أرقام خيالية وموسوعة عالمية

(MENAFN
- Al Watan) تواصلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مع إدارة نادي الهلال، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الزعيم، بالفوز على الاتحاد، بدوري أبطال آسيا، وانفراده برقم تاريخي عالمي بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات بكل البطولات، عقب انتصاره على الاتحاد 2/ صفر، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وبينت مصادر أن جينيس فتحت باب التواصل مع الهلال من أجل تحديد موعد لتسلم شهادة أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.
وأشارت المصادر إلى أن جينيس راجعت الرقم القياسي قبل إعلان فوز الهلال بالإنجاز التاريخي بوصفه صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية، فيما تعود آخر خسارة تعرض لها هلال جيسوس إلى ما قبل 7 أشهر وتحديدا إلى الـ12 من أغسطس الماضي.
موعد للشهادة
أكدت الموسوعة أن الهلال حاليا صاحب الرقم القياسي العالمي الموثق لديها، ونشرت ذلك عبر موقعها بعد أن كسر الرقم القياسي في الـ12 من مارس أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا.
وأوضحت أنه لا يتوفر موعد رسمي حتى الآن لتسليم الشهادة للهلال، وأنها تتواصل مع النادي لإجراء مراسم تسلم الشهادة بأسرع وقت ممكن.
وحطم الزعيم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلًا باسم نيو سينتس الويلزي (27 انتصارًا) في موسم 2017.
تاريخ مميز
كتب مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، تاريخا كبيرًا مع الزعيم بعد الوصول إلى 28 انتصارا متتاليًا في كافة المسابقات، وأكمل المدرب البرتغالي 36 مباراة متتالية بدون خسارة منذ خسارة نهائي كأس العرب في بواقع 33 فوزا و3 تعادلات.
وبالنظر إلى عدد مباريات جيسوس مع الهلال، نجد أنه قاد الفريق في الولايتين في 57 مباراة في كافة المسابقات حتى الآن.
وتعود آخر خسارة تعرض لها الهلال تحت قيادة جيسوس على مستوى جميع البطولات إلى الـ12 من أغسطس الماضي، عندما خسر أمام النصر 1/ 2 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.
أما على مستوى البطولات المحلية والقارية تعود الخسارة الأخيرة إلى الـ15 من ديسمبر 2018، عندما خسر أمام الحزم 1/ 2 بالجولة الـ13 للدوري السعودي للمحترفين، ومنذ ذلك الحين خاض 43 مباراة على مستوى البطولات المحلية والقارية لم يخسر في أي مناسبة، محققا الفوز في 38 مناسبة وتعادل 5 مرات.
- جينيس تعترف برقم الهلال التاريخي
- 12 أغسطس 2023 آخر خسارة تلقاها الزعيم
- 21 سبتمبر 2023 آخر تعثر بالتعادل لهلال جيسوس
- 28 انتصارا محليا وقاريا سجلها الأزرق خلال 5.5 أشهر
- 36 مباراة متتالية أكملها الهلال دون خسارة حتى الآن
- 33 انتصارا هلاليا و 3 تعادلات منذ خسارة النصر العربية
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