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مخاوف الهجمات الروسية تلاحق الناتو

3/13/2024 11:24:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تشغل الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ الغرب ومؤخرا اتخذت أوروبا دور الحماية لأوكرانيا بعد أن تراجع الدعم الأمريكي لها.
وبدأت المخاوف تزداد وفقا لتقرير من معهد الأبحاث الدولي (IISS)، حيث يخشى حلف الشمال الأطلسي ((الناتو)) أن تقوم روسيا بمهاجمته ويرجع ذلك إلا احتمال؛ أن عدم مبالاة روسيا، بالضحايا المدنيين في أوكرانيا، يجعل من المنطقي أن ترى قيمة في استخدام السلاح النووي غير الاستراتيجي)) (NSNW). ولاستهداف قوات الناتو وربما المراكز السكانية لتدمير الإرادة الغربية للقتال أو تثبيط التصعيد الأمريكي أو إنهاء الصراع بشروط روسيا.
مؤشرات الاستمرار
ويرى التقرير أنه بعد مرور عامين على تكبد الجيش الروسي خسائر فادحة في القوات والعتاد، لم تظهر مؤشرات تشير إلى أنه سوف يتراجع.
وفي الوقت نفسه، تضرب روسيا عمداً البنية التحتية المدنية الأوكرانية في هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات دون طيار، وهي أهداف ليس لها أي قيمة عسكرية مباشرة.
كما أثبتت الترسانة الروسية من صواريخ الهجوم البري المسلحة التقليدية أنها أقل فعالية مما كانت تأمله موسكو ولكن ذلك لم يؤثر بها، مضيفا أن دراسة هذه المجالات الثلاثة، قدرة روسيا على استيعاب الخسائر العسكرية، واستهدافها المتعمد للبنية الأساسية المدنية، والقيود المفروضة على ترسانتها من صواريخ الهجوم البري المسلحة التقليدية، تقدم نظرة ثاقبة محتملة للعقيدة النووية الروسية. علاوة على ذلك، فإنه يثير تساؤلات حول قدرة موسكو على السيطرة على التصعيد.
قدرة عالية
ويشير التقرير إلى أن قدرة روسيا على تحمل الخسائر العسكرية كبيرة، وهي تفوق قدرة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. وتشير تقديرات المخابرات الأمريكية إلى أن الخسائر الروسية في العامين الأولين من حربها في أوكرانيا تجاوزت 315 ألف قتيل وجريح، مع تدمير أكثر من 1.800 دبابة و90 طائرة و15 سفينة بحرية، بما في ذلك سفينة القيادة في البحر الأسود، موسكو. ومقارنة، فقد قُتل أو جُرح ما يقرب من 212 ألف جندي أمريكي خلال تسع سنوات من العمليات القتالية في فيتنام. وهذا له آثار رئيسية على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية والروسية، حيث يحاول البلدان حساب عتبة ((الخسائر غير المقبولة)) لكل منهما لإجبار الجانب الآخر على التنازل.
سيناريو القتال
ويرى التقرير أنه إذا كان تسامح الولايات المتحدة وحلفائها مع الخسائر بين أفرادها وعتادها أقل بكثير من تسامح روسيا، ففي حالة حدوث مواجهة مباشرة، يمكن تحفيز روسيا على استخدام الأسلحة النووية لإلحاق عدد غير مقبول من الخسائر على القوات المسلحة لحلف الناتو لإجبارها على الاستسلام.
تدمير البنية
وبينما تقوم روسيا بتدمير البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، يبدو أن موسكو تنتهج استراتيجية تعتبر فيها الخسائر في صفوف المدنيين سمة من سمات حملتها، وليست نتيجة لها.
وهذا يتناقض مع أهداف الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في العمليات العسكرية، بما في ذلك من خلال استخدام الأسلحة الموجهة بدقة وتحسين إجراءات الاستهداف.
ويبدو أيضاً أن روسيا لديها قدر أكبر من التسامح مع سقوط ضحايا بين سكانها المدنيين مقارنة بالولايات المتحدة. فقد أجرت عمليات إجلاء محدودة للمدنيين بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية، ولم تسع إلى توفير دفاعات موثوقة للمراكز السكانية في المناطق الحدودية. وبدلاً من ذلك، أعطت الأولوية للدفاع عن قيادتها العليا وقيادتها وسيطرتها النووية في موسكو ومواقع أخرى بعيدة عن خط المواجهة.
ويشير هذا إلى أنه في حالة نشوب حرب، فهناك احتمال أن تستهدف روسيا المدنيين في الناتو، ربما عن طريق توجيه الأسلحة النووية إلى المدن لكسر الإرادة الغربية بسرعة دون التصعيد إلى حرب نووية عامة مع الولايات المتحدة.
ترسانة نووية
ويذكر التقرير أن نجاح أوكرانيا في اعتراض صواريخ كروز الهجومية البرية الروسية أظهر ضعف التخطيط الروسي للحرب النووية. وإن جميع أنظمة الهجوم البري التقليدية الموجودة في المخزون الروسي تقريباً لها نظائرها النووية. ويشير المعدل المرتفع للاعتراضات الأوكرانية لهذه الصواريخ إلى أن روسيا قد تواجه أيضًا صعوبة في معايرة الضربات النووية باستخدام نسخها المسلحة نوويًا. حيث استخدمت روسيا على نطاق واسع صاروخ كروز للهجوم الأرضي المسلح تقليديًا Kh-101 (RS-AS-23A Kodiak )، الذي يستخدم نفس هيكل الطائرة مثل الصاروخ Kh-102 المسلح نوويًا (RS-AS-23B Kodiak). إن ضعفها أمام الدفاعات الصاروخية الأوكرانية يعني أن روسيا قد تحتاج إلى استخدام صواريخ متعددة لزيادة احتمالية توجيه ضربة واحدة

