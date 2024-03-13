34.8 مليار ريال قيمة سوق الأدوية بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) بلغ حجم سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية 34.8 مليار ريال في عام 2023 ويتوقع أن يصل حجمه 43.6 مليار ريال بحلول عام 2032، حيث توقع تقرير حول سوق الأدوية بالمملكة لمجموعة IMARC أن يبلغ معدل النمو السنوي لهذا السوق بالمملكة %2.52 خلال الفترة 2024-2032. سوق الأدوية
ويشير التقرير إلى أن سوق الأدوية بالمملكة يشمل المستحضرات الصيدلانية ومجموعة واسعة من المنتجات التي تستخدم لتشخيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها أو علاجها وتحسين الصحة ونوعية الحياة، حيث يعد هذا القطاع مهما لنظام الرعاية الصحية العالمي، بما في ذلك البحث والتطوير والإنتاج وتسويق الأدوية. كما أن عملية طرح منتج صيدلاني جديد في السوق معقدة وصارمة، وتتطلب بحثا واختبارا مكثفا لضمان السلامة والفعالية. ويشمل ذلك الدراسات المختبرية والتجارب السريرية والموافقات التنظيمية التي يمكن أن تمتد لعدة سنوات وتنطوي على استثمارات كبيرة. تلعب صناعة الأدوية دورا حيويا في تطوير العلوم الطبية وتعزيز نتائج الصحة العامة. اتجاهات السوق السعودية
أضاف التقرير بأن الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والأدوية بالمملكة يقوده التحول الديموغرافي في كل من الحكومة والقطاع الخاص والذي أدى إلى توسيع وتنويع سوق الأدوية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الناشئة هذه. علاوة على ذلك، تعمل حكومة المملكة بنشاط على تعزيز توطين تصنيع الأدوية لتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتؤدي المبادرات الرامية إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي في التصنيع المحلي، إلى جانب حوافز البحث والتطوير في قطاع المستحضرات الصيدلانية، إلى تهيئة بيئة مواتية لنمو الإنتاج الصيدلاني المحلي.
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