهادة بأسرع وقت ممكن.
وحطم الزعيم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلًا باسم نيو سينتس الويلزي (27 انتصارًا) في موسم 2017.
تاريخ مميز

كتب مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، تاريخا كبيرًا مع الزعيم بعد الوصول إلى 28 انتصارا متتاليًا في كافة المسابقات، وأكمل المدرب البرتغالي 36 مباراة متتالية بدون خسارة منذ خسارة نهائي كأس العرب في بواقع 33 فوزا و3 تعادلات.
وبالنظر إلى عدد مباريات جيسوس مع الهلال، نجد أنه قاد الفريق في الولايتين في 57 مباراة في كافة المسابقات حتى الآن.
وتعود آخر خسارة تعرض لها الهلال تحت قيادة جيسوس على مستوى جميع البطولات إلى الـ12 من أغسطس الماضي، عندما خسر أمام النصر 1/ 2 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.
أما على مستوى البطولات المحلية والقارية تعود الخسارة الأخيرة إلى الـ15 من ديسمبر 2018، عندما خسر أمام الحزم 1/ 2 بالجولة الـ13 للدوري السعودي للمحترفين، ومنذ ذلك الحين خاض 43 مباراة على مستوى البطولات المحلية والقارية لم يخسر في أي مناسبة، محققا الفوز في 38 مناسبة وتعادل 5 مرات.
- جينيس تعترف برقم الهلال التاريخي
- 12 أغسطس 2023 آخر خسارة تلقاها الزعيم
- 21 سبتمبر 2023 آخر تعثر بالتعادل لهلال جيسوس
- 28 انتصارا محليا وقاريا سجلها الأزرق خلال 5.5 أشهر
- 36 مباراة متتالية أكملها الهلال دون خسارة حتى الآن
- 33 انتصارا هلاليا و 3 تعادلات منذ خسارة النصر العربية

MENAFN13032024000089011017ID1107974992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث