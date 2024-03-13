انفجار صاروخ تجاري ياباني

(MENAFN
- Al Watan) انفجر صاروخ يوصف بأنه أول صاروخ ياباني من القطاع الخاص يدخل المدار بعد وقت قصير من إقلاعه وأظهر مقطع فيديو تم بثه على الهواء مباشرة الصاروخ المسمى كايروس وهو ينفجر، لكنه ينفجر في الجو في غضون ثوان.
وشدد الرئيس ماساكازو تويودا ومسؤولون آخرون على أن السفر إلى الفضاء لا ينجح إلا بعد إخفاقات متعددة. حتى إنه رفض وصف عملية الإطلاق المجهضة بالفشل، ورفض الكشف عن التكاليف أو الموعد المحتمل لاستكمال التحقيق.
قيد للتحقيق
ويأتي انفجار الصاروخ الدي كان يحاول وضع قمر صناعي في مداره عمدا بعد وقت قصير من انطلاقه في أعقاب مشكلة لا تزال قيد التحقيق.
وكان الهدف من Space One هو أن يكون أول نجاح للقطاع الخاص في اليابان في وضع قمر صناعي في المدار.
وأظهر مقطع فيديو على الإنترنت صاروخ كايروس وهو ينطلق في منطقة جبلية مليئة بالأشجار ثم ينفجر بعد خمس ثوان. وغطت سحابة ضخمة من الدخان المنطقة، كما اشتعلت النيران في بعض المواقع. وأظهرت لقطات من المياه وهي تحاول إخماد الحريق.
وأظهرت لقطات حية بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) حطامًا متناثرًا من السماء، وظهرت في وقت لاحق قطع متفحمة متناثرة على الأرض.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وتمت السيطرة على الحريق، وفقًا لإدارة الإطفاء في مدينة كوشيموتو بمحافظة واكاياما.
طريقة إيجابية
وتوقف الإطلاق بعد خمس ثوان من الإقلاع، لكن المشكلة التي اكتشفها النظام الآلي للصاروخ كانت غير واضحة ولا تزال قيد التحقيق، وفقا لموقع Space One.
وقالت الشركة إن ذلك حدث خلال الخطوة الثانية من الإطلاق، حيث كانت الخطوة الأولى هي الإقلاع، وهبطت جميع قطع الصاروخ على ممتلكات شركة Space One.
وقال تويودا للصحفيين: ((نحن نتعامل مع ما حدث بطريقة إيجابية ونظل مستعدين لمواجهة التحدي التالي)).
وتأسست شركة Space One ومقرها طوكيو في عام 2018، باستثمارات من الشركات اليابانية الكبرى، بما في ذلك Canon Electronics وIHI وShimizu والبنوك الكبرى. وتأمل في نهاية المطاف تقديم خدمات الفضاء والسفر.
وتقود الحكومة الجهود الرئيسية لاستكشاف الفضاء في اليابان في إطار وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وهي وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، التي طورت صواريخ مختلفة، وأرسلت مركبة فضائية إلى القمر وأعادت عينات من الكويكبات للبحث.
وتهدف الشركات اليابانية إلى أن تصبح جزءًا أكبر من أعمال الفضاء العالمية المتنامية، كما يتضح من المشاريع في الخارج مثل Space X التي يملكها إيلون
طموحات الصاروخ التجاري:
- كان من المفترض أن يرسل الصاروخ قمرا صناعيا حكوميا إلى مدار حول الأرض لجمع معلومات مختلفة، بما في ذلك مراقبة المخاطر المحتملة من إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية المجاورة.
- أحد أهدافها الرئيسية كان أن تلعب اليابان دوراً في اللحاق بالركب، حيث تراجعت عمليات إطلاق الصواريخ هنا عن مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين. وقد تم تأجيل الإطلاق عدة مرات.
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