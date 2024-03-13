664% نمو بقروض تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل

بلغت قيمة القروض المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية لبرامج التنمية الريفية لعام 2023 حوالي 484.2 مليون ريال وزادت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة خلال عامين 2022-2023 حوالي 65% كان أعلاها زيادة قروض تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل والتي زادت بنسبة 664%.

مجالات القروض

بلغت قيمة القروض المقدمة لتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي 31.9 مليون ريال، وقيمة قروض تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل 85.8 مليون ريال، وقيمة القروض لتنمية وزراعة وتجارة الورد 1.6 مليون ريال، وبلغت قيمة قروض تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه 15.1 مليون ريال، وسجلت قيمة القروض لتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك 5.6 ملايين ريال، وقيمة قروض تطوير قطاع صغار مربي الماشية 175.2 مليون ريال، وقيمة قروض تطوير زراعة المحاصيل البعلية 195.9 مليون ريال.

قروض 2022

بلغ إجمالي القروض المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية لبرامج التنمية الريفية 293.5 مليون ريال خلال عام 2022، وبلغت قروض تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي 14.2 مليون ريال، وقيمة القروض لتطوير وتربية النحل وإنتاج العسل 7.7 مليين ريال، وقيمة القروض لتنمية وزراعة وتجارة الورد 0.74 مليون ريال، وبلغت قروض تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه 11.8 مليون ريال، وبلغت قروض تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك 3.6 ملايين ريال، وقروض تطوير قطاع صغار مربي الماشية 183.6 مليون ريال، وقروض تطوير زراعة المحاصيل البعلية 71.9 مليون ريال.

نمو القروض

سجلت القروض نموا خلال عامي 2022- 2023 حيث زادت قروض تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي بنسبة 125%، وقروض تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل 664%، وقروض تنمية وزراعة وتجارة الورد 116%، وقروض تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه 28%، وقروض تعزيز قدرات الصيادين ومستزرعي الأسماك 56%، وقروض تطوير زراعة المحاصيل البعلية 172%، في حين انخفضت قيمة القروض الممنوحة لتطوير قطاع مربي الماشية بنسبة 4.6%

برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة:

أوضح صندوق التنمية الزراعية أنه انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وسعيًا للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، من خلال رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لأمم المتحدة (الفاو) بالعمل على تطوير برنامج للتنمية الريفية الزراعية المستدامة بما يمكن من استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة والميز النسبية للمناطق. ومن هذا المنطلق كان لصندوق التنمية الزراعية المساهمة الفعالة في إنجاح مثل هذه البرامج، حيث دشن خادم الحرمين الشريفين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والمقدم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك دشن الصندوق البرنامج المساند للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. وقد خصص الصندوق مبلغ ثلاثة مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والذي يتضمن دعم صغار المزارعين والصيادين ومربي الماشية في ثمانية قطاعات واعدة حتى عام 2025.

نسب نمو القروض لعامين 2022-2023:

قروض تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي 125=%

قروض تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل= 664%

قروض تنمية وزراعة وتجارة الورد= 116%

قروض تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه= 28%

قروض تعزيز قدرات الصيادين ومستزرعي الأسماك= 56%

تطوير قطاع مربي الماشية= 4.6-%

قروض تطوير زراعة المحاصيل البعلية= 172%

النسبة الإجمالية للقروض= 65%

قيمة القروض:

تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي= 31.9 مليون ريال تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل= 85.8 مليون ريال

تنمية وزراعة وتجارة الورد = 1.6 مليون ريال

تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه= 15.1 مليون ريال

تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك= 5.6مليون ريال

تطوير قطاع صغار مربي الماشية= 175.2 مليون ريال

تطوير زراعة المحاصيل البعلية= 195.9 مليون ريال