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خطة لبنانية فرنسية لإعادة بناء مرفأ بيروت

3/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) طرح المسؤولون اللبنانيون والفرنسيون خطة لإعادة إعمار وإعادة تنظيم ميناء مرفأ بيروت، بعد ثلاث سنوات ونصف من اشتعال مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير صحيح في مرفأ بيروت، مما أدى إلى أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم. وأدى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة وتشريد الآلاف ودمر أحياء بأكملها في المدينة.
منذ ذلك الحين، توقف التحقيق في أسباب الانفجار، وتم تنفيذ إعادة إعمار المناطق المتضررة إلى حد كبير بشكل تدريجي بتمويل خاص، حيث كانت الأموال الدولية الموعودة لإعادة البناء متوقفة إلى حد كبير على الإصلاحات السياسية التي لم تتحقق أبدًا.
تعثر المقترحات
وتعثر عدد من المقترحات التي تم طرحها لإعادة بناء وإعادة تطوير الميناء الذي لا يزال يعمل، بما في ذلك خطة طموحة اقترحتها مجموعة من الشركات الألمانية في عام 2021 لإعادة تطوير الميناء إلى جانب التطورات التجارية والسكنية الجديدة.
وفي عام 2022، فازت شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM Group بعقد مدته 10 سنوات لتشغيل محطة الحاويات في الميناء.
وقامت الحكومة الفرنسية بتمويل تطوير الخطة التي قدمتها يوم الأربعاء شركتان هندسيتان فرنسيتان، أرتيليا وإيجيس. وسوف تركز على إعادة بناء الأرصفة المتضررة في الانفجار، وإعادة تنظيم تخطيط الميناء لتبسيط حركة المرور، وتحويل المنشأة إلى الطاقة الشمسية. وأجرت وكالة عامة فرنسية، هي مؤسسة الخبراء الفرنسية، تقييمًا يتضمن توصيات لتحسين الأمن في الميناء.
80 مليون دولار
وسيحتاج لبنان إلى توفير ما يقدر بنحو 60 إلى 80 مليون دولار لاستكمال إعادة الإعمار. وقال مدير عام المرفأ عمر عيتاني في مؤتمر صحفي، إن الشركة تخطط لاستخدام إيرادات المرفأ التي كانت في ارتفاع – بعد تراجعها وسط جائحة كوفيد-19 ودخول لبنان في أزمة اقتصادية غير مسبوقة – لتصل إلى 150 مليون دولار في عام 2023.
كما حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والسفير الفرنسي في لبنان وممثلون عن الشركات الفرنسية.
وقال ميقاتي للصحافيين إن لبنان وفرنسا تربطهما ((علاقات تاريخية قوية نعتز بها))، في إشارة إلى العلاقات التي تعود إلى الفترة التي كانت فيها الدولة العربية الصغيرة محمية فرنسية بعد الحرب العالمية الأولى حتى الاستقلال عام 1943.
وقال: ((إننا نعتبر دعم فرنسا للبنان ذا أهمية خاصة لأنه يمثل قلب المجتمع الدولي)).
وقال ماغرو إن إعادة بناء مرفأ بيروت هي إحدى ((أولويات فرنسا في دعمنا للبنان)). وأضاف: ((إن الاقتصاد اللبناني يحتاج بالفعل إلى مرفأ بيروت مُعاد بناؤه وحديث وآمن)).
لكن الخطة المقدمة لم تتناول مصير صوامع الحبوب الضخمة في المرفأ، والتي استوعبت الكثير من صدمة الانفجار، مما أدى بشكل فعال إلى حماية الجزء الغربي من بيروت من الانفجار.

خطة الإعمار:
- تركز على إعادة بناء الأرصفة المتضررة في الانفجار
- إعادة تنظيم تخطيط الميناء لتبسيط حركة المرور، وتحويل المنشأة إلى الطاقة الشمسية.
- أجرت وكالة عامة فرنسية، هي مؤسسة الخبراء الفرنسية، تقييمًا يتضمن توصيات لتحسين الأمن في الميناء.

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