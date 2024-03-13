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ولي العهد يستقبل العلماء وجمعا من المواطنين في المدينة المنورة

3/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر طيبة بالمدينة المنورة، اليوم، أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240314_033108_428-->

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