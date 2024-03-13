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انفجار صاروخ تجاري ياباني

3/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) انفجر صاروخ يوصف بأنه أول صاروخ ياباني من القطاع الخاص يدخل المدار بعد وقت قصير من إقلاعه وأظهر مقطع فيديو تم بثه على الهواء مباشرة الصاروخ المسمى كايروس وهو ينفجر، لكنه ينفجر في الجو في غضون ثوان.
وشدد الرئيس ماساكازو تويودا ومسؤولون آخرون على أن السفر إلى الفضاء لا ينجح إلا بعد إخفاقات متعددة. حتى إنه رفض وصف عملية الإطلاق المجهضة بالفشل، ورفض الكشف عن التكاليف أو الموعد المحتمل لاستكمال التحقيق.
قيد للتحقيق
ويأتي انفجار الصاروخ الدي كان يحاول وضع قمر صناعي في مداره عمدا بعد وقت قصير من انطلاقه في أعقاب مشكلة لا تزال قيد التحقيق.
وكان الهدف من Space One هو أن يكون أول نجاح للقطاع الخاص في اليابان في وضع قمر صناعي في المدار.
وأظهر مقطع فيديو على الإنترنت صاروخ كايروس وهو ينطلق في منطقة جبلية مليئة بالأشجار ثم ينفجر بعد خمس ثوان. وغطت سحابة ضخمة من الدخان المنطقة، كما اشتعلت النيران في بعض المواقع. وأظهرت لقطات من المياه وهي تحاول إخماد الحريق.
وأظهرت لقطات حية بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) حطامًا متناثرًا من السماء، وظهرت في وقت لاحق قطع متفحمة متناثرة على الأرض.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وتمت السيطرة على الحريق، وفقًا لإدارة الإطفاء في مدينة كوشيموتو بمحافظة واكاياما.
طريقة إيجابية
وتوقف الإطلاق بعد خمس ثوان من الإقلاع، لكن المشكلة التي اكتشفها النظام الآلي للصاروخ كانت غير واضحة ولا تزال قيد التحقيق، وفقا لموقع Space One.
وقالت الشركة إن ذلك حدث خلال الخطوة الثانية من الإطلاق، حيث كانت الخطوة الأولى هي الإقلاع، وهبطت جميع قطع الصاروخ على ممتلكات شركة Space One.
وقال تويودا للصحفيين: ((نحن نتعامل مع ما حدث بطريقة إيجابية ونظل مستعدين لمواجهة التحدي التالي)).
وتأسست شركة Space One ومقرها طوكيو في عام 2018، باستثمارات من الشركات اليابانية الكبرى، بما في ذلك Canon Electronics وIHI وShimizu والبنوك الكبرى. وتأمل في نهاية المطاف تقديم خدمات الفضاء والسفر.
وتقود الحكومة الجهود الرئيسية لاستكشاف الفضاء في اليابان في إطار وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وهي وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، التي طورت صواريخ مختلفة، وأرسلت مركبة فضائية إلى القمر وأعادت عينات من الكويكبات للبحث.
وتهدف الشركات اليابانية إلى أن تصبح جزءًا أكبر من أعمال الفضاء العالمية المتنامية، كما يتضح من المشاريع في الخارج مثل Space X التي يملكها إيلون

طموحات الصاروخ التجاري:
- كان من المفترض أن يرسل الصاروخ قمرا صناعيا حكوميا إلى مدار حول الأرض لجمع معلومات مختلفة، بما في ذلك مراقبة المخاطر المحتملة من إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية المجاورة.
- أحد أهدافها الرئيسية كان أن تلعب اليابان دوراً في اللحاق بالركب، حيث تراجعت عمليات إطلاق الصواريخ هنا عن مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين. وقد تم تأجيل الإطلاق عدة مرات.

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