كما أسقطت أوكرانيا الصاروخ الباليستي الروسي قصير المدى من طراز 9M723 Iskander (RS-SS-26 Stone )، والصاروخ الباليستي من الجو Kinzhal (RS-AS- 24 Killjoy)، والصاروخ الباليستي 9M728 (RS-SSC-7). Southpaw ) صاروخ كروز يُطلق من الأرض.
وزعمت مصادر روسية في السابق أن هذه الأنظمة غير معرضة للدفاعات الجوية. وهذا له آثار محتملة على جوانب الاستراتيجية النووية الروسية، حيث قد ترى موسكو أن شن ضربات نووية محسوبة باستخدام أعداد صغيرة من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية (NSNW) سيسمح لها بمحاولة السيطرة على الصراع.
على سبيل المثال، يمكن استخدام ضربات نووية محدودة في مسرح العمليات باستخدام أسلحة نووية غير نووية لمنع الولايات المتحدة من التصعيد إلى تبادل نووي عام أو إنهاء الصراع بشروط روسية.
أنظمة أسرع
ويقول التقرير في حال تآكلت ثقة روسيا في قدرتها على السيطرة على التصعيد بشكل أكبر بسبب الأداء الضعيف لصواريخها القديمة ذات القدرة المزدوجة، فقد تقرر موسكو بناء ترسانتها لتشمل أنظمة توصيل أسرع، مثل 3M22 Zircon (RS-SS-). N-33)، والتي تم نشرها لأول مرة في أوائل عام 2023. ولكن إلى أن يتم إنشاء مثل هذه الترسانة، قد تظل ثقة روسيا في السيطرة على التصعيد غير مؤكدة، مما يمنح الغرب مهلة مؤقتة على الأقل لبعض التهديدات النووية الروسية.

العقيدة النووية الروسية
- قدرتها على استيعاب الخسائر العسكرية
- استهدافها المتعمد للبنية الأساسية المدنية
- القيود المفروضة على ترسانتها من صواريخ الهجوم البري المسلحة التقليدية

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