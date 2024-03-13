ولي العهد يستقبل العلماء وجمعا من المواطنين في المدينة المنورة

(MENAFN
- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر طيبة بالمدينة المنورة، اليوم، أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240314_033108_428-->
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