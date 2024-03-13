664% نمو بقروض تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل

664% نمو بقروض تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل
التاريخ
3/13/2024 11:24:35 PM
| بلغت قيمة القروض المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية لبرامج التنمية الريفية لعام 2023 حوالي 484.2 مليون ريال وزادت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة خلال عامين 2022-2023 حوالي 65% كان أعلاها زيادة قروض تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل والتي زادت بنسبة 664%.
مجالات القروض
بلغت قيمة القروض المقدمة لتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي 31.9 مليون ريال، وقيمة قروض تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل 85.8 مليون ريال، وقيمة القروض لتنمية وزراعة وتجارة الورد 1.6 مليون ريال، وبلغت قيمة قروض تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه 15.1 مليون ريال، وسجلت قيمة القروض لتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك 5.6 ملايين ريال، وقيمة قروض تطوير قطاع صغار مربي الماشية 175.2 مليون ريال، وقيمة قروض تطوير زراعة المحاصيل البعلية 195.9 مليون ريال.
قروض 2022
بلغ إجمالي القروض المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية لبرامج التنمية الريفية 293.5 مليون ريال خلال عام 2022، وبلغت قروض تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي 14.2 مليون ريال، وقيمة القروض لتطوير وتربية النحل وإنتاج العسل 7.7 مليين ريال، وقيمة القروض لتنمية وزراعة وتجارة الورد 0.74 مليون ريال، وبلغت قروض تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه 11.8 مليون ريال، وبلغت قروض تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك 3.6 ملايين ريال، وقروض تطوير قطاع صغار مربي الماشية 183.6 مليون ريال، وقروض تطوير زراعة المحاصيل البعلية 71.9 مليون ريال.
نمو القروض
سجلت القروض نموا خلال عامي 2022- 2023 حيث زادت قروض تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي بنسبة 125%، وقروض تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل 664%، وقروض تنمية وزراعة وتجارة الورد 116%، وقروض تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه 28%، وقروض تعزيز قدرات الصيادين ومستزرعي الأسماك 56%، وقروض تطوير زراعة المحاصيل البعلية 172%، في حين انخفضت قيمة القروض الممنوحة لتطوير قطاع مربي الماشية بنسبة 4.6%
برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة:
أوضح صندوق التنمية الزراعية أنه انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وسعيًا للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، من خلال رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لأمم المتحدة (الفاو) بالعمل على تطوير برنامج للتنمية الريفية الزراعية المستدامة بما يمكن من استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة والميز النسبية للمناطق. ومن هذا المنطلق كان لصندوق التنمية الزراعية المساهمة الفعالة في إنجاح مثل هذه البرامج، حيث دشن خادم الحرمين الشريفين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والمقدم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك دشن الصندوق البرنامج المساند للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. وقد خصص الصندوق مبلغ ثلاثة مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والذي يتضمن دعم صغار المزارعين والصيادين ومربي الماشية في ثمانية قطاعات واعدة حتى عام 2025.
نسب نمو القروض لعامين 2022-2023:
قروض تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي 125=%
قروض تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل= 664%
قروض تنمية وزراعة وتجارة الورد= 116%
قروض تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه= 28%
قروض تعزيز قدرات الصيادين ومستزرعي الأسماك= 56%
تطوير قطاع مربي الماشية= 4.6-%
قروض تطوير زراعة المحاصيل البعلية= 172%
النسبة الإجمالية للقروض= 65%
قيمة القروض:
تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي= 31.9 مليون ريال تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل= 85.8 مليون ريال
تنمية وزراعة وتجارة الورد = 1.6 مليون ريال
تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه= 15.1 مليون ريال
تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك= 5.6مليون ريال
تطوير قطاع صغار مربي الماشية= 175.2 مليون ريال
تطوير زراعة المحاصيل البعلية= 195.9 مليون ريال
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