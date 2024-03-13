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34.8 مليار ريال قيمة سوق الأدوية بالمملكة

3/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ حجم سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية 34.8 مليار ريال في عام 2023 ويتوقع أن يصل حجمه 43.6 مليار ريال بحلول عام 2032، حيث توقع تقرير حول سوق الأدوية بالمملكة لمجموعة IMARC أن يبلغ معدل النمو السنوي لهذا السوق بالمملكة %2.52 خلال الفترة 2024-2032.
سوق الأدوية
ويشير التقرير إلى أن سوق الأدوية بالمملكة يشمل المستحضرات الصيدلانية ومجموعة واسعة من المنتجات التي تستخدم لتشخيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها أو علاجها وتحسين الصحة ونوعية الحياة، حيث يعد هذا القطاع مهما لنظام الرعاية الصحية العالمي، بما في ذلك البحث والتطوير والإنتاج وتسويق الأدوية. كما أن عملية طرح منتج صيدلاني جديد في السوق معقدة وصارمة، وتتطلب بحثا واختبارا مكثفا لضمان السلامة والفعالية. ويشمل ذلك الدراسات المختبرية والتجارب السريرية والموافقات التنظيمية التي يمكن أن تمتد لعدة سنوات وتنطوي على استثمارات كبيرة. تلعب صناعة الأدوية دورا حيويا في تطوير العلوم الطبية وتعزيز نتائج الصحة العامة.
اتجاهات السوق السعودية
أضاف التقرير بأن الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والأدوية بالمملكة يقوده التحول الديموغرافي في كل من الحكومة والقطاع الخاص والذي أدى إلى توسيع وتنويع سوق الأدوية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الناشئة هذه. علاوة على ذلك، تعمل حكومة المملكة بنشاط على تعزيز توطين تصنيع الأدوية لتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتؤدي المبادرات الرامية إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي في التصنيع المحلي، إلى جانب حوافز البحث والتطوير في قطاع المستحضرات الصيدلانية، إلى تهيئة بيئة مواتية لنمو الإنتاج الصيدلاني المحلي.

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