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حملات حوثية تمنع أنشطة الشباب في رمضان

3/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) عمدت العصابات الحوثية الإرهابية على مضايقات الشباب خلال شهر رمضان، حيث هاجمت عددا من مراكز ومواقع تجمعات الشباب في بعض المقاهي المختلفة داخل العاصمة صنعاء، ورفضت إقامة أي تجمعات أو لقاءات للسمر والرفاهية والرياضة إلا بموافقة من عدة جهات حوثية تفرض جميعها مبالغ مالية للحصول على تصريح الموافقة، ووضع غرامات على من يرفض ذلك.
قمع الحرية
وذكر مصدر يمني أن ما حدث من مواجهات في بين عصابات الحوثي أول أيام رمضان وبين مجموعة من الشباب في شارع الجزائر من تجمعات ومواجهات وتحديدًا في مقهى كافيه ركن القهوة في العاصمة، هو استمرار لفرض الحوثيين أجندتهم وممارستهم وقمعيتهم للحريات، وإرهاب متواصل للناس وتهديدهم وجرهم للسجون دون أي مبررات قانونية.
مضيفًا أن كل هم واهتمام الحوثيين يتمثل في كيفية جمعهم للأموال التي يجنونها بشتى الطرق، فهم يصدرون الضرائب الكبيرة والأتاوات في كل شيء، ويضعون عقبات وما يسمى تصاريح أنشطة لكل عمل أو نشاط بما في ذلك القاء التحية بين الناس.
تتبع مستمر
وبين المصدر أن الحوثيين يتتبعون أنشطة واهتمامات الناس ويتركون لهم المجال حتى يلاحظون انهماكم في تلك الأعمال ثم تبدأ مرحلة المواجهة، وفرض التصاريح الفورية بمبالغ مالية تعجيزية كبيرة، وفي حال الرفض يتم فرض عقوبات وغرامات ظالمة وجايرة.
مواقع بارزة
وأوضح المصدر أن الحوثيين يبحثون عن أبرز المواقع ونقاط لقاءات الناس خلال هذا الشهر ليتم فورًا الترصد والمضايقة حتى يتم تسليمهم جزء كبير من الأرباح.
فالحوثيين قطعوا كل أبواب التجارة على الناس وقطعوا كل أبواب الفرح والترفيه على المواطنين، وحرموا الناس من محاولة الاستمتاع.
ظلم جائر
وقال المصدر إن هناك عددًا من الشباب الذين قاوموا الحوثيين تم سحبهم لمواقع غير معروفة، كما مارس الحوثيين بالقوة إغلاق المقهى وسحب جميع العاملين فيه للتحقيق، وبين بعض من الشباب أن هذه المضايقات وصلت إلى كبح حريات الشباب من ممارسة الرياضات المعروفة سواء في العصر الرمضاني أو الليل، وهو الأمر الذي جعل الكثير يرفضون البقاء في صنعاء ويرغبون الخروج إلى محافظات تحترم رغباتهم وتقدر احتياجاتهم.
ممارسات الحوثيين ضد الشباب في رمضان
- منع التجمعات الليلية إلا بتصاريح رسمية
- إيقاف أي أنشطة رياضية
- مضايقات للشباب وإجبارهم على المشاركة بالجبهات فرض الغرامات والعقوبات على من يرفض تصاريحهم.

